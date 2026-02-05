Zachraňte snowboarding. Ledecká vyzývá ke sledování olympijských her

  16:02
Olympijská soutěž v paralelním obřím slalomu má nejistou budoucnost. Organizační výbor her v roce 2030 totiž navrhl vyřazení této disciplíny z programu. Snowboardisté z celého světa proto na sociálních sítích vyzývají fanoušky, aby závody sledovali a dali najevo, že o tento sport stojí.
Ester Ledecká během kvalifikace paralelního obřího slalomu na olympijských...

Ester Ledecká během kvalifikace paralelního obřího slalomu na olympijských hrách v Pekingu. (8. února 2022) | foto: Reuters

Zlatá olympijská vítězka Ester Ledecká během květinového ceremoniálu v Pekingu...
Ester Ledecká během finále paralelního obřího slalomu na olympijských hrách v...
Zlatá olympijská vítězka Ester Ledecká v Pekingu 2022. (8. února 2022)
Zuzana Maděrová během závodu na ZOH v Pekingu 2022. (8. února 2022)
42 fotografií

Zpráva o možném konci paralelního obřího slalomu, ze kterého má Česko zásluhou Ester Ledecké dvě olympijská zlata, se objevila už na podzim loňského roku po jednání organizačního výboru her ve Francouzských Alpách.

Podle informací zveřejněných na webu Olympics.com tehdy výkonná rada schválila návrh na vyřazení této disciplíny, stejně jako severské kombinace, z budoucího olympijského programu. Finální rozhodnutí by však mělo padnout až po vyhodnocení dat z her v Miláně a Cortině.

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Pro sportovce i fanoušky šlo o nepříjemnou zprávu. Právě paralelní obří slalom patří dlouhodobě k divácky atraktivním disciplínám, které nabízejí přímé souboje a napětí až do posledních metrů. Reakce snowboardové komunity na sebe proto nenechala dlouho čekat.

Na sociálních sítích se rozjela výzva s hashtagem #keepPGSolympic, v rámci které závodníci zveřejňují videa a vyzývají veřejnost, aby olympijské závody sledovala a podpořila tak setrvání disciplíny v programu her.

esterledecka

#keepPGSolympic #andaddPSL ☺️

STR

4. února 2026 v 15:03, příspěvek archivován: 5. února 2026 v 11:13
oblíbit odpovědět uložit

K desítkám jezdců z celého světa se připojily i české reprezentantky. Dvojnásobná olympijská vítězka a světová šampionka Ester Ledecká ve svém videu otevřeně mluví o tom, proč je pro ni snowboarding důležitý.

„Na těchto zimních hrách jsem dala snowboardu přednost před alpským lyžováním a udělala bych to znovu, protože je to úžasný sport, který určitě patří na olympijské hry,“ říká Ledecká.

„Vím, že můj názor možná není podstatný, ale doufám, že lidé, na jejichž názoru záleží, budou bojovat za to, aby snowboarding zůstal olympijským sportem. Podle mě si to zasloužíme.“

zuzmaderova

#keeppgsolympic

snowboarding je obrovskou součástí mého života.

Znamená pro mě roky dřiny, pádů, ale hlavně radosti i snů, které si plním.
Podpořte alpine snowboarding a sledujete nás 8.2 na olympiádě v Livignu

Snowboarding is a huge part of my life.

It means years of hard work, falls, but above all, joy and dreams that I make come true.
Support alpine snowboarding and watch us on February 8th at the Olympics in Livigno!

@fissnowboardracing

3. února 2026 v 19:07, příspěvek archivován: 5. února 2026 v 11:13
oblíbit odpovědět uložit

Svůj hlas přidala také její mladší kolegyně Zuzana Maděrová. „Snowboarding je obrovskou součástí mého života. Znamená pro mě roky dřiny, pádů, ale hlavně radosti a snů, které si plním,“ uvedla na Instagramu. Fanoušky zároveň vyzvala, aby alpine snowboarding sledovali a podpořili.

Obě české reprezentantky se v paralelním obřím slalomu představí na olympijské trati v Livignu v neděli 8. února. Vyřazovací závody, do kterých postoupí nejlepší závodnice z ranní kvalifikace, jsou na programu od 13 hodin.

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

ONLINE: Česko - USA 0:0. První duel na turnaji, hokejistky čelí hlavním favoritkám

Sledujeme online
Česko - USA, momentka ze zápasu mistrovství světa hokejistek. Útočí domácí...

