Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Závodění mu nestačí. Lawson vymění formuli za kytaru, chystá koncert v Austinu

Autor:
  14:45
Liam Lawson (Melbourne, 14. března 2025)

Liam Lawson (Melbourne, 14. března 2025) | foto: AP

Liam Lawson se ve volném čase věnuje hudbě a hře na kytaru.
Liam Lawson se ve volném čase věnuje hudbě a hře na kytaru.
Liam Lawson se ve volném čase věnuje hudbě a hře na kytaru.
Liam Lawson se ve volném čase věnuje hudbě a hře na kytaru.
8 fotografií
Pilot formule 1 Liam Lawson se chystá ukázat fanouškům v jiné roli. Novozélanďan ve službách stáje Racing Bulls na chvíli vymění volant monopostu za kytaru a ještě před začátkem Velké ceny USA vystoupí v Austinu se svou kapelou.

Lawson bude hlavní hvězdou hudebního večera Garage Sessions, který pořádá jeho stáj. Na pódiu se představí se skupinou Liam Lawson & Friends, jejíž součástí je také jeho bratr.

Koncertní program začne ve čtvrtek v 19 hodin místního času, tedy v pátek ve 2 hodiny ráno našeho času. Vedle Lawsona se představí i další hudebníci, například Jonathan Capeci, Scoot Teasley, Jess Farren nebo country zpěvák Drake Milligan.

Racing Bulls připomíná, že Garage Sessions je dlouhodobým projektem, který propojuje hudbu s motorsportem. „Dosud jsme dali prostor začínajícím hudebníkům při závodních víkendech v Austrálii a Las Vegas,“ uvádí stáj, která chce touto formu fanouškům nabídnout možnost poznat tým také mimo závodní trať.

Lawson přitom není jediným pilotem formule 1 s hudebním talentem. Například Charles Leclerc z Ferrari hraje na klavír a skládá vlastní skladby, které vydává na streamovacích platformách.

Hudbě se věnuje i sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, který ovládá několik nástrojů a v roce 2018 dokonce spolupracoval se zpěvačkou Christinou Aguilerou na její písni Pipe z alba Liberation. Muzika je blízká také Landu Norrisovi. Britský závodník hraje na bicí i kytaru a vyzkoušel si rovněž roli DJe.

Překvapivý rituál lídra F1. Co dělá Antonelli před každým závodním víkendem?
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Searle vs. DonaldTenis - Osmifinále - 22. 10. 2026:Searle vs. Donald //www.idnes.cz/sport
22. 10. 16:00
  • 2.03
  • -
  • 1.71
Kajrat vs. PanathinaikosFotbal - 2. kolo - 22. 10. 2026:Kajrat vs. Panathinaikos //www.idnes.cz/sport
22. 10. 16:30
  • 5.55
  • 4.16
  • 1.60
HBA Helsinki vs. Žabiny BrnoBasketbal - 2. kolo - 22. 10. 2026:HBA Helsinki vs. Žabiny Brno //www.idnes.cz/sport
22. 10. 17:30
  • 13.70
  • 24.90
  • 1.00
Olomouc vs. Ml. BoleslavHokej - 13. kolo - 22. 10. 2026:Olomouc vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:00
  • 2.62
  • 4.11
  • 2.30
Cinkarna Celje vs. KP BrnoBasketbal - 2. kolo - 22. 10. 2026:Cinkarna Celje vs. KP Brno //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:00
  • 1.84
  • 14.40
  • 2.09
Keltern vs. SBŠ OstravaBasketbal - 2. kolo - 22. 10. 2026:Keltern vs. SBŠ Ostrava //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:30
  • 1.12
  • 21.20
  • 5.89
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Do výstřihu nekoukat 2. Ústí ve světě boduje trenérovým „bojem o život“

Rozhovor ústeckého trenéra Davida Oulehly a moderátorky klubu Sabiny Jakšové,...

Dekolt ústecké fotbalové moderátorky a odvrácený pohled respondenta, díl druhý. Virtuální svět znovu dobývá rozhovor z dílny českého druholigového Viagemu, Sabina Jakšová ho vedla s trenérem Davidem...

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Ondra pokořil Exodii za čtyři dny, nejtěžší boulder světa má od něj novou známku

Český lezec Adam Ondra zdolává dosud nejtěžší boulder světa Exodia 9A+. Jeho...

Na skále řešil tlak, jaký zažívá na mistrovství světa či olympiádě. Adam Ondra v pátek jako druhý člověk na světě zdolal italskou Exodii, kterou její autor Elias Iagnemma loni označil jako první...

Nosková se pochlubila novým tetováním. Přísahám, že má skrytý význam, tvrdí

Linda Nosková

Tenistka Linda Nosková se pochlubila novým tetováním. Na levé ruce jí přibyl drobný nápis, který zřejmě odkazuje na tenis. Úspěšná česká hráčka ale naznačila, že tetování má i jiný význam.

Závodění mu nestačí. Lawson vymění formuli za kytaru, chystá koncert v Austinu

Liam Lawson (Melbourne, 14. března 2025)

Pilot formule 1 Liam Lawson se chystá ukázat fanouškům v jiné roli. Novozélanďan ve službách stáje Racing Bulls na chvíli vymění volant monopostu za kytaru a ještě před začátkem Velké ceny USA...

