Poznámky o podobnosti s populární sci-fi franšízou Stargate, pojednávající o bráně na jiné planety, se objevují napříč platformami. Nechybí ani koláže, v nichž olympijský kruh vyplňuje typické modré vlnění červí díry ze seriálu.
Na vtípek upozornil i Český olympijský tým. Na sociálních sítích zveřejnil krátký reel s popiskem: „Taky jste to viděli, že jo“. Video začíná ikonickou scénou aktivace brány. Jenže místo plukovníka O’Neilla a týmu SG-1 z modrého okraje červí díry vystoupí česká výprava vedená hosteskou ve stříbrné kombinéze a vlajkonošem, hokejistou Davidem Pastrňákem.
Ačkoliv Hvězdná brána vznikla už v 90. letech, v Čechách je stále velmi populární. Reakce pod videem jsou tak nadšené.
„Věděl jsem, že nemůžu být jediný, kdo si to myslí,“ napsal jeden z fanoušků. „Čekal jsem, kdy spustí Iris,“ přidal další s narážkou na ochranný štít, který v seriálu brání Zemi před nechtěnými návštěvníky.
Někteří v komentářích citovali doktora Radka Zelenku ze seriálu Stargate: Atlantida. Postavu ztvárnil herec českého původu David Nykl a jeho občasné české hlášky v jinak anglickém scénáři mezi fanoušky dávno zlidověly.
Nechybělo však ani strohé „Vskutku“, které v původním seriálu používá člen SG-1 Teal’c.
„Atmosféra super! Ale čekala jsem i SG-1,“ shrnula pobaveně jedna z komentujících.