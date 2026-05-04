Zavolejte mi, prosím! Fotbalista ukazoval do kamery vizitku, pracuje jako makléř

Útočník Interu Toronto, který vedle fotbalu pracuje také jako realitní makléř, proměnil gólovou radost během zápasu s obhájci titulu Atlétikem Ottawa v kanadské Premier League v nečekanou reklamní vsuvku.
Po bezbrankovém prvním poločase se Skublak prosadil krátce po změně stran, když si našel dlouhý míč za obranou a překonal brankáře. Pak přišel moment, který pobavil i překvapil zároveň. Úspěšný střelec si stáhl ponožku, vytáhl vizitku, ukázal ji do kamery a gestem naznačil telefonování. Vzkaz byl jasný: pokud sháníte nemovitost v Ontariu, víte, komu zavolat.
„Jsem hráčem na plný úvazek v Interu Toronto a zároveň pracuji jako realitní makléř. Říkal jsem si, že utrácím spoustu peněz za marketing, tak proč toho nevyužít i tady,“ citoval osmadvacetiletého útočníka server OneSoccer.
Skublak se navíc nezastavil jen u jednoho zásahu. O několik minut později přidal další gól a výrazně pomohl svému týmu k vítězství, které ho posunulo na druhé místo tabulky.
Na hřišti se Skublakovi přitom daří dlouhodobě. V aktuální sezoně patří k nejlepším střelcům kanadské Premier League, což je vzhledem k jeho dvojímu pracovnímu vytížení o to pozoruhodnější.
„Jakmile skončím trénink, hned volám klientům. Je to náročné, ale zvládám to,“ popsal svůj režim v rozhovoru pro web CPL. „Trénuji zhruba do jedenácti, pak máme týmový oběd a odpoledne i večer se věnuji klientům. Tak vypadá většina mých dnů,“ dodal.