Na jednom ze snímků pózují společně v županech a ukazují snímek z ultrazvuku, další zachycuje Cam Reading v bikinách. K příspěvku připojili jednoduchý, ale výstižný vzkaz: „Ten nejvzácnější dar, láska na celý život.“
Pod oznámením se okamžitě začaly objevovat gratulace od spoluhráčů, bývalých kolegů i známých osobností. Ozval se například slavný šéfkuchař Gordon Ramsay, který dvojici popřál, stejně jako McTominayův někdejší spoluhráč z Manchesteru United Harry Maguire. Srdíčko připojil také bývalý brankář United David de Gea nebo skotský reprezentant Billy Gilmour.
Gratulaci poslal i Bruno Fernandes, jenž napsal: „Gratuluji. Začíná vám úplně nový život.“ Přidal se rovněž oficiální účet Manchesteru United, který páru popřál jménem celého klubu.
Někteří příznivci přitom možná něco tušili už mnohem dříve. McTominay si totiž při nedávné oslavě gólu za Neapol proti norskému Bodö/Glimt dal míč pod dres a napodobil těhotenské bříško.
Pro skotského reprezentanta jde o další příjemnou zprávu po náročném období. V září podstoupil v Manchesteru úspěšný zákrok kvůli nepravidelnému srdečnímu rytmu. Problémy se srdcem se u něj objevily už během působení na mistrovství světa se skotskou reprezentací. Středopolař později přiznal, že mu lékaři museli srdce elektricky srovnat pouhé dva dny před úvodním utkáním turnaje.
Po zákroku musel několik týdnů vynechat, nyní už je ale zpět na hřišti. Sám nedávno uvedl, že se cítí výrazně lépe. McTominay s jeho partnerkou tvoří pár více než čtyři roky a společně žijí v Neapoli, kam se záložník přesunul v roce 2024 z Manchesteru United. V Itálii se rychle zabydlel a výrazně se podílel na zisku mistrovského titulu. Teď se jejich rodina brzy rozroste o nového člena.