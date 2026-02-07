Místo SG-1 Pastrňák. Kruhy na olympiádě baví diváky. Připomínaly známou sci-fi

Autor:
  15:36
Při pátečním zahájení olympijských her procházely výpravy obřími kruhy. A zatímco pořadatelé mířili na symboliku olympijského loga či slunce, část diváků měla jasno. Na sociálních sítích se okamžitě rozjely komentáře, že kruhy připomínají Hvězdnou bránu.
Poznámky o podobnosti s populární sci-fi franšízou Stargate, pojednávající o bráně na jiné planety, se objevují napříč platformami. Nechybí ani koláže, v nichž olympijský kruh vyplňuje typické modré vlnění červí díry ze seriálu.

Na vtípek upozornil i Český olympijský tým. Na sociálních sítích zveřejnil krátký reel s popiskem: „Taky jste to viděli, že jo“. Video začíná ikonickou scénou aktivace brány. Jenže místo plukovníka O’Neilla a týmu SG-1 z modrého okraje červí díry vystoupí česká výprava vedená hosteskou ve stříbrné kombinéze a vlajkonošem, hokejistou Davidem Pastrňákem.

Taky jste to viděli, že jo?

6. února 2026 v 23:57, příspěvek archivován: 7. února 2026 v 12:39
Ačkoliv Hvězdná brána vznikla už v 90. letech, v Čechách je stále velmi populární. Reakce pod videem jsou tak nadšené.

„Věděl jsem, že nemůžu být jediný, kdo si to myslí,“ napsal jeden z fanoušků. „Čekal jsem, kdy spustí Iris,“ přidal další s narážkou na ochranný štít, který v seriálu brání Zemi před nechtěnými návštěvníky.

Husí kůže z Bocelliho i vypískaný Vance. Co se dělo, než vzplál olympijský oheň

Někteří v komentářích citovali doktora Radka Zelenku ze seriálu Stargate: Atlantida. Postavu ztvárnil herec českého původu David Nykl a jeho občasné české hlášky v jinak anglickém scénáři mezi fanoušky dávno zlidověly.

Nechybělo však ani strohé „Vskutku“, které v původním seriálu používá člen SG-1 Teal’c.

„Atmosféra super! Ale čekala jsem i SG-1,“ shrnula pobaveně jedna z komentujících.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Serena Williamsová prošla výraznou proměnou. Po pauze ukázala novou postavu

Serena Williamsová na nových snímcích ze sociálních sítí. Bývalá tenisová...

Ještě před několika měsíci čelila Serena Williamsová kritickým reakcím poté, co přiznala, že se při hubnutí neobešla bez pomoci léku Zepbound. Ten funguje na podobném principu jako známý Ozempic....

Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně zahájeny. V rámci unikátního ceremoniálu, který se odehrával hned na čtyřech místech Itálie současně, vzplály poprvé v historii dva...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

7. února 2026  16:20

Fantastický úspěch tenistky Bejlek! V Abú Zabí došla z kvalifikace až k titulu

Sára Bejlek ve finále turnaje v Abú Zabí.

Za osm dní vyhrála sedm zápasů, což ji vystřelilo k dosud životnímu úspěchu. Dvacetiletá česká tenistka Sára Bejlek senzačně ovládla turnaj kategorie WTA 500 v Abú Zabí, ve finále udolala světovou...

7. února 2026  16:19

ONLINE: Baník - Sigma 2:0, domácí se rozjeli, po Boulovi brzy jásá i Gning

Sledujeme online
Momentka z utkání mezi Baníkem a Olomoucí, vlevo bránící Péter Baráth z...

Zatím mohutně posilují, fotbalisté Sigmy Olomouc dál útočí na další postup do pohárů. V jedenadvacátém kole Chance Ligy hrají proti ostravskému Baníku. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od...

7. února 2026  16:16

1. den ZOH 2026 ONLINE: Curleři slaví první vítězství, Janatová ve skiatlonu sedmá

Sledujeme online
Vít Chabičovský a Julie Zelingrová v utkání s Koreou.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vzhledem k nemoci nenastoupí do sobotního závodu na 3000 metrů. První den zimních olympijských her tak z českého pohledu přijde o největší hvězdu. Kateřina Janatová...

7. února 2026  13:25,  aktualizováno  16:14

ONLINE: Teplice - Karviná 2:0, hosté v deseti, druhý gól přidává Radosta

Sledujeme online
Teplický Michal Bílek slaví gól proti Karviné.

Těsně v závěsu jsou další adepti, a tak karvinští fotbalisté potřebují bodovat, aby se udrželi v nejlepší šestici klubů české nejvyšší soutěže. V jedenadvacátém kole hrají v Teplicích, které by zase...

7. února 2026  16:14

ONLINE: Čtvrtá výhra United, porazili i Tottenham. Hraje Souček, v akci i Wolves

Sledujeme online
Fotbalisté Manchesteru United slaví trefu Bryana Mbeuma (uprostřed) proti...

Dočasný kouč Michael Carrick na lavičce Manchesteru United slaví i počtvrté. V pětadvacátém kole Premier League porazili jeho svěřenci 2:0 oslabený Tottenham. V akci jsou londýnský Arsenal,...

7. února 2026  15:31,  aktualizováno  15:56

Místo SG-1 Pastrňák. Kruhy na olympiádě baví diváky. Připomínaly známou sci-fi

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Při pátečním zahájení olympijských her procházely výpravy obřími kruhy. A zatímco pořadatelé mířili na symboliku olympijského loga či slunce, část diváků měla jasno. Na sociálních sítích se okamžitě...

7. února 2026  15:36

Ztráta pro reprezentaci. Zacha se k týmu nepřipojí, v Miláně ho nahradí Chlapík

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins slaví svůj gól v zápase s Philadelphia Flyers.

Česká hokejová reprezentace zpracovává nemilou zprávu. Útočník Pavel Zacha se stále potýká se zraněním v horní části těla a k týmu v Miláně se definitivně nepřipojí. Do Itálie na olympiádu naopak...

7. února 2026  15:17

Když bezchybná jízda nestačí. Málo jsem riskoval, uznal Zabystřan

Jan Zabystřan v cílovém prostoru olympijského sjezdu.

Od našeho zpravodaje v Itálii Vlastně neudělal žádnou chybu. Alespoň ne nijak zjevnou, které by si všimli experti u televizních obrazovek, nebo o které by sám věděl. Přesto Jan Zabystřan v prvním medailovém klání olympijských her...

7. února 2026  15:13

Rozhodnuto: Davidová pojede. Biatlonisté nominovali do smíšené štafety

Aktualizujeme
Markéta Davidová trénuje v biatlonovém areálu v Anterselvě.

Od našeho zpravodaje v Itálii Zkusí to. Sedmadvacet dnů nezávodila, léčila záda, ale v neděli bude na startu největší akce, kterou její sport nabízí. Markéta Davidová vyjede do své třetí olympiády. Nechybí v nominaci do smíšené...

7. února 2026  15:06

