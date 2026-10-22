Lawson bude hlavní hvězdou hudebního večera Garage Sessions, který pořádá jeho stáj. Na pódiu se představí se skupinou Liam Lawson & Friends, jejíž součástí je také jeho bratr.
Koncertní program začne ve čtvrtek v 19 hodin místního času, tedy v pátek ve 2 hodiny ráno našeho času. Vedle Lawsona se představí i další hudebníci, například Jonathan Capeci, Scoot Teasley, Jess Farren nebo country zpěvák Drake Milligan.
Racing Bulls připomíná, že Garage Sessions je dlouhodobým projektem, který propojuje hudbu s motorsportem. „Dosud jsme dali prostor začínajícím hudebníkům při závodních víkendech v Austrálii a Las Vegas,“ uvádí stáj, která chce touto formu fanouškům nabídnout možnost poznat tým také mimo závodní trať.
Lawson přitom není jediným pilotem formule 1 s hudebním talentem. Například Charles Leclerc z Ferrari hraje na klavír a skládá vlastní skladby, které vydává na streamovacích platformách.
Hudbě se věnuje i sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, který ovládá několik nástrojů a v roce 2018 dokonce spolupracoval se zpěvačkou Christinou Aguilerou na její písni Pipe z alba Liberation. Muzika je blízká také Landu Norrisovi. Britský závodník hraje na bicí i kytaru a vyzkoušel si rovněž roli DJe.
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