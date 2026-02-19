Zavřela jsi jim pusu. Kilde poslal Shiffrinové po zlatém slalomu dojemný vzkaz

Americká lyžařská hvězda Mikaela Shiffrinová se po osmi letech znovu dočkala olympijského zlata. Po závodě se na ni sesypaly gratulace z celého světa, jedno vyznání ale mezi všemi vyčnívalo. To od jejího snoubence, norského lyžaře Aleksandera Aamodta Kildeho.
Milano Cortina 2026 Olympics - Alpine Skiing - Women's Slalom Victory Ceremony...

Milano Cortina 2026 Olympics - Alpine Skiing - Women's Slalom Victory Ceremony - Tofane Alpine Skiing Centre, Belluno, Italy - February 18, 2026. Gold medallist Mikaela Shiffrin of United States celebrates on the podium during the women's slalom victory ceremony REUTERS/Lisi Niesner | foto: Lisi NiesnerReuters

Hvězdný lyžařský pár oznámil své zasnoubení v dubnu 2024.
Hvězdný lyžařský pár oznámil své zasnoubení v dubnu 2024.
Aleksander Aamodt Kilde a Mikaela Shiffrinová po super-G v Copper Mountain.
Aleksander Aamodt Kilde a Mikaela Shiffrinová se objímají po super-G v Copper Mountain.
Schriffrinová ve středečním slalomu předvedla suverénní výkon a do cíle si dojela pro vítězství s náskokem, který olympijské hry nezažily od roku 1998. Závod ovládla s časem 1:39,10 a druhou závodnici porazila o propastných 1,50 sekundy.

Pro Američanku šlo o návrat na absolutní vrchol v momentě, kdy o ní ještě před několika dny panovaly pochybnosti. Předchozí olympijské hry v Pekingu totiž opustila bez medaile a ani ty letošní nezačala ideálně. V týmové kombinaci skončila patnáctá a v obřím slalomu jedenáctá.

Po osmi letech opět zlatá. Shiffrinová jela na hranici možností a všechny deklasovala

O to silněji její vítězství ve světě sportu zarezonovalo. A právě na tuto cestu za zlatem reagoval i Kilde, který po slavnostním ceremoniálu zveřejnil na Instagramu velmi osobní vzkaz.

„Mikaelo, to, co jsi dnes dokázala, ukazuje, jak neuvěřitelná je tvá psychická síla. Před čtyřmi lety jsi z olympiády odjížděla s více otázkami než odpověďmi. Dnes jsi odpověděla na všechny z nich,“ napsal.

Mikaela, what you did today shows that your mental strength is out of this world.
Four years ago you left the Olympics with more questions than answers. Today, you answered every single one.
You shut all our mouths and showed the world who the queen is

I’ve seen all the work you’ve put in both physically and mentally over the last years - you are my biggest inspiration and I’m a proud fiancé to say it at least.
I love you ❤️

Narážel tím právě na zklamání z Pekingu i na složité období posledních měsíců. „Zavřela jsi nám všem pusu a ukázala světu, kdo je královna. Viděl jsem, jak jsi v posledních letech pracovala na své fyzičce i psychice. Jsi mou největší inspirací a jsem hrdý, že jsem tvůj snoubenec. Miluji tě,“ dodal.

Shiffrinová s Kildem tvoří pár od roku 2021. Zasnoubili se na jaře 2024, krátce poté, co Nor na svahu utrpěl vážné zranění. Radostnou novinu tehdy oznámili společným příspěvkem na sociálních sítích.

Shiffrinová prolomila kletbu a má zlato ze slalomu. Dubovská poskočila na 18. příčku

Sám Kilde se však letošních her aktivně neúčastní. Držitel stříbra a bronzu z Pekingu už před startem olympiády potvrdil, že se po těžkém pádu stále necítí být ve formě, která by mu umožnila závodit na nejvyšší úrovni.

