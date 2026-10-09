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Zákaz do konce století. Fotbalista přišel o řidičák, doplatil na video partnerky

Autor:
  13:23
Mauro Icardi se chytá za hlavu po neproměněné šanci Galatasaraye proti Spartě.

Mauro Icardi se chytá za hlavu po neproměněné šanci Galatasaraye proti Spartě. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Mauro Icardi
Mauro Icardi z Galatasaraye (v pozadí) skóruje v tureckém Superpoháru proti...
Mauro Icardi z Galatasaraye se raduje z vítězného gólu do sítě Sparty.
Mauro Icardi z Galatasaraye se tlačí za míčem v utkání proti Kodani.
8 fotografií
Argentinský útočník Mauro Icardi aktuálně hledá nové angažmá. Třiatřicetiletý bývalý hráč Galatasaraye Istanbul či Interu Milán však nyní upoutal pozornost z jiného důvodu, ve své rodné zemi dostal zákaz řízení až do konce století.

Vše odstartovalo video, které na sociálních sítích zveřejnila jeho partnerka, herečka China Suárezová. Icardi na záběrech řídí automobil, zatímco ona si na sedadle spolujezdce rozepne bezpečnostní pás a vykloní se z okna tak, že má téměř polovinu těla za jízdy venku.

Riskantní chování neuniklo pozornosti úřadů provincie Buenos Aires. Ministerstvo dopravy následně prověřilo fotbalistovy doklady a zjistilo, že jeho argentinskému řidičskému průkazu vypršela platnost už v roce 2019. Následoval zákaz řízení.

Největší překvapení však vyvolala délka trestu. Podle úředního dokumentu má zákaz platit až do 1. ledna 2099, kdy by Icardimu bylo 105 let. Tak dlouho ale čekat nemusí. K obnovení oprávnění musí podstoupit posouzení své způsobilosti k řízení.

Fotbalista ovšem nese rozhodnutí úřadů s nevolí. Na sociálních sítích se ostře pustil do ministerstva a platnost opatření zpochybnil. Tvrdí totiž, že svůj argentinský řidičák už dávno vyměnil za platný italský.

„Rád bych věděl, jak se vám podařilo pozastavit platnost mého italského řidičského průkazu, který platí až do roku 2029. Jaký zákaz řízení si to vymýšlíte? Přijde mi zvláštní, že se na mě takhle zaměřujete jen proto, abyste získali trochu mediální pozornosti,“ rozčiloval se Icardi.

Nezůstal pouze u kritiky trestu. „Raději se starejte o opravy silnic, aby se v naší zemi dalo lépe jezdit. Přestaňte lidem lhát a začněte pracovat,“ vzkázal úředníkům.

Argentinský deník Clarín však připomíná, že podle zprávy ministerstva bylo hlavním důvodem zásahu nebezpečné chování během jízdy. Argentina a Itálie sice prý mají dohodu o vzájemném uznávání řidičských průkazů, ta ale fotbalistu nezbavuje povinnosti dodržovat místní dopravní předpisy.

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