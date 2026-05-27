Čtvrtfinále je na mistrovství světa v hokeji zlomovým bodem. Jeden povedený večer může otevřít cestu k medaili týmům, které doposud tápaly, jediná chyba naopak ukončí turnaj favoritům. Český hokej zažil v play off světových šampionátů euforické obraty, bolestivé kolapsy i legendární góly, na které fanoušci vzpomínají dodnes. Připomeňte si některé velké čtvrtfinálové momenty národního týmu.
Po rozpadu federace měly zápasy se Slovenskem mimořádný náboj a čtvrtfinále mistrovství světa v Německu 2001 to jen potvrdilo. Češi v nervózním a tvrdém utkání vyhráli 2:0. Národní tým následně dokráčel až ke třetímu titulu mistrů světa v řadě, čímž završil nejslavnější období samostatné reprezentace - Zlatý hattrick.
O rok později patřil český tým včele s Jaromírem Jágrem ve Švédsku k favoritům turnaje. Ve čtvrtfinále ale narazil na Rusko a od začátku tahal za kratší konec. Prohra 1:3 v roce 2002 znamenala konec zlaté éry. Šlo o první mistrovství světa od roku 1994, na kterém Češi nepostoupili do semifinále.
Mistrovství v Německu 2010 začalo pro český tým nenápadně. Pro mnohé až bídně a v úspěch nikdo moc nevěřil. Klíčový moment přišel právě ve čtvrtfinále proti Finsku. Vyrovnaný duel skončil po prodloužení 1:1 a rozhodnout musely samostatné nájezdy.
V nájezdech Češi uspěli a přežili kritický okamžik turnaje. Tým Vladimíra Růžičky následně porazil Švédsko i Rusko a překvapivě získal titul mistrů světa.
Domácí mistrovství v Praze v roce 2015 mělo pro český tým téměř pohádkovou atmosféru, ale čtvrtfinále s Finskem se dlouho měnilo v noční můru. Finové vedli už 3:0 a O2 arena ztichla. Pak ale přišel obrat, který se zařadil mezi nejslavnější zápasy české reprezentace.
Dvěma góly ho řídil v té době třiačtyřicetiletý matador Jaromír Jágr. Ten nejprve snížil a v 55. minutě dal vítězný gól na 4:3. Češi nakonec vyhráli 5:3 a postoupili do semifinále. Na medaili ale nakonec nedosáhli. Po porážkách s Kanadou a USA skončili čtvrtí.
Na papíře měl český tým na šampionátu v Rusku v roce 2016 mimořádně silnou sestavu a skvělý vývoj ve skupině to jen potvrzoval. Do čtvrtfinále reprezentace postoupila z prvního místa. Pak však přišla studená sprcha. Češi prohráli s do té doby nevýraznými USA 1:2 a znovu skončili bez medaile.
Čtvrtfinále s Německem na šampionátu ve Finsku v roce 2022 Češi vyhráli 4:1. Dlouho to však tak jednoznačně nevypadalo. Duel byl až do třetí třetiny otevřený.
Nakonec Češi nebezpečného soupeře zlomili. Výrazně se ukázal David Pastrňák, který po příletu z NHL okamžitě převzal roli lídra týmu. Národní mužstvo nakonec získalo bronzové medaile, první po deseti letech.
V roce 2024 se mistrovství světa vrátilo do Prahy. Český tým snil o titulu, který naposledy získal před 14 lety. Ve čtvrtfinále ale nastupoval proti USA. Mnozí předpovídali hořký konec pro rozjetou národní reprezentaci. To se ale nestalo. Zápas rozhodl jediný gól Pavla Zachy, hlavní postavou večera se však stal brankář Lukáš Dostál.
Američané měli řadu šancí, český gólman ve čtvrtfinále ale předvedl jeden z nejlepších výkonů kariéry. Národní tým se díky tomu dostal do semifinále a později celý turnaj ovládl, když ve finále porazil Švýcarsko.
Po domácím zlatu přijížděli Češi na mistrovství v roce 2025 jako obhájci titulu. Ve čtvrtfinále ale narazili na domácí Švédsko a už první třetina rozhodla o osudu zápasu.
Seveřané vedli 3:0 a český tým už manko pouze korigoval. Porážka 2:5 znamenala konec turnaje bez medaile.
