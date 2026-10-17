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Zdánlivě nekonečný rozběh a slabá střela. Bizarní penalta z Karibského poháru

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  11:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Tohle se jen tak nevidí. Jamajský fotbalista Trayvone Reid se při penaltě v Karibském poháru vydal k míči tak pomalu, jako by se pohyboval ve zpomaleném záběru. Neobvyklá technika mu ale vůbec nepomohla. Jeho slabou střelu brankář bez problémů chytil.

Reidův tým Mount Pleasant utkal v semifinále s trinidadským Clubem Sando. Jamajský celek vedl 1:0, když ve 35. minutě dostal po ruce soupeře možnost zahrávat pokutový kop. Odpovědnost vzal na sebe právě Reid.

Křídelník zvolil sérii drobných, pomalých krůčků, kterými se postupně posouval k penaltovému puntíku. Brankář Tershorne Ragoo měl dost času sledovat, co se před ním odehrává.

Když se Reid, který v roce 2022 debutoval za jamajskou reprezentaci, dostal ke střele, chyběla jí jak razance, tak přesnost. Míč poslal nízko a prakticky doprostřed branky, takže Ragoo neměl s jeho střelou větší potíže.

Neproměněná penalta měla pro Mount Pleasant nepříjemné následky. Club Sando po změně stran srovnal v 56. minutě zásluhou Daniela Davida a utkání prvního semifinále skončilo 1:1. Jamajský tým tak přišel o možnost odvézt si do odvety výraznější náskok.

Fanoušci na sociálních sítích se pozastavovali především nad délkou náběhu a někteří ironicky navrhovali, aby se fotbalista ucházel o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.

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