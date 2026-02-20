Rychlý nástup, šest kol po ledové ploše, seškrábat sníh, srovnat povrch a připravit led na další střídání. Na první pohled rutinní práce, ve skutečnosti ale výjimečný zážitek, na který se jen tak nezapomíná.
Úklidovou četu netvoří profesionální technici, ale mladí hokejisté a hokejistky z klubu Milano Devils.
Ze zhruba 120 hráčů jich bylo 47 vybráno jako oficiální dobrovolníci olympijských her. Bruslí na stejném ledě jako jejich idolové a z bezprostřední blízkosti sledují hokej světové úrovně.
„Vidíte nejlepší hráče z celého světa tak blízko. A celé dny. Je to fantastické,“ řekl patnáctiletý dobrovolník Giacomo Tomaselli pro americkou stanici WRAL.
Pro některé z nich má účast na hrách ještě osobnější rozměr. Rodina Fesykových je s olympiádou spojená dlouhá léta. Maminka Elissa jezdí na hry jako dobrovolnice už od osmnácti let, její manžel pracuje v organizačním výboru. Když se dozvěděla, že jejich syn Andrew bude působit jako takzvaný ice boy, dojalo ji to.
Andrew se do hokeje zamiloval při sledování draftu Connora McDavida do NHL v roce 2015. Vyrostl u televizních přenosů a dnes bruslí na stejném ledě jako hráči, které dříve znal jen z obrazovky. „Olympijské hry spojují svět, aby oslavil sport. To je pro naši rodinu zásadní hodnota,“ říká Elissa Fesyková.
Zvládnou i tři zápasy denně
Práce dobrovolníků přitom vyžaduje spoustu času i energie. Do arény přicházejí hodinu před úvodním zápasem. Pokud je program nabitý, zvládnou i tři utkání denně.
První začíná krátce po poledni, poslední končí po deváté večer. Po rozbruslení sbírají puky a během každé třetiny třikrát vyjíždějí na led. Vždy absolvují šest kol, což znamená 54 intenzivních okruhů za jeden zápas.
„Požadujeme od nich hodně, ale oni nám to vracejí obrovským nasazením. A hlavně si to užívají,“ říká generální manažer klubu Gabriele Fumagalli.
Krátké pauzy mezi zápasy vyplňují výměnou odznaků s dalšími dobrovolníky nebo rychlým odpočinkem. Pak znovu brusle, pluh, led. Pro mladé hráče je to škola, kterou žádný trénink nenahradí. Vidí rychlost, tvrdost i preciznost hry. „Když se pak vrátím na trénink, bruslím o něco usilovněji,“ přiznává dobrovolník Grant Fanelli.
Pro Milán, kde možnost sledovat špičkový hokej dlouhodobě chyběla, je olympiáda šancí přiblížit sport novému publiku. Fumagalli věří, že nadšení neskončí posledním zápasem. „Myslím, že spousta dětí a rodin si po těchto hrách k hokeji najde cestu,“ dodává.