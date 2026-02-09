Žádost o ruku na stadionu měla smutnou dohru. Rozhodčího zbili ve vlastním domě

David Chuchma
  14:36
Gesto, které dojalo stadion plný fanoušků, mělo smutnou dohru. Německého amatérského rozhodčího, který při bundesligovém utkání požádal partnera o ruku, o týden později napadli v jeho ve vlastním domě. Útok spojuje přímo s touto veřejnou žádostí.
Amatérský rozhodčí utrpěl při nočním útoku zranění v oblasti pravého oka. Útok...

Amatérský rozhodčí utrpěl při nočním útoku zranění v oblasti pravého oka. Útok spojuje s nenávistnými reakcemi na veřejnou žádost o ruku. | foto: Facebook @Derek Katey Caesar

Fotbalový rozhodčí Pascal Kaiser požádal svého partnera o ruku přímo na...
Fotbalový rozhodčí Pascal Kaiser požádal svého partnera o ruku přímo na...
Fotbalový rozhodčí Pascal Kaiser požádal svého partnera o ruku přímo na...
Fotbalový rozhodčí Pascal Kaiser požádal svého partnera o ruku přímo na...
5 fotografií

Ještě před několika dny sklízel obdiv a podporu z celého Německa. Amatérský rozhodčí Pascal Kaiser se stal symbolem odvahy, když při zápase Kolína nad Rýnem s Wolfsburgem přímo na stadionu před téměř 50 tisíci diváky poklekl a požádal svého partnera Moritze o ruku.

Rozhodčí požádal přítele o ruku přímo na hřišti. Zásnuby sledoval zaplněný stadion

Dojemná chvíle, která se odehrála v rámci klubového Dne diverzity, obletěla sociální sítě a vyvolala silné emoce. O to tvrdší realita přišla o týden později.

V noci ze soboty na neděli byl Kaiser fyzicky napaden přímo u svého domu. Den před útokem podle svých slov obdržel výhrůžné zprávy, v nichž útočníci zmiňovali i místo jeho bydliště. Obrátil se proto na policii, která jej ale ujistila, že mu bezprostřední nebezpečí nehrozí.

Kliment si opět zahrál proti Baníku. Od fanoušků slyšel bučení a nadávky

Krátce poté se situace dramaticky změnila. Když večer vyšel na zahradu, aby si zapálil cigaretu, čekali na něj tři muži.

Podle jeho výpovědi na něj bez varování zaútočili a způsobili mu zranění v oblasti pravého oka. Napadený rozhodčí dnes otevřeně říká, že útok považuje za přímý důsledek veřejné žádosti o ruku a své dlouhodobé aktivity proti homofobii.

3. února 2026
