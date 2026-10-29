Oblak patří dlouhodobě mezi nejvýraznější brankáře světového fotbalu. V Atlétiku Madrid působí od roku 2014 a za tu dobu se stal jednou z největších opor španělského klubu. Pevnou pozici má také ve slovinské reprezentaci, kde je kapitánem.
Pětadvacetiletá Srbka Danilovičová se v červenci loňského roku dostala až na 32. místo světového žebříčku WTA, což je její kariérní maximum. Naposledy hrála v únoru na turnaji v rumunské Kluži, od té doby na kurtech chyběla. Za její dlouhou pauzou stojí právě těhotenství.
Danilovičová s Oblakem tvoří pár od roku 2023, letos v červnu oznámili na sociálních sítích zasnoubení. Srbské tenistce tehdy gratulovala řada světových hráček včetně Kristýny Plíškové nebo Marty Kosťukové.
Rodina slovinského fotbalisty je známá i v Česku. Janova sestra Teja působila pět sezon u basketbalistek USK Praha.