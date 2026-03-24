Žena, která proslavila zakázané salto, čelila rasismu. Dnes inspiruje i Malinina

V Praze probíhá mistrovství světa v krasobruslení a fanoušci napjatě čekají, zda Ilja Malinin zopakuje svůj kousek z olympijských her a skočí salto vzad s dopadem na jednu nohu. Jinými slovy: zda skočí „Bonaly“. Jméno, které se někdy pro backflip používá, odkazuje na ženu, jež tento prvek proslavila. V 90. letech byl zakázaný, to však Surye Bonalyové nezabránilo, aby jej skočila na olympiádě v Naganu.
Surya Bonalyová těsně před legendárním saltem

Francouzská krasobruslařka Surya Bonalyová zanechala v tomto sportu nesmazatelnou stopu. Nasbírala řadu titulů a ocenění, byla průkopnicí a výraznou osobností. Často narážela na nepochopení, přesto se dokázala prosadit. A stejně pozoruhodný jako její kariéra je celý její životní příběh.

Narodila se 15. prosince 1973 v Nice. V osmi měsících ji adoptovali manželé Bonalyovi. Otec Georges pracoval jako architektonický designér, matka Suzanne byla učitelkou tělocviku. Právě ona v dceři vypěstovala lásku ke sportu, disciplínu i vysoké nároky. Surya si velmi brzy zamilovala krasobruslení. Věnovala se také gymnastice, jejíž silový základ později výrazně ovlivnil její styl na ledě.

Úspěchy na sebe nenechaly čekat. Počet titulů rychle rostl, a to navzdory tomu, že ani vzdáleně nezapadala do tehdejší představy o „správné krasobruslařce“. Podle kritiků byla příliš svalnatá a postrádala eleganci. To ji ale nezastavilo. Získala devět domácích titulů, pět evropských prvenství a tři stříbrné medaile z mistrovství světa. Právě z nich však velkou radost neměla. Minimálně jednu považovala za nespravedlivou — a dala to jasně najevo.

Na mistrovství světa v roce 1994 v japonské Čibě předvedla Bonalyová mimořádný program, zlato ale získala její soupeřka, Japonka Juka Satóová. Oficiálně šlo o otázku krasobruslařských standardů. Mnozí však cítili, že roli hrála i barva její pleti.

Se slzami v očích nejprve odmítla při medailovém ceremoniálu vystoupit na stupeň pro vicemistryni. Nakonec to udělala, ale hned poté si sundala stříbrnou medaili z krku. Na otázku proč odpověděla jednoduše: „Protože tam nepatřím a jsem zklamaná.“

Ještě v roce 2014 v rozhovoru pro The Root naznačila, že svět tehdy na černošskou šampionku nebyl připraven. „Myslím, že někteří se báli a věřili, že krasobruslení je jen pro bílé,“ uvedla. V roce 2021 byla v rozhovoru pro Eurosport o něco smířlivější. „Kdybych byla bílá nebo Američanka, mohla jsem vyhrát,“ řekla.

Největší kontroverze ale přišla v roce 1998 na olympijských hrách v Naganu. Šlo o její třetí a poslední olympiádu. Z předchozích her si medaili neodvezla a ani tentokrát nic nenasvědčovalo tomu, že by se to mělo změnit. Přesto její vystoupení zastínilo i vítězku závodu.

Bonalyová se krátce před olympiádou zotavila ze zranění achillovky, navzdory tomu nastoupila. Když už bylo jasné, že se do boje o medaile nezapojí, rozhodla se rozloučit po svém. Při své poslední jízdě se odrazila a čistě skočila salto vzad, navíc s dopadem na jednu nohu.

Tento akrobatický prvek byl v krasobruslařských soutěžích zakázán od roku 1976. Poté, co ho americký krasobruslař Terry Kubicka předvedl na zimních olympijských hrách v Innsbrucku, byl označen za nebezpečný. Publikum v Naganu ale Bonalyovou odměnilo bouřlivým potleskem vestoje.

„Tohle se nesmí, to se promítne v hodnocení,“ shodovali se tehdy televizní komentátoři napříč zeměmi. A měl pravdu. Francouzská krasobruslařka dostala penalizaci a v konečném pořadí klesla až na desáté místo.

Přepadení, odvážný kostým i hajlování. Skandály, které změnily krasobruslení

Její salto ale vešlo do historie jako gesto vzdoru vůči systému, který podle ní nahrával jinému typu bruslařek. Po Naganu pak Bonalyová ukončila kariéru. V roce 2022 v pořadu C à Vous řekla: „Vždycky jsem chtěla být sama sebou. Nikdy jsem se nesnažila být vzpurná. Vždycky jsem do toho chtěla dát sto procent.“

Dnes je Bonalyové dvaapadesát let, žije v Las Vegas, trénuje a objevuje se i na veřejných akcích jako host. V roce 2004 získala americké občanství. Ze světa krasobruslení se jí dostává zpětně mnoha poct.

