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Za tohle jen žlutá? Syn legendárního fotbalisty nevybíravě sestřelil soupeře

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  16:40
Van Bommel v dresu PSV Eindhoven fauloval protihřáče.

Van Bommel v dresu PSV Eindhoven fauloval protihřáče. | foto: Profimedia.cz

V utkání si připsal také asistenci.
Za svůj faul viděl žlutou kartu.
Následně se strhla hromadná potyčka.
Ruben van Bommel v zápase proti Ajaxu Amsterdam.
12 fotografií
Pořádné emoce nabídlo nizozemské derby mezi Ajaxem a PSV Eindhoven. O pozdvižení se v závěru utkání postaral Ruben van Bommel. Syn bývalého reprezentanta a nynějšího trenéra belgické reprezentace Marka van Bommela tvrdě sestřelil obránce Ajaxu Aarona Bouwmana a následně se na hřišti strhla pořádná mela. Překvapivě ale viděl pouze žlutou kartu. A dokonce ani VAR rozhodnutí nezměnil.

Běžela 80. minuta a PSV v Amsterdamu vedlo 2:1. Ajax se snažil o vyrovnání, když se Bouwman vydal do souboje o vysoký míč. Devatenáctiletý obránce se připravoval na hlavičku, jenže v tu chvíli do něj vletěl Van Bommel.

Křídelník PSV měl velkou rychlost a do souboje se pustil velmi tvrdě. Do Bouwmana vrazil a zasáhl ho do oblasti hlavy a horní části těla. Mladý obránce po nevybíravém zákroku okamžitě skončil na trávníku.

Po zákroku vznikla mezi fotbalisty obou týmů strkanice a rozhodčí měl co dělat, aby situaci uklidnil. Mezi prvními, kdo se snažili zjistit, co je s Bouwmanem, byl brankář Ajaxu Marc-André ter Stegen. Německý gólman okamžitě signalizoval lékařům, aby přispěchali na pomoc. Bouwman už v utkání pokračovat nemohl a musel být vystřídán.

Rozhodčí Sander van der Eijk ale pro hříšníka vytáhl pouze žlutou kartu. VAR navíc do situace nezasáhl. „Pro mě je to jednoznačně červená karta,“ zlobil se po zápase záložník Ajaxu Davy Klaassen.

Stejného názoru je podle novinářů i šéf holandských sudích. „Mluvil jsem už s šéfem rozhodčích Raymondem van Meenenem. Nebude se to snažit nijak omlouvat. Souhlasí s tím, že Ruben van Bommel měl dostat červenou kartu a že šlo o špatné rozhodnutí,“ uvedl novinář Hugo Borst.

sportdigitalfussball

Ruben van Bommel hat sich ein bisschen zu viel von Papas Spielweise abgeguckt

#sportdigital #Eredivisie #Ajax #PSV #AJAPSV

5. září 2026 v 23:19, příspěvek archivován: 7. září 2026 v 14:45
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Ajax následně vydal vyjádření, podle kterého zůstává Bouwman v nemocnici. Hráč prý utrpěl pohmožděniny v oblasti hrudníku a plic.

Van Bommel utkání dohrál a PSV toho zužitkovalo. V nastaveném čase přidal Esmir Bajraktarevič třetí gól a Eindhoven si z Amsterdamu odvezl vítězství 3:1.

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