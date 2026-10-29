Oslavy Zlatého míče v prestižním londýnském klubu Cirque Le Soir byly pro Kanea poměrně nezvyklou událostí. Anglický kapitán totiž večírkům příliš neholduje a během sezony se zcela vyhýbá alkoholu. Volný čas raději tráví s manželkou Kate a jejich dětmi, hraje golf nebo venčí své psy.
„Jsem docela obyčejný chlap, který dělá obyčejné věci. Nikdy jsem nebyl člověk, který by chodil po nočních klubech,“ svěřil se serveru Football365.
Za jeho výbornou kondicí nestojí jen špičkové zázemí Bayernu. Významnou roli hraje také manželka, která vystudovala sportovní vědy a je kvalifikovanou fitness instruktorkou. O stravování fotbalové hvězdy se zase stará osobní kuchař Dan Sergeant.
Jídelníček přizpůsobuje Kane aktuální tréninkové zátěži. Ráno nejčastěji snídá vejce s avokádem na celozrnném chlebu nebo špenátovou omeletu. Pravidelně pije nápoje z kurkumy a zázvoru, které mají pomáhat proti svalové bolesti. Na talíři se mu objevují také pokrmy z pomalu taženého vývaru z kostí. V méně náročných dnech dává přednost rybám či kuřecímu masu se zeleninou.
Ani Kane ale nežije jen na zdravé stravě. Občas si dopřeje kuřecí burger, cheeseburger, steak nebo žebírka. Ještě větší slabost má pro sladké. Jeho oblíbeným dezertem je tradiční britský jablečný koláč s drobenkou a vanilkovým krémem. Nepohrdne ani čokoládovým mléčným koktejlem. Podobné prohřešky jsou však spíše výjimkou.
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Vedle jídla si Kane zakládá na důkladné regeneraci. Ve svém domě v luxusní mnichovské čtvrti Grünwald má vlastní posilovnu, saunu i infrasaunu. Po zápasech využívá kryoterapii a ledové koupele. V poslední době si oblíbil také elektropunkturu, při níž se akupunkturní jehly stimulují slabými elektrickými impulzy.
Za jeden z nejdůležitějších pilířů své životosprávy ale považuje spánek. Jeho kvalitu každou noc sleduje pomocí chytrého prstenu. Ani vybavení ložnice nenechává náhodě. Spí na matraci se speciální pěnovou vrstvou vyrobenou na míru a používá chladicí polštáře s gelovou výplní. Ty mu mají pomáhat s regulací tělesné teploty a usínáním po večerních zápasech.
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