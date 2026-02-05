Zpráva o možném konci paralelního obřího slalomu, ze kterého má Česko zásluhou Ester Ledecké dvě olympijská zlata, se objevila už na podzim loňského roku po jednání organizačního výboru her ve Francouzských Alpách.
Podle informací zveřejněných na webu Olympics.com tehdy výkonná rada schválila návrh na vyřazení této disciplíny, stejně jako severské kombinace, z budoucího olympijského programu. Finální rozhodnutí by však mělo padnout až po vyhodnocení dat z her v Miláně a Cortině.
Pro sportovce i fanoušky šlo o nepříjemnou zprávu. Právě paralelní obří slalom patří dlouhodobě k divácky atraktivním disciplínám, které nabízejí přímé souboje a napětí až do posledních metrů. Reakce snowboardové komunity na sebe proto nenechala dlouho čekat.
Na sociálních sítích se rozjela výzva s hashtagem #keepPGSolympic, v rámci které závodníci zveřejňují videa a vyzývají veřejnost, aby olympijské závody sledovala a podpořila tak setrvání disciplíny v programu her.
K desítkám jezdců z celého světa se připojily i české reprezentantky. Dvojnásobná olympijská vítězka a světová šampionka Ester Ledecká ve svém videu otevřeně mluví o tom, proč je pro ni snowboarding důležitý.
„Na těchto zimních hrách jsem dala snowboardu přednost před alpským lyžováním a udělala bych to znovu, protože je to úžasný sport, který určitě patří na olympijské hry,“ říká Ledecká.
„Vím, že můj názor možná není podstatný, ale doufám, že lidé, na jejichž názoru záleží, budou bojovat za to, aby snowboarding zůstal olympijským sportem. Podle mě si to zasloužíme.“
Svůj hlas přidala také její mladší kolegyně Zuzana Maděrová. „Snowboarding je obrovskou součástí mého života. Znamená pro mě roky dřiny, pádů, ale hlavně radosti a snů, které si plním,“ uvedla na Instagramu. Fanoušky zároveň vyzvala, aby alpine snowboarding sledovali a podpořili.
Obě české reprezentantky se v paralelním obřím slalomu představí na olympijské trati v Livignu v neděli 8. února. Vyřazovací závody, do kterých postoupí nejlepší závodnice z ranní kvalifikace, jsou na programu od 13 hodin.