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Zásnuby a teď miminko. Fotbalista Oblak s tenistkou Danilovičovou přivítali první dítě

Autor:
  13:24
Fotbalista Jan Oblak se snoubenkyní Olgou Danilovičovou.

Fotbalista Jan Oblak se snoubenkyní Olgou Danilovičovou. | foto: Scar Ortiz / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

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Slovinský fotbalový brankář Jan Oblak se srbskou tenistkou Olgou Danilovičovou přivítali prvního potomka. Syna pojmenovali Maksim. Radostnou novinu sportovního páru, který se v červnu pochlubil zasnoubením, přinesla srbská média.

Oblak patří dlouhodobě mezi nejvýraznější brankáře světového fotbalu. V Atlétiku Madrid působí od roku 2014 a za tu dobu se stal jednou z největších opor španělského klubu. Pevnou pozici má také ve slovinské reprezentaci, kde je kapitánem.

Pětadvacetiletá Srbka Danilovičová se v červenci loňského roku dostala až na 32. místo světového žebříčku WTA, což je její kariérní maximum. Naposledy hrála v únoru na turnaji v rumunské Kluži, od té doby na kurtech chyběla. Za její dlouhou pauzou stojí právě těhotenství.

danilovicolga

Luckiest

12. června 2026 v 13:16, příspěvek archivován: 29. října 2026 v 13:05
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Danilovičová s Oblakem tvoří pár od roku 2023, letos v červnu oznámili na sociálních sítích zasnoubení. Srbské tenistce tehdy gratulovala řada světových hráček včetně Kristýny Plíškové nebo Marty Kosťukové.

Rodina slovinského fotbalisty je známá i v Česku. Janova sestra Teja působila pět sezon u basketbalistek USK Praha.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Altmaier vs. LehečkaTenis - Dvouhra - osmifinále - 29. 10. 2026:Altmaier vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
29. 10. 16:00
  • 5.50
  • -
  • 1.16
Poruba vs. MichalovceHázená - 11. kolo - 29. 10. 2026:Poruba vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
29. 10. 17:30
  • 5.90
  • 11.40
  • 1.18
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29. 10. 18:30
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29. 10. 20:45
  • 2.32
  • 3.94
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30. 10. 00:00
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30. 10. 00:00
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