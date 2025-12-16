Z nevyužitých bannerů unikátní doplňky. Novou kolekci šijí lidé s hendikepem

David Chuchma
  12:16
Ve skladech české fotbalové reprezentace se dlouhodobě hromadí materiály, které už neslouží svému původnímu účelu – reklamní plachty nebo starší dresy. Místo likvidace ale část z nich putovala do šicí dílny, kde dostaly nové využití a proměnily se v ručně šité doplňky pro každodenní použití. Výrobky vznikají rukama lidí s hendikepem a jejich prodej má charitativní přesah.

Z původně sportovního vybavení a reklamních produktů reprezentace vznikají tašky, batohy, ledvinky nebo obaly na notebooky. Jednotlivé kusy se liší vzhledem i detaily podle původního potisku a opotřebení materiálu, což znamená, že každý produkt je originál a není možné vybrat zcela totožný kus.

Košile zachovává charakter původního dresu, ale funguje jako volnočasový oděv. Díky rozdílným částem dresů je každý kus originál, cena 1 579 Kč..
Ručně šitá taška vzniká z nevyužitých mikin ze skladů REPRE. Zachovává původní kapsy a zipy, cena 1 819 Kč.
Batoh vyrobený z vyřazené banneroviny české fotbalové reprezentace. Každý kus se liší grafikou a barevností podle původního banneru, cena 1 519 Kč.
Taška vzniká ručně z materiálů ze zázemí reprezentace a je určená pro každodenní používání. Díky pevnému materiálu zvládne pláž, cestování i větší nákup, cena 549 Kč.
Ručně šitý doplněk z materiálů ze zázemí reprezentace je lehký a odolný pro běžné používání. Taštička slouží na kosmetiku i drobnosti na cesty, cena 549 Kč.
7 fotografií

Projekt zapadá do širšího trendu, kdy sportovní organizace hledají cesty, jak naložit s vyřazeným vybavením jinak než jeho likvidací. Výsledkem nejsou sběratelské artefakty, ale funkční předměty, které dál fungují v běžném provozu – jen v jiné roli, než pro jakou byly původně určeny.

Vstoupit do diskuse
Éra míru a hojnosti. NHL po krizi jen kvete, hráče dokonce čekají zvláštní prémie

Premium
Diváci v Madison Square Garden sledují utkání New York Rangers s Coloradem.

Při covidové pandemii nejslavnější hokejová liga strádala, z krize se však NHL otřepala a v poslední době láme hospodářské rekordy. Její příjmy se v sezoně 2025/26 přiblíží částce sedmi miliard...

16. prosince 2025

V Plzni máme všechno. Zadák z Charkova Merežko doma mluví rusky i ukrajinsky

Plzeňský obránce Igor Merežko

Téměř dvoumetrový řízný bek hokejové Plzně Igor Merežko patří k železným mužům sestavy trenéra Jandače. Po svém loňském příchodu na západ Čech vynechal pouze jediné extraligové utkání. „Upřímně,...

16. prosince 2025  11:14

Podzim plný rozdílných příběhů. Kdo jsou vítězové a poražení ve fotbalové lize?

Slávistický obránce Tomáš Vlček fauluje za červenou kartu Veljka Birmančeviče...

Devatenáct kol, 152 zápasů, celkem 402 gólů a k tomu stovky příběhů. Fotbalový podzim v české lize o víkendu skončil. Za obhajobou titulu na jaře vystartuje Slavia se sedmibodovým náskokem před...

16. prosince 2025  11:01

Stínadla 2.0 se postaví zhruba za 1,5 miliardy. Úsporná varianta, říká šéf Teplic

Planeta Stínadla. Teplický fotbalový stadion v celé své kráse.

Stínadla 2.0, další informace. Omlazovací kúra víc než půlstoletí starého stadionu, do kterého se zakousl zub času a nutně potřebuje elixír krásy, vyjde podle odhadů zhruba na 1,5 miliardy korun....

16. prosince 2025  10:30

Osvobodil fotbal, vděčí mu statisíce hráčů. Pak se ale Bosmanův život změnil v trápení

Bývalý belgický fotbalista Jean-Marc Bosman.

Jeho tvář vám nebude povědomá. Možná ještě na starých fotkách, ale kam se ten vlasatý štramák poděl? Vyplešatěl, přibral, zesmutněl. Radost ze života ho opustila. Známým vypráví, jak ho fotbalový...

16. prosince 2025  9:55

Nováček předvedl v NBA historickou show, souboj pivotů rozhodl podivný faul

Cooper Flagg v zápase proti Utahu.

Vycházející hvězda NBA Cooper Flagg jako první osmnáctiletý hráč v historii zámořské basketbalové ligy nastřílel v zápase 42 bodů. Ani jeho nový osobní rekord ale Dallasu nepomohl a podlehl Utahu...

16. prosince 2025  7:40,  aktualizováno  9:26

Dostál se radoval na ledě Rangers, Faksa asistoval. Zářil slovenský nováček

Brankář Lukáš Dostál zastavuje střelu Rangers.

Hokejový brankář Lukáš Dostál se ve svém druhém startu po návratu z marodky dočkal výhry, když 26 zákroky podpořil triumf Anaheimu 4:1 na ledě Rangers. Stejným poměrem uspěl i Dallas nad Los Angeles...

16. prosince 2025  7:22,  aktualizováno  8:31

Dva ze hry, povede reprezentaci Koubek? Vedení je s koučem údajně blízko dohodě

Plzeňský kouč Miroslav Koubek odchází ze hřiště po porážce se Zlínem.

V pondělí večer si mohli škrtnout další jméno, na lavičku české fotbalové reprezentace se totiž nepostaví ani chorvatský odborník Slaven Bilič. A tak vedení asociace zahájilo podle zpráv z českých...

16. prosince 2025  8:06

McGregor se oženil ve Vatikánu. Hvězda MMA měla malou svatbu v utajení

Novomanželé odjíždějí z obřadu v luxusním veteránu Rolls-Royce.

Kontroverzní hvězda MMA Conor McGregor se po více než patnácti letech vztahu oženil. Svou dlouholetou partnerku Dee Devlinovou si vzal při soukromém obřadu ve Vatikánu. Svatba proběhla v úzkém kruhu...

16. prosince 2025

Frustrace, rány do stolu a ruce od krve. Myslel jsem na spoustu věcí, kál se šipkař

Šipkař Cameron Menzies sbírá věci po vyřazení v prvním kole na mistrovství...

V těch emocích byste asi jen těžko našli výraznější rozdíl. Na jedné straně radost z postupu do druhého kola šipkařského mistrovství světa, na té druhé výrazně projevená frustrace poraženého Camerona...

16. prosince 2025  7:07

