„Vidíte to, co já? Je to pořád zvláštní a stále k neuvěření,“ napsala Zdráhalová v pondělí na Instagramu. Na fotografiích pózuje v zasněžené krajině s oběma medailemi i po boku své životní partnerky Martiny Sáblíkové.
„Vrátila jsem se ke sportu s čistou hlavou, s úsměvem na tváři a s ujištěním, že je to pouze sport, ve kterém se daří i nedaří,“ připomněla sedmadvacetiletá reprezentantka dvouletou závodní pauzu.
Ta se zjevně vyplatila. Už minulá sezona po návratu naznačila, že změna rychlobruslařce prospěla, letošní zima to pak potvrdila výsledky na té nejvyšší úrovni.
„Každý nepovedený závod házím za hlavu a bojuji dál. Nebojuji ale sama – pomáhá mi přítelkyně, tým, rodina i kamarádi. Není to se mnou vždycky jednoduché, ale přes všechny ty pády pořád zůstávají a nepřestávají věřit. Nepřestanu být vděčná za všechny ty lidi kolem sebe,“ poděkovala Zdráhalová svým nejbližším i týmu.
Zmrtvýchvstání Zdráhalové. Od úvah o konci ke zlatu: Měla jsem slzy na krajíčku
Slovy chvály a obdivu na adresu své partnerky nešetřila ani rychlobruslařská legenda Sáblíková, která úspěchy Zdráhalové pravidelně sdílí na svých sociálních sítích.
Po zlatém závodě na 1000 metrů napsala: „Myslela jsem si, že vyhrát je nejlepší pocit. Ale mýlila jsem se. Ten nejlepší jsem měla dnes. Radost milovaného člověka je víc, jak cokoliv jiného. Děkuji Ti Nikol a moc gratuluji.“