Zatím nejlepší outfit? Sabalenková nadchla fanoušky šaty pro Roland Garros

Sabalenková zveřejnila na sociálních sítích krátké video, v němž se nejprve objevila v jednoduchých černých šatech, aby následně plynule přešla do nového tenisového kompletu značky Nike. Outfit kombinuje výraznou červenou a černou barvu a podle fanoušků patří k nejpovedenějším, které kdy běloruská hvězda oblékla.
Zatímco Nike postupně představuje svou antukovou kolekci pro French Open, Sabalenková podle všeho dostala speciální verzi vytvořenou přímo na míru. Sama novému outfitu přezdívá „supersuit“ a reakce fanoušků naznačují, že tentokrát se americká sportovní značka trefila do černého.
„Páni, tohle je asi nejlepší outfit, který jsi od Nike měla,“ objevilo se v komentářích. Další fanoušci nový vzhled přirovnávali k tygřím motivům nebo psali, že Sabalenková vypadá „jako královna antuky“.
Právě vztah světové jedničky s Nike přitom v minulosti nebyl úplně bez výhrad. Sabalenková už dříve několikrát naznačila, že by uvítala výraznější a originálnější modely. Zdá se ale, že letos se její představa konečně potkává s realitou. Už na letošním Australian Open totiž nastoupila v barevném outfitu inspirovaném kolekcemi tenisových legend.
„Myslím, že to byla Serena, nebo Maria. Byly to světle broskvové šaty. Pamatujete si je? Byly to moje oblíbené. Řekla jsem Nike, že chci ty barvy vrátit zpět,“ popsala Sabalenková tehdy s odkazem na outfity Sereny Williamsové a Marie Šarapovové.
Běloruská hráčka, která tento týden oslavila 28. narozeniny, si však letos užívá povedené období i mimo svět módy. Vedle úspěchů na tenisových kurtech také oznámila zásnuby a v Paříži bude chtít potvrdit formu z posledních měsíců.