S jasnými medailovými ambicemi vstupují české hokejistky do olympijského turnaje v Miláně. Den před oficiálním zahájením her se na úvod potkávají s hlavními favoritkami a posledními mistryněmi světa...

5. února 2026  16:39

Které z posil dopsat pro poháry? Smůlu bude mít jeden sparťan. Co Plzeň a Sigma?

Sparťanský křídelník Joao Grimaldo se snaží přejít přes Erika Hunala z Dukly.

Sonne, Irving, Vojta, nebo Grimaldo? Krčík, Hrošovský, Vašulín, Slončík, nebo Lawal? Růsek, Šturm, Baráth, nebo Sejk? Sparta, Plzeň a Olomouc se nejpozději do čtvrteční půlnoci musí rozhodnout, které...

5. února 2026  16:34

Gaudenzi povede ATP coby předseda i dál. Mandát mu skončí v roce 2028

Andrea Gaudenzi, šéf tenisové ATP.

Andrea Gaudenzi povede mužskou tenisovou asociaci ATP do roku 2028. Bývalý italský hráč a současný předseda byl zvolen na třetí funkční období a v čele organizace zůstane další dva roky.

5. února 2026  16:24

Vstupenky na baráž o MS bleskově mizí. Zájem je obrovský, těší fotbalovou asociaci

Čeští fanoušci před kvalifikačním utkáním na MS proti Faerským ostrovům

O vstupenky na zápasy české fotbalové reprezentace v březnovém play off o mistrovství světa je veliký zájem. Za úvodní den předprodeje vykoupili fanoušci zhruba 85 procent kapacity určené pro dosud...

5. února 2026  16:12

Zachraňte snowboarding. Ledecká vyzývá ke sledování olympijských her

Ester Ledecká během kvalifikace paralelního obřího slalomu na olympijských...

Olympijská soutěž v paralelním obřím slalomu má nejistou budoucnost. Organizační výbor her v roce 2030 totiž navrhl vyřazení této disciplíny z programu. Snowboardisté z celého světa proto na...

5. února 2026  16:02

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

5. února 2026  15:53

Superstar za hubičku. Fanoušci Rangers kritizují výměnu hvězdy. Nešlo to jinak?

Artěmij Panarin

Fanoušky hokejových New York Rangers zpráva zaskočila, ačkoliv s ní počítali. Už před více jak dvěma týdny se dozvěděli, že jejich oblíbenec Artěmij Panarin z klubu odejde. Ale tajně doufali v trochu...

5. února 2026  15:30

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

5. února 2026

Vraťte nám Final 4, žádá Ústí. Bálo se o hvězdu Vyorala, ale přišlo uklidnění

Basketbalista Tomáš Vyoral se drží za kotník při pohárovém semifinále Ústí s...

Chceme zpátky Final 4, žádá ústecký basketbal ústy svého šéfa Tomáše Hrubého. Také on se v prvním semifinále Českého poháru proti Pardubicím bál o mozek hry Slunety, ale zranění Tomáše Vyorala nebude...

5. února 2026  14:49

Tak se chystá led na olympijský curling. Místní „Michael Jackson“ baví diváky

Přípravy před zahájením turnajů na Olympijském curlingovém stadionu v Cortině.

Téměř půl milionu přehrání během několik hodin si vysloužilo krátké video z přípravy olympijské curlingové dráhy. Zachycuje muže, který se krátkými, rychlými krůčky pohybuje po ploše s postřikovačem...

5. února 2026  14:44

Mezi finskými hokejistkami řádí norovirus. Zápas s Kanadou se musel odložit

Finské hokejistky slaví zisk bronzové medaile na olympijských hrách v...

Zápas Finsko - Kanada na olympijském turnaji hokejistek v Miláně byl kvůli výskytu onemocnění ve finském týmu přeložen ze čtvrtka na 12. února. Oznámili to organizátoři her. Zápas elitní skupiny A, v...

5. února 2026  14:20

Borg junior prověří Čechy. Matku rozplakal, na otce vyjel: O tenise nic nevíš!

Švédský tenista Leo Borg

Běžně byste se u 588. tenisty světového žebříčku nejspíš nezastavili. Pokud byste se vůbec do tak hlubokých pater pořadí proklikali. Ale jméno Leo Borg pozornost jistě upoutá. Syn legendárního Björna...

5. února 2026  14:15

