Schriffrinová ve středečním slalomu předvedla suverénní výkon a do cíle si dojela pro vítězství s náskokem, který olympijské hry nezažily od roku 1998. Závod ovládla s časem 1:39,10 a druhou závodnici porazila o propastných 1,50 sekundy.
Pro Američanku šlo o návrat na absolutní vrchol v momentě, kdy o ní ještě před několika dny panovaly pochybnosti. Předchozí olympijské hry v Pekingu totiž opustila bez medaile a ani ty letošní nezačala ideálně. V týmové kombinaci skončila patnáctá a v obřím slalomu jedenáctá.
|
Po osmi letech opět zlatá. Shiffrinová jela na hranici možností a všechny deklasovala
O to silněji její vítězství ve světě sportu zarezonovalo. A právě na tuto cestu za zlatem reagoval i Kilde, který po slavnostním ceremoniálu zveřejnil na Instagramu velmi osobní vzkaz.
„Mikaelo, to, co jsi dnes dokázala, ukazuje, jak neuvěřitelná je tvá psychická síla. Před čtyřmi lety jsi z olympiády odjížděla s více otázkami než odpověďmi. Dnes jsi odpověděla na všechny z nich,“ napsal.
Narážel tím právě na zklamání z Pekingu i na složité období posledních měsíců. „Zavřela jsi nám všem pusu a ukázala světu, kdo je královna. Viděl jsem, jak jsi v posledních letech pracovala na své fyzičce i psychice. Jsi mou největší inspirací a jsem hrdý, že jsem tvůj snoubenec. Miluji tě,“ dodal.
Shiffrinová s Kildem tvoří pár od roku 2021. Zasnoubili se na jaře 2024, krátce poté, co Nor na svahu utrpěl vážné zranění. Radostnou novinu tehdy oznámili společným příspěvkem na sociálních sítích.
|
Shiffrinová prolomila kletbu a má zlato ze slalomu. Dubovská poskočila na 18. příčku
Sám Kilde se však letošních her aktivně neúčastní. Držitel stříbra a bronzu z Pekingu už před startem olympiády potvrdil, že se po těžkém pádu stále necítí být ve formě, která by mu umožnila závodit na nejvyšší úrovni.