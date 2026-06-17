náhledy
Mistrovství světa 2026 ukazuje nejen současné hvězdy, ale i sílu fotbalové tradice. Několik hráčů na něm nese příjmení, které už světový šampionát dobře zná. Jejich rodiče na MS v minulosti reprezentovali, synové teď dostávají šanci pokračovat ve stejné stopě.
Autor: iDNES.cz
Luca Zidane reprezentuje Alžírsko, ačkoli v mládežnických kategoriích nastupoval za Francii. Alžírsko si zvolil díky rodinným kořenům z otcovy strany.
Autor: ČTK
Jeho otec Zinedine Zidane patří k největším osobnostem fotbalové historie. S Francií vyhrál MS 1998, finále si zahrál i v roce 2006 a klubově zářil v Juventusu i Realu Madrid.
Autor: Profimedia.cz
Erling Haaland reprezentuje Norsko a na mistrovství světa je jednou z největších hvězd turnaje. Útočník Manchesteru City se svými spoluhráči ukončil dlouhé čekání země na návrat mezi světovou elitu.
Autor: AP
Na MS jde Erling Haaland ve stopách otce Alf-Ingeho Haalanda. Ten si zahrál na mistrovství světa v roce 1994.
Autor: ČTK
Giuliano Simeone obléká dres Argentiny. Prošel River Plate, poté zamířil do Atlética Madrid, kde se přes rezervu a hostování v Zaragoze a Alavésu dostal do prvního týmu. V reprezentaci patří mezi silné osobnosti. V kvalifikaci na MS se předvedl gólem v zápase s Brazílií.
Autor: ČTK
Jeho otec Diego Simeone patřil k neúnavným lídrům argentinského středu pole. Hrál za Sevillu, Atlético Madrid, Inter či Lazio a Argentinu reprezentoval na třech světových šampionátech. Na MS 1998 vedl tým jako kapitán. Momentálně trénuje Atlético Madrid, kde hraje právě i jeho syn.
Autor: ČTK
Kristian Thorstvedt reprezentuje Norsko a spolu s Haalandem patří k nejvýraznějším hráčům týmu. Záložník prošel Vikingem Stavanger, belgickým Genkem a poté italským Sassuolem, kde se vypracoval v důležitého hráče středu pole.
Autor: Profimedia.cz
Jeho otec Erik Thorstvedt je někdejším norským brankářem. Chytal za Viking, Borussii Mönchengladbach, IFK Göteborg a především Tottenham Hotspur. Za Norsko nasbíral téměř stovku startů a na MS 1994 byl reprezentační jedničkou. Tehdy Norové ve skupině inkasovali jediný gól.
Autor: ČTK
Sebastian Berhalter reprezentuje USA. Záložník Vancouveru Whitecaps se do amerického národního týmu prosadil po klubové cestě přes Columbus Crew, Austin FC a Vancouver, kde si výraznějšími výkony řekl o pozornost reprezentace.
Autor: Profimedia.cz
Jeho otec Gregg Berhalter za USA odehrál přes čtyři desítky zápasů a byl ve výběru na MS 2002 i 2006. Později USA vedl také jako trenér na šampionátu v Kataru.
Autor: Profimedia.cz
Justin Kluivert reprezentuje Nizozemsko a do národního týmu se vrací jako hráč, který si prošel pestrou evropskou cestou. Začínal v Ajaxu, následně působil v AS Řím, hostoval v Lipsku, Nice i Valencii a výraznější stabilitu našel v Bournemouthu. Právě tam se znovu připomněl i nizozemské reprezentaci.
Autor: Profimedia.cz
Jeho otec Patrick Kluivert patří k nejznámějším nizozemským útočníkům historie. Hrál za Ajax, AC Milán, Barcelonu či Newcastle a na MS 1998 pomohl Nizozemsku až do semifinále. Za reprezentaci nastřílel desítky gólů a dlouho patřil k jejím nejvýraznějším tvářím.
Autor: Profimedia.cz
Angus Gunn chytá za Skotsko, přestože v mládežnické reprezentaci hrál za Anglii. Prošel Norwich City a Manchester City, chytal i za Southampton čo Nottingham Forest. Skotskou reprezentaci si vybral po otcově linii.
Autor: Profimedia.cz
Bryan Gunn byl dlouholetou oporou Norwich City, za skotský národní tým odchytal několik zápasů a byl členem kádru na mistrovství světa 1990 v Itálii.
Autor: Profimedia.cz
I Te-sok reprezentuje Jižní Koreu a je pokračovatelem jedné z nejvýraznějších korejských fotbalových rodin. Začínal v akademii FC Soul, v korejské lize prošel také Pohang Steelers a poté zamířil do Evropy, kde působí v Austrii Vídeň. V reprezentaci se prosadil jako moderní krajní hráč schopný podporovat útok.
Autor: Profimedia.cz
Jeho otec I Eul-yong byl členem slavné korejské generace z domácího MS 2002, na němž Jižní Korea došla až do semifinále. Hrál také na MS 2006, působil v FC Soul, Gangwonu i tureckém Trabzonsporu.
Autor: Profimedia.cz
Francisco Conceição obléká dres Portugalska. Vyrostl v Portu, prošel Ajaxem a přes další zastávku v Portugalsku se dostal až do Juventusu. Na reprezentační scéně na sebe upozornil už na Euru 2024, kde rozhodl zápas proti Česku.
Autor: Profimedia.cz
Jeho otec Sérgio Conceição byl také portugalským reprezentantem. Bývalý křídelník hrál mimo jiné za Porto, Lazio či Standard Lutych. Portugalsko reprezentoval na MS 2002. V národním týmu nasbíral 56 startů.
Autor: Profimedia.cz
Tyler Bindon reprezentuje Nový Zéland a na MS 2026 se postaral o mimořádný zápis. Spolu s matkou Jenny Bindonovou se stali prvním duem matka–syn, které si zahrálo na mistrovství světa.
Autor: Profimedia.cz
Jenny Bindonová, rodačka z USA, chytala za Nový Zéland. Za reprezentaci nasbírala 77 startů a představila se na světových šampionátech žen v letech 2007 a 2011.
Autor: Profimedia.cz