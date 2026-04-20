náhledy
Šampionka F1 Academy Doriane Pinová se minulý týden v Silverstonu zapsala do historie jako první žena, která řídila monopost formule 1 stáje Mercedes. Její test znovu ukázal, že ženské příběhy jsou ve světě F1 sice stále spíše výjimečné, o to výrazněji se ale zapisují do historie královny motorsportu. Připomeňte si jezdkyně, které se v minulosti ve formuli 1 objevily.
Autor: Profimedia.cz
Doriane Pinová je vývojovou jezdkyní Mercedesu a v dubnu 2026 absolvovala oficiální testovací jízdu s monopostem z roku 2021. Stala se první ženou, která řídila vůz F1 tohoto týmu. Je úřadující šampionkou F1 Academy a upozornila na sebe i v dalších sériích včetně vytrvalostních závodů.
Autor: Profimedia.cz
Maria Teresa de Filippis byla první ženou, která nastoupila do mistrovství světa formule 1. V letech 1958 a 1959 závodila hlavně s Maserati a jako vůbec první žena odstartovala závod Grand Prix.
Autor: Profimedia.cz
Lella Lombardi je dodnes nejúspěšnější ženou v historii formule 1. V polovině 70. let závodila hlavně za March a při Velké ceně Španělska 1975 získala půl bodu, což z ní udělalo jedinou ženu, která kdy v mistrovství světa F1 bodovala. Vedle F1 byla úspěšná také ve vytrvalostních závodech sportovních vozů.
Autor: ČTK
Divina Galicaová byla původně úspěšnou lyžařkou. Do formule 1 se pokoušela dostat v 70. letech s týmy Surtees a Hesketh, do samotného závodu se ale nikdy nekvalifikovala.
Autor: Profimedia.cz
Desiré Wilsonová se v roce 1980 pokusila o start ve Velké ceně Británie s týmem RAM Racing, ale neuspěla. Přesto si vybudovala mimořádně silné postavení v historii okruhového motorsportu. Dodnes je totiž dosud jedinou ženou, která vyhrála závod ve voze formule 1, když triumfovala v britském šampionátu Aurora F1.
Autor: Profimedia.cz
Giovanna Amatiová byla poslední ženou, která se v mistrovství světa formule 1 pokusila kvalifikovat do velkých cen. V roce 1992, kdy dostala příležitost u týmu Brabham. V tehdy už nekonkurenceschopném voze se snažila o účast ve třech závodních víkendech, ale ani jednou neprošla do samotného závodu.
Autor: Profimedia.cz
Sarah Fisherová je s formulí 1 spojena díky demonstrační jízdě s McLarenem při Velké ceně USA 2002. Její největší odkaz se ale zrodil v amerických závodních sériích. V IndyCar se stala první ženou s pole position v moderní open-wheel éře v USA a později také první ženou, která vlastnila tým v této sérii.
Autor: ČTK
María de Villotaová v roce 2011 testovala vůz Lotus Renault a o rok později se stala testovací jezdkyní Marussie. Její cesta bohužel skončila tragicky. Při těžké nehodě během testu v Duxfordu v létě 2012 utrpěla vážná zranění. Zemřela o rok později. Pitva potvrdila, že utrpěla zástavu srdce pravděpodobně způsobenou následkem nehody v Duxfordu.
Autor: Profimedia.cz
Susie Wolffová představuje klíčovou postavu moderní éry žen ve formuli 1. U Williamsu působila jako vývojová jezdkyně a v roce 2014 absolvovala oficiální páteční tréninky v Británii a Německu. Stala se tak první ženou po více než dvaceti letech, která se aktivně zapojila do víkendu mistrovství světa F1. Po závodní kariéře se přesunula do vedení projektu F1 Academy, kde pomáhá vytvářet systémovou cestu pro další generace talentovaných závodnic.
Autor: Profimedia.cz
Katherine Leggeová se do prostředí formule 1 dostala v roce 2005 jako testovací jezdkyně týmu Minardi. Absolvovala test na okruhu Vallelunga. Prosadila se však v amerických formulích, sportovních vozech a vytrvalostních závodech. Dlouhodobě platí za jednu z nejvšestrannějších závodnic své generace a úspěchy sbírala v několika zcela odlišných disciplínách.
Autor: Profimedia.cz
Simona de Silvestrová byla v roce 2014 spojena se Sauberem jako takzvaný „affiliated driver“, tedy jezdec připravovaný na případný další posun v rámci týmu. V rámci tohoto programu absolvovala testovací jízdy a usilovala o získání potřebných zkušeností i superlicence. Mimo formuli 1 si vybudovala velmi silné jméno v IndyCar, Formuli E i dalších kategoriích.
Autor: Profimedia.cz
Tatiana Calderónová působila v roli vývojové a později testovací jezdkyně Sauberu, respektive Alfy Romeo. V roce 2018 absolvovala jízdu v Mexiku a následně pokračovala v dalších testovacích programech. Startovala ve formuli 2, v japonské sérii Super Formula, IndyCar i vytrvalostních šampionátech, čímž se zařadila mezi nejvšestrannější závodnice posledních let.
Autor: Profimedia.cz
Carmen Jordáová byla v polovině minulé dekády součástí týmu Lotus, později Renault. Působila jako vývojová jezdkyně a tým reprezentovala i na oficiálních akcích.
Autor: Profimedia.cz
Jessica Hawkinsová testovala s vozem Aston Martin v roce 2023. Zaujala však i mimo klasické závodní prostředí, mimo jiné jako filmová řidička - kaskadérka, podílela se například na bondovce Není čas zemřít. V motorsportu je výraznou ambasadorkou a podporuje ženské závodnice.
Autor: Profimedia.cz
Jamie Chadwicková patří mezi nejúspěšnější závodnice své generace a dlouhou dobu byla vnímána jako jedna z nejvážnějších kandidátek na posun směrem k F1. U Williamsu působila jako vývojová jezdkyně a byla výraznou osobností v rámci týmu. V oficiálním tréninku během víkendu velké ceny se však nepředstavila. Její sportovní výsledky mimo F1 jsou ovšem mimořádné. Je trojnásobnou šampionkou W Series a prosadila se také v amerických formulích i ve vytrvalostních závodech.
Autor: Profimedia.cz