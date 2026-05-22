Za medailemi skrývala velký boj. Digginsová promluvila o poruše příjmu potravy

Čtyřiatřicetiletá rodačka z Minnesoty, která po uplynulé sezoně ukončila svou úspěšnou kariéru, přiznala, že poruchou příjmu potravy trpí už od osmnácti let. Nemoc se u ní rozvinula krátce po střední škole v době, kdy čelila rostoucímu tlaku vrcholového sportu i vlastním nárokům na dokonalost.
Digginsová popsala, že dlouhé roky bojovala nejen se záchvatovitým přejídáním a následnými pocity studu, ale také s pocitem, že své problémy musí zvládnout sama. „Myslela jsem si, že pokud nevypadám nemocně, nepotřebuji pomoc,“ napsala na sociálních sítích.
Právě stigma kolem poruch příjmu potravy podle ní často vede k tomu, že lidé své problémy skrývají. „Poruchy příjmu potravy nejsou volba. Nikdo si to nevybírá,“ zdůraznila americká běžkyně na lyžích. Přiznala také, že se dlouho obviňovala z vlastní slabosti a odmítala o svém stavu mluvit i s nejbližšími.
Zlom přišel až díky podpoře rodiny, která jí pomohla dostat se do specializovaného centra Emily Program v Minnesotě. Léčba podle Digginsové trvala dlouho a zahrnovala terapii, nutriční poradenství i práci s vlastním vnímáním těla.
Dvanáct let se její nemoc držela v remisi, v roce 2023 se ale problémy znovu vrátily. I o tomto období Digginsová otevřeně promluvila. Dnes se snaží své zkušenosti využívat k osvětě a upozorňovat na to, že poruchy příjmu potravy se nevyhýbají ani vrcholovým sportovcům.
„Když jsem onemocněla, rychle jsem ztratila naději. Myslela jsem si, že takhle budu žít navždy. Ale uzdravení je možné a já jsem toho důkazem,“ napsala Digginsová.
Zároveň vyzvala všechny, kteří se potýkají s podobnými problémy, aby nečekali a nebáli se požádat o pomoc. „Zasloužíte si péči, soucit a šanci žít šťastný a zdravý život,“ dodala americká šampionka.