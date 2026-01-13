Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na patnáctistovce. Euforii z úspěšného vystoupení pak s fanoušky sdílela prostřednictvím sociálních sítí.
Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na trati 1000 metrů. Vlevo stříbrná Chloé Hoogendoornová, vpravo bronzová Isabel Greveltová. | foto: Marcel ter Bals, MTB Photo / Alamy Profimedia.cz

Nikola Zdráhalová na mistrovství Evropy v Polsku.
Nikola Zdráhalová slaví titul rychlobruslařské mistryně Evropy na trati 1000...
Martina Sáblíková (vpravo) s Nikolou Zdráhalovou sledují hokejové utkání Česka...
Nikola Zdráhalová jako stříbrná žena na ME rychlobruslařek z trati 1500 metrů
„Vidíte to, co já? Je to pořád zvláštní a stále k neuvěření,“ napsala Zdráhalová v pondělí na Instagramu. Na fotografiích pózuje v zasněžené krajině s oběma medailemi i po boku své životní partnerky Martiny Sáblíkové.

Vidíte to, co já?
Je to pořád zvláštní a stále k neuvěření.
Vrátila jsem se ke sportu s čistou hlavou, s úsměvem na tváři a s ujištěním, že je to pouze sport, ve kterém se daří i nedaří. Každý nepovedený závod házím za hlavu a bojuji dál. Nebojuji ale sama – pomáhá mi přítelkyně, tým, rodina i kamarádi. Není to se mnou vždycky jednoduché, ale přes všechny ty pády pořád zůstávají a nepřestávají věřit.
Nepřestanu být vděčná za všechny ty lidi kolem sebe.
12. ledna 2026 v 21:29
„Vrátila jsem se ke sportu s čistou hlavou, s úsměvem na tváři a s ujištěním, že je to pouze sport, ve kterém se daří i nedaří,“ připomněla sedmadvacetiletá reprezentantka dvouletou závodní pauzu.

Ta se zjevně vyplatila. Už minulá sezona po návratu naznačila, že změna rychlobruslařce prospěla, letošní zima to pak potvrdila výsledky na té nejvyšší úrovni.

„Každý nepovedený závod házím za hlavu a bojuji dál. Nebojuji ale sama – pomáhá mi přítelkyně, tým, rodina i kamarádi. Není to se mnou vždycky jednoduché, ale přes všechny ty pády pořád zůstávají a nepřestávají věřit. Nepřestanu být vděčná za všechny ty lidi kolem sebe,“ poděkovala Zdráhalová svým nejbližším i týmu.

Zmrtvýchvstání Zdráhalové. Od úvah o konci ke zlatu: Měla jsem slzy na krajíčku

Slovy chvály a obdivu na adresu své partnerky nešetřila ani rychlobruslařská legenda Sáblíková, která úspěchy Zdráhalové pravidelně sdílí na svých sociálních sítích.

Po zlatém závodě na 1000 metrů napsala: „Myslela jsem si, že vyhrát je nejlepší pocit. Ale mýlila jsem se. Ten nejlepší jsem měla dnes. Radost milovaného člověka je víc, jak cokoliv jiného. Děkuji Ti Nikol a moc gratuluji.“

13. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  17:34

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