22. října 2026  14:45

Siniaková bude v Ósace usilovat o semifinále. Macháč promarnil pět mečbolů

Kateřina Siniaková odehrává míček v zápase s Elinou Svitolinovou.

Kateřina Siniaková postoupila na tenisovém turnaji v Ósace poprvé v sezoně do čtvrtfinále dvouhry. Polku Magdu Linetteovou porazila deblová světová jednička 6:4, 6:1. V boji o semifinále narazí na...

22. října 2026  11:06,  aktualizováno  14:36

Venca se s UAE rozhodl chytře, cení Ježkův trenér. Čím Seixas ohrožuje systém?

Václav Ježek po vítězství v České Kamenici.

Během jediného roku pomohl zlepšit výkonnost Václava Ježka natolik, že si jednadvacetiletého českého cyklisty všimli i v UAE, jestli však dostane možnost podílet se na jeho rozvoji dál, zatím neví....

22. října 2026  14:16

Yamal, Kane, nebo někdo jiný? Podívejte se, kteří fotbalisté usilují o Zlatý míč

Zleva Kylian Mbappé, Lamine Yamal a Harry Kane

Jméno nejlepšího fotbalisty za sezonu 2025/26 bude známé v pondělí 26. října. Ceremonie jubilejního 70. ročníku prestižní ankety Zlatý míč se uskuteční netradičně v Londýně. Největšími favority jsou...

22. října 2026  14:01

Atletická Evropa se v roce 2030 sejde v Helsinkách, celkově už počtvrté

DOSTANU SE PŘES LAŤKU? Český tyčkař Jan Kudlička během finálového závodu na ME

Atletické mistrovství Evropy 2030 se uskuteční v Helsinkách. V tiskové zprávě to oznámila Evropská atletika (EA), jejíž vedení pořadatele vybralo na zasedání v Lausanne. Finská metropole přivítá...

22. října 2026

Jdi do haj..., Brady! Plešatíš a jíš pastelky! Tkachuk to po návratu do Ottawy schytal

Brady Tkachuk mává pískajícím fanouškům v Ottawě.

Na kostce běžel připravený medailonek s výběrem vzpomínek, které v Ottawě během osmi sezon prožil. Brady Tkachuk, bývalý kapitán, nyní už nechtěný vetřelec v dresu Floridy, vyjel na led s širokým...

22. října 2026  13:35

Mistrovství Evropy v šipkách 2026: Program, výsledky, přímý přenos

Český šipkař Karel Sedláček.

Evropský šampionát v šipkách 2026 se koná od 22. do 25. října v Dortmundu, mezi startujícími je i Karel Sedláček. Sledujte přímé přenosy online.

22. října 2026  13:20

Mundial středoškoláků: tisíce Číňanů v hledišti, Ústí na hřišti. Bojují i Pardubice

Zápas ústecké Střední průmyslové školy s domácí Čínou na fotbalovém mistrovství...

S plyšovým Krtečkem jako talismanem, světoznámým symbolem Česka, vyrazili studenti ústecké průmyslovky přes půl světa na fotbalové mistrovství světa středních škol. A odvezou si vzpomínku jako hrom:...

22. října 2026  13:17

Co čeká Jablonec proti Brightonu? Mladý kádr i nejagresivnější presink v Anglii

Chema Andrés z Brightonu slaví gól do sítě Arsenalu

Po těsné porážce ve Freiburgu hostí fotbalisté Jablonce v Konferenční lize dalšího favorita, a to rovnou třetí tým Premier League. Brighton v létě prodal tři opory, nahradil je teenagery a hraje...

22. října 2026  13:10

Kladno – Pardubice v TV: Kde sledovat extraligu živě a kurzy

Hokejisté Pardubic slaví gól v utkání proti Plzni.

Hokejisté Kladna přivítají ve 13. kole Tipsport extraligy Pardubice. Zatímco domácí Rytíři se po solidním startu drží ve středu tabulky, Dynamo je druhé a útočí na šestou soutěžní výhru v řadě. Kde...

22. října 2026  13:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jablonec – Brighton v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě, kurzy

Fotbalové utkání mezi FK Jablonec a NK Varaždín.

Fotbalisté Jablonce přivítají ve čtvrtek 22. října od 18:45 ve druhém kole Konferenční ligy anglický Brighton. Severočechy čeká na Střelnici jeden z nejtěžších soupeřů v soutěži. Kde utkání sledovat...

22. října 2026  12:58

Titul, gastronomie, pláže, ale i podivný odchod. Vaclík o angažmá v Olympiakosu

Premium
Český brankář Tomáš Vaclík v dresu Olympiakosu, kde působil od léta 2021 do...

Je jediným Čechem, který v Řecku vyhrál fotbalovou ligu. A také jen on oblékl dres tamního největšího klubu. „Mám titul, potkal jsem tam zajímavé hráče, ale pak bylo zvláštní, jak jsem odcházel,“...

22. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×