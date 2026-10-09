Vše odstartovalo video, které na sociálních sítích zveřejnila jeho partnerka, herečka China Suárezová. Icardi na záběrech řídí automobil, zatímco ona si na sedadle spolujezdce rozepne bezpečnostní pás a vykloní se z okna tak, že má téměř polovinu těla za jízdy venku.
Riskantní chování neuniklo pozornosti úřadů provincie Buenos Aires. Ministerstvo dopravy následně prověřilo fotbalistovy doklady a zjistilo, že jeho argentinskému řidičskému průkazu vypršela platnost už v roce 2019. Následoval zákaz řízení.
🚨 Mauro Icardi has reportedly been handed a driving ban in Argentina until 2099 😳🚗 The ban follows a controversial video involving his partner, China Suárez, and questions over Icardi’s driving license. 🇦🇷 https://t.co/pCbTJFqh6K #MauroIcardi #Icardi #Football #Soccer https://t.co/XJroWg4c72— Shot Football (@shotfootballapp) September 24, 2026
Největší překvapení však vyvolala délka trestu. Podle úředního dokumentu má zákaz platit až do 1. ledna 2099, kdy by Icardimu bylo 105 let. Tak dlouho ale čekat nemusí. K obnovení oprávnění musí podstoupit posouzení své způsobilosti k řízení.
Fotbalista ovšem nese rozhodnutí úřadů s nevolí. Na sociálních sítích se ostře pustil do ministerstva a platnost opatření zpochybnil. Tvrdí totiž, že svůj argentinský řidičák už dávno vyměnil za platný italský.
„Rád bych věděl, jak se vám podařilo pozastavit platnost mého italského řidičského průkazu, který platí až do roku 2029. Jaký zákaz řízení si to vymýšlíte? Přijde mi zvláštní, že se na mě takhle zaměřujete jen proto, abyste získali trochu mediální pozornosti,“ rozčiloval se Icardi.
https://t.co/hRbOW1V2Ok— Diego García (@diegar04) September 22, 2026
Nezůstal pouze u kritiky trestu. „Raději se starejte o opravy silnic, aby se v naší zemi dalo lépe jezdit. Přestaňte lidem lhát a začněte pracovat,“ vzkázal úředníkům.
Argentinský deník Clarín však připomíná, že podle zprávy ministerstva bylo hlavním důvodem zásahu nebezpečné chování během jízdy. Argentina a Itálie sice prý mají dohodu o vzájemném uznávání řidičských průkazů, ta ale fotbalistu nezbavuje povinnosti dodržovat místní dopravní předpisy.