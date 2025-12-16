Z původně sportovního vybavení a reklamních produktů reprezentace vznikají tašky, batohy, ledvinky nebo obaly na notebooky. Jednotlivé kusy se liší vzhledem i detaily podle původního potisku a opotřebení materiálu, což znamená, že každý produkt je originál a není možné vybrat zcela totožný kus.
Projekt zapadá do širšího trendu, kdy sportovní organizace hledají cesty, jak naložit s vyřazeným vybavením jinak než jeho likvidací. Výsledkem nejsou sběratelské artefakty, ale funkční předměty, které dál fungují v běžném provozu – jen v jiné roli, než pro jakou byly původně určeny.