„Se smutným srdcem vám oznamujeme, že dne 30. dubna 2026 nás navždy opustil náš otec, dědeček a pradědeček Zdeněk Chára,“ uvedl Chára v oznámení, které zveřejnil společně se svou sestrou Barborou.
„Měl neskutečnou vůli a vášeň pro sport, ať už jako sportovec, nebo jako fanoušek. Jsme nesmírně vděční za všechno pozitivní, co pro nás během celého života udělal. Dožil se 74 let. S láskou a úctou vzpomíná rodina a blízcí,“ napsaly děti bývalého československého sportovce.
Zdeněk Chára reprezentoval Československo v řecko-římském zápase. V roce 1974 obsadil čtvrté místo na mistrovství světa i mistrovství Evropy. Ze světa sportu se neztratil ani po skončení závodní kariéry. Působil jako funkcionář a věnoval se také trenérské práci.
Jeho syn Zdeno patří mezi nejúspěšnější slovenské hokejisty. Na mistrovství světa získal v letech 2000 a 2012 stříbrnou medaili. V NHL odehrál čtyřiadvacet sezon. V sezoně 2010/11 vyhrál s Boston Bruins Stanley Cup a za sezonu 2008/09 obdržel Norris Trophy pro nejlepšího obránce. Se svými 206 centimetry je dodnes nejvyšším mužem, který kdy NHL hrál.
