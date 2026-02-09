Ještě před několika dny sklízel obdiv a podporu z celého Německa. Amatérský rozhodčí Pascal Kaiser se stal symbolem odvahy, když při zápase Kolína nad Rýnem s Wolfsburgem přímo na stadionu před téměř 50 tisíci diváky poklekl a požádal svého partnera Moritze o ruku.
Rozhodčí požádal přítele o ruku přímo na hřišti. Zásnuby sledoval zaplněný stadion
Dojemná chvíle, která se odehrála v rámci klubového Dne diverzity, obletěla sociální sítě a vyvolala silné emoce. O to tvrdší realita přišla o týden později.
V noci ze soboty na neděli byl Kaiser fyzicky napaden přímo u svého domu. Den před útokem podle svých slov obdržel výhrůžné zprávy, v nichž útočníci zmiňovali i místo jeho bydliště. Obrátil se proto na policii, která jej ale ujistila, že mu bezprostřední nebezpečí nehrozí.
Krátce poté se situace dramaticky změnila. Když večer vyšel na zahradu, aby si zapálil cigaretu, čekali na něj tři muži.
Podle jeho výpovědi na něj bez varování zaútočili a způsobili mu zranění v oblasti pravého oka. Napadený rozhodčí dnes otevřeně říká, že útok považuje za přímý důsledek veřejné žádosti o ruku a své dlouhodobé aktivity proti homofobii.
3. února 2026