Žádný komentář, jen berušky. Leclercova manželka ukázala těhotenské bříško

Alexandra Leclercová zveřejnila v úterý večer snímky z luxusní jachty, kde tráví volné dny s rodinou. Na fotografiích pózuje v dvoudílném zeleném modelu, který nechává těhotenské bříško zcela vyniknout. Příspěvek doplnila jen sérií emotikonů berušek odkazujících na ozdoby na botách a kabelce.
Přestože pár těhotenství oficiálně neoznámil, fanoušci měli po zveřejnění snímků jasno. Komentáře rychle zaplavily gratulace i komplimenty na adresu budoucí maminky.
Spekulace o prvním potomkovi Leclercových, kteří se vzali letos na konci února v Monaku, kolovaly už několik měsíců. Na jaře si fanoušci všimli, že Alexandra lajkuje na sociálních sítích příspěvky týkající se těhotenství a zařizování dětského pokoje. Ještě větší pozornost vzbudila během Velké ceny Maďarska na konci července, kde se po Charlesově boku objevila v nezvykle volném oblečení.
O několik dní později se objevily také paparazzi snímky z plavby, na nichž už bylo její bříško patrné. Ani tehdy ale jeden z nejsledovanějších párů motorsportu nic nepotvrdil.
Další výrazná nápověda však přišla před několika dny od Charlesova mladšího bratra Arthura Leclerca. Ten na Instagramu zveřejnil sérii rodinných fotografií s popiskem: „Rodinka. S novým malým členem.“
Na několika snímcích je sice vidět novorozené dítě Charlesova a Arthurova bratra Lorenza a jeho manželky Charlotte, mezi fotografiemi se ale objevila také Alexandra v bikinách, jak si hladí viditelné bříško.