Francouzská krasobruslařka Surya Bonalyová zanechala v tomto sportu nesmazatelnou stopu. Nasbírala řadu titulů a ocenění, byla průkopnicí a výraznou osobností. Často narážela na nepochopení, přesto se dokázala prosadit. A stejně pozoruhodný jako její kariéra je celý její životní příběh.
Narodila se 15. prosince 1973 v Nice. V osmi měsících ji adoptovali manželé Bonalyovi. Otec Georges pracoval jako architektonický designér, matka Suzanne byla učitelkou tělocviku. Právě ona v dceři vypěstovala lásku ke sportu, disciplínu i vysoké nároky. Surya si velmi brzy zamilovala krasobruslení. Věnovala se také gymnastice, jejíž silový základ později výrazně ovlivnil její styl na ledě.
Úspěchy na sebe nenechaly čekat. Počet titulů rychle rostl, a to navzdory tomu, že ani vzdáleně nezapadala do tehdejší představy o „správné krasobruslařce“. Podle kritiků byla příliš svalnatá a postrádala eleganci. To ji ale nezastavilo. Získala devět domácích titulů, pět evropských prvenství a tři stříbrné medaile z mistrovství světa. Právě z nich však velkou radost neměla. Minimálně jednu považovala za nespravedlivou — a dala to jasně najevo.
Na mistrovství světa v roce 1994 v japonské Čibě předvedla Bonalyová mimořádný program, zlato ale získala její soupeřka, Japonka Juka Satóová. Oficiálně šlo o otázku krasobruslařských standardů. Mnozí však cítili, že roli hrála i barva její pleti.
Se slzami v očích nejprve odmítla při medailovém ceremoniálu vystoupit na stupeň pro vicemistryni. Nakonec to udělala, ale hned poté si sundala stříbrnou medaili z krku. Na otázku proč odpověděla jednoduše: „Protože tam nepatřím a jsem zklamaná.“
Ještě v roce 2014 v rozhovoru pro The Root naznačila, že svět tehdy na černošskou šampionku nebyl připraven. „Myslím, že někteří se báli a věřili, že krasobruslení je jen pro bílé,“ uvedla. V roce 2021 byla v rozhovoru pro Eurosport o něco smířlivější. „Kdybych byla bílá nebo Američanka, mohla jsem vyhrát,“ řekla.
Největší kontroverze ale přišla v roce 1998 na olympijských hrách v Naganu. Šlo o její třetí a poslední olympiádu. Z předchozích her si medaili neodvezla a ani tentokrát nic nenasvědčovalo tomu, že by se to mělo změnit. Přesto její vystoupení zastínilo i vítězku závodu.
Bonalyová se krátce před olympiádou zotavila ze zranění achillovky, navzdory tomu nastoupila. Když už bylo jasné, že se do boje o medaile nezapojí, rozhodla se rozloučit po svém. Při své poslední jízdě se odrazila a čistě skočila salto vzad, navíc s dopadem na jednu nohu.
Tento akrobatický prvek byl v krasobruslařských soutěžích zakázán od roku 1976. Poté, co ho americký krasobruslař Terry Kubicka předvedl na zimních olympijských hrách v Innsbrucku, byl označen za nebezpečný. Publikum v Naganu ale Bonalyovou odměnilo bouřlivým potleskem vestoje.
„Tohle se nesmí, to se promítne v hodnocení,“ shodovali se tehdy televizní komentátoři napříč zeměmi. A měl pravdu. Francouzská krasobruslařka dostala penalizaci a v konečném pořadí klesla až na desáté místo.
Její salto ale vešlo do historie jako gesto vzdoru vůči systému, který podle ní nahrával jinému typu bruslařek. Po Naganu pak Bonalyová ukončila kariéru. V roce 2022 v pořadu C à Vous řekla: „Vždycky jsem chtěla být sama sebou. Nikdy jsem se nesnažila být vzpurná. Vždycky jsem do toho chtěla dát sto procent.“
Dnes je Bonalyové dvaapadesát let, žije v Las Vegas, trénuje a objevuje se i na veřejných akcích jako host. V roce 2004 získala americké občanství. Ze světa krasobruslení se jí dostává zpětně mnoha poct.
K té zřejmě nejsymboličtější došlo v roce 2024, kdy bylo salto vzad po téměř padesáti letech znovu povoleno jako součást soutěžních programů. Pravidelně ho dnes do svých jízd zařazují například americký fenomén Ilja Malinin nebo Francouz Adam Siao Him Fa. Neoficiálně se říká, že skáčou „Bonaly“.