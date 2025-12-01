Dostihový šok. Žokeje těsně před vítězstvím smetla hlava soupeřova koně

  16:10
Na závodišti v Ōtaki na Novém Zélandu se odehrála kuriózní situace. Žokej Masa Hašizume byl jen okamžik od vítězství v dostihu Jennian Homes Wellington Stakes, když ho v dramatickém finiši doslova smetla hlava soupeřova koně.

Hašizume na Road To Paris mířil za vítězstvím, než došlo ke kolizi s koněm Ammiratim. Po střetu byl žokej ze sedla vyhozen a Ammirati nakonec závod po bizarním incidentu vyhrál.

Druhé místo bral Tulsa King, třetí skončil Landman – výsledky ale zastínila chaotická situace v závěru, píše portál The Sun.

Na nečekaný incident reagoval Dylan Johnson, zástupce stáje vítězného koně.

Podívejte se na incident ve finiši dostihu:

„Je to zvláštní situace,“ řekl pro server Betsy.com. „Ammirati podal dobrý výkon. Už od 600 metrů byl pod tlakem, ale pořád dokázal reagovat a v závěru dokonce začínal stahovat favorita, než se to celé seběhlo. Jde o hodně neobvyklý způsob, jak vyhrát, ale do výsledkové listiny se to zapíše.“

Na internetu se mezitím šíří záznam komentátora Justina Evanse. Ten v posledních metrech zvolal: „Road To Paris v čele říká ‚au revoir!‘“ O pár vteřin později ale už jen ohromeně dodal: „Vybočil z dráhy, shodil jezdce. Pane bože!“

1. prosince 2025  16:56

