V podcastu Byron Scott Fast Break debatoval pětašedesátiletý trojnásobný šampion NBA s někdejším pivotem Oldenem Polynicem, jehož syn nyní hraje za ústeckou Slunetu, o největších mýtech spojených s basketbalovými hvězdami. A řeč přišla také na Jamese.
„Někteří lidé si myslí, že není sobecký jen proto, že v klíčových okamžicích přihrává. Ale on sobecký je. Chce vyhrávat. A právě v tom je jeho sobectví,“ vysvětlil Scott.
Podle něj James v rozhodujících chvílích hledá spoluhráče proto, že je to v daném momentu nejlepší možné řešení.
James je podle něj nejkritizovanějším hráčem, jakého kdy viděl. Když ho soupeř zdvojí, on najde volného spoluhráče a ten střelu nepromění, kritika se přesto často snese právě na LeBrona. „Pak všichni říkají: Proč jsi nevystřelil ty? Ale on udělal správné rozhodnutí,“ dodal Scott, který jako hráč získal s Lakers tři tituly. Později tým také vedl jako trenér, na lavičce navíc strávil poslední dvě sezony kariéry Kobeho Bryanta.
Právě Bryant a James byli dlouhá léta stavěni do protikladu. Kobe měl pověst nekompromisního střelce, který se nebál vzít těžký pokus na sebe. LeBron byl naopak často vykreslován jako hráč, který v rozhodujících chvílích raději hledá lépe postaveného spoluhráče.
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Podle Scotta mu ale právě tento pohled dlouhá léta křivdil. Přihrát volnému spoluhráči totiž nemusí znamenat nedostatek odvahy ani chybějící „zabijácký instinkt“. Může jít jednoduše o rozhodnutí, které dává týmu největší šanci na vítězství.
A právě vítězství je podle Scotta tím, co LeBron chce ze všeho nejvíc.