Malinin, Sakamotová, Cizeron a spol. Které hvězdy olympiády míří na MS v Praze

K té zřejmě nejsymboličtější došlo v roce 2024, kdy bylo salto vzad po téměř padesáti letech znovu povoleno jako součást soutěžních programů. Pravidelně ho dnes do svých jízd zařazují například americký fenomén Ilja Malinin nebo Francouz Adam Siao Him Fa. Neoficiálně se říká, že skáčou „Bonaly“.

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Aktualizujeme
Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

V pouhých dvaceti letech slaví Lurdes Gloria Manuel famózní úspěch, v Toruni se stala halovou mistryní světa na trati 400 metrů! Ve finále si vylepšila osobní rekord na 50,76 a má první individuální...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?

Karvinský Samuel Šigut slaví gól do sítě Mladé Boleslavi.

V létě měl podle spekulací přestoupit do Slavie, teď má ovšem obří malér. Jméno Samuela Šiguta se v souvislosti s korupční aférou v českém fotbale objevilo na seznamu, jenž v úterý odpoledne...

Co je se Šwiatekovou? Propustila trenéra, spekuluje se o podivném vlivu psycholožky

Iga Šwiateková na turnaji v Miami.

Ještě loni se o ní psalo v superlativech, zejména, když vyhrála slavný Wimbledon. Tenistka Iga Šwiateková tím ukázala, že umí být nebezpečná na všech površích, užívala si zasloužené chvíle slávy. Do...

24. března 2026  16:55

V potížích je také Latka. Šéf Opavy podle komise uplácel sudího i v boji o záchranu

Někdejší fotbalista Martin Latka.

Dva zápasy Opavy, které smrdí. A v obou případech jméno bývalého fotbalisty a nynějšího funkcionáře Martina Latky. Podle etické komise, která s nim v úterý zahájila řízení, se podílel na nabídnutí...

24. března 2026  16:25,  aktualizováno  16:43

Nezvyk, všichni nám rozumějí! Češi se rozkoukávají na MS: Hlavně nastoupit včas

Anna Valesiová a Martin Bidař se fotí s fanoušky po tréninku na mistrovství...

Vrcholný šampionát před domácím publikem. Pro každého krasobruslaře jde o jedinečný zážitek. Martin Bidař je ze současné české reprezentace jediným, který ho už zažil. V Ostravě 2017 startoval se...

24. března 2026  16:21

Fotbalová kauza: FAČR vyšetřuje i gólmana, co vyřadil Sigmu, či manažera HC Olomouc

Milan Machálek z Nových Sadů ukazuje na poraněné místo.

Loni prožil fotbalovou pohádku. Ve 38 letech vychytal brankář Zdeněk Kofroň z divizních Nových Sadů postup v Českém poháru přes prvoligovou Sigmu, obhájce trofeje. V dalším kole se postavil i proti...

24. března 2026  15:44

Ústí je bez dluhů, i v kraji chce legendu Růžičku. Do tří let první liga? Nereálné

Ústecký asistent kouče a manažer Jaroslav Linet v utkání proti Kadani

Pád ústeckého hokeje do krajské ligy ještě nemusí být definitivní. Na ledě to byl sestup, ale pořád existuje naděje, že klub s extraligovou minulostí zůstane aspoň ve druhé lize. Pokud vítěz krajské...

24. března 2026  15:43

47 disciplinárních řízení. Kdo všechno je zapojený do fotbalové korupční kauzy?

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Taková akce proti korupčnímu jednání ve fotbale ještě nebyla. Sama asociace zahájila hned 47 disciplinárních řízení s různými osobami či kluby napříč soutěžemi ve spojitosti s ovlivňováním zápasů či...

24. března 2026  15:08

Vítězství číslo 110 a oslava s glóbem k tomu! Shiffrinová ovládla i poslední slalom

Mikaela Shiffrinová získala malý křišťálový globus za slalom.

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála slalom ve finále Světového poháru v Hafjellu a 110. vítězstvím v kariéře udělala velký krok k celkovému triumfu v seriálu. Pro šestý velký křišťálový...

24. března 2026  11:38,  aktualizováno  14:44

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky byly lednové závody ve...

24. března 2026  14:40

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

„Češka jako poleno“. Mistryně světa Manuel čelí rasistickým urážkám

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel v rozběhu halového MS v Toruni

Pro Českou republiku vybojovala zlato na halovém mistrovství světa v atletice. Patří k největším tuzemským talentům, dostala se do prestižní tréninkové skupiny v Nizozemsku. Kromě radosti ale Lurdes...

24. března 2026  14:36

Radost v rodině hokejového útočníka. Kämpf se pochlubil narozením dcery

David Kämpf a brankář Lukáš Dostál po osmifinálové výhře nad Dánskem.

Hokejista David Kämpf prožívá mimo led radostné období. Český reprezentant a mistr světa z domácího šampionátu v Praze společně s manželkou Eliškou oznámil, že se jejich rodina rozrostla o dceru.

24. března 2026  14:07

