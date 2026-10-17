Reidův tým Mount Pleasant utkal v semifinále s trinidadským Clubem Sando. Jamajský celek vedl 1:0, když ve 35. minutě dostal po ruce soupeře možnost zahrávat pokutový kop. Odpovědnost vzal na sebe právě Reid.
Křídelník zvolil sérii drobných, pomalých krůčků, kterými se postupně posouval k penaltovému puntíku. Brankář Tershorne Ragoo měl dost času sledovat, co se před ním odehrává.
Stop what you're doing and watch this unreal penalty from the Caribbean Cup https://t.co/iqFdr1gPDL— WiZi (@WiZiCFC) October 15, 2026
Když se Reid, který v roce 2022 debutoval za jamajskou reprezentaci, dostal ke střele, chyběla jí jak razance, tak přesnost. Míč poslal nízko a prakticky doprostřed branky, takže Ragoo neměl s jeho střelou větší potíže.
Neproměněná penalta měla pro Mount Pleasant nepříjemné následky. Club Sando po změně stran srovnal v 56. minutě zásluhou Daniela Davida a utkání prvního semifinále skončilo 1:1. Jamajský tým tak přišel o možnost odvézt si do odvety výraznější náskok.
Fanoušci na sociálních sítích se pozastavovali především nad délkou náběhu a někteří ironicky navrhovali, aby se fotbalista ucházel o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.