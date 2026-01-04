Zápasník Muradov se oženil. Pohledná partnerka přiznala nové příjmení

Zápasník Makhmud Muradov a jeho partnerka Sabina Karásková vstoupili do manželství. Karásková to nepřímo potvrdila na Instagramu, kde se pochlubila nejen souhrnem uplynulého roku, ale i novým příjmením.
Sabina Karásková a Machmud Muradov (Liberec, 25. února 2023)

Sabina Karásková a Machmud Muradov (Liberec, 25. února 2023) | foto: Martin Hykl / CNC Profimedia.cz

Sabina Karásková a Machmud Muradov (Liberec, 25. února 2023)
Makhmud Muradov při focení nové kampaně O2 TV
Uzbecký zápasník Makhmud Muradov čeká, než ho rozhodčí pod organizací Oktagon...
Machmud Muradov se vrací do Oktagonu po pěti letech
„Byl to rok plný zkoušek, dobrých i těžkých momentů. Do další kapitoly vstupuji silnější – a dokonce s novým příjmením,“ vzkázala svým sledujícím. Krátký text tak definitivně potvrdil to, o čem se mluvilo už několik měsíců.

Tento rok se toho stalo opravdu hodně.. dobrého i těžkého. Byl pro mě zásadní v mnoha životních událostech. Byl to rok plný zkoušek a jsem vděčná, že do toho nového vstupuji o krok silnější a dokonce i s novým příjmením❤️

O svatbě se začalo spekulovat na konci září. Podle tehdejších informací serveru extra.cz měla proběhnout v Praze a bez větší publicity. Mezi hosty se měla objevit i Muradovova dcera z předchozího vztahu se zpěvačkou Monikou Bagárovou.

Šlégrova dcera Jessica se zasnoubila, chystá svatbu s hokejistou Hrabíkem

Romantický začátek celé kapitoly přišel už v červnu minulého roku. Muradov tehdy před Sabinou poklekl v restauraci za přítomnosti nejbližších přátel a zásnuby zachytilo i video, které Karásková následně sdílela na sociálních sítích.

4. ledna 2026  8:21,  aktualizováno  8:45

