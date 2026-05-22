Za medailemi skrývala velký boj. Digginsová promluvila o poruše příjmu potravy

Americká hvězda běžeckého lyžování Jessie Digginsová se znovu otevřeně rozpovídala o boji s poruchou příjmu potravy. Olympijská medailistka a čtyřnásobná vítězka Světového poháru využila měsíc duševního zdraví k tomu, aby fanouškům popsala své nejtěžší období a zároveň povzbudila ostatní, aby se nebáli vyhledat pomoc.
Američanka Jessie Digginsová se raduje z celkového vítězství na Tour de Ski. | foto: AP

Čtyřiatřicetiletá rodačka z Minnesoty, která po uplynulé sezoně ukončila svou úspěšnou kariéru, přiznala, že poruchou příjmu potravy trpí už od osmnácti let. Nemoc se u ní rozvinula krátce po střední škole v době, kdy čelila rostoucímu tlaku vrcholového sportu i vlastním nárokům na dokonalost.

Digginsová popsala, že dlouhé roky bojovala nejen se záchvatovitým přejídáním a následnými pocity studu, ale také s pocitem, že své problémy musí zvládnout sama. „Myslela jsem si, že pokud nevypadám nemocně, nepotřebuji pomoc,“ napsala na sociálních sítích.

Právě stigma kolem poruch příjmu potravy podle ní často vede k tomu, že lidé své problémy skrývají. „Poruchy příjmu potravy nejsou volba. Nikdo si to nevybírá,“ zdůraznila americká běžkyně na lyžích. Přiznala také, že se dlouho obviňovala z vlastní slabosti a odmítala o svém stavu mluvit i s nejbližšími.

Zlom přišel až díky podpoře rodiny, která jí pomohla dostat se do specializovaného centra Emily Program v Minnesotě. Léčba podle Digginsové trvala dlouho a zahrnovala terapii, nutriční poradenství i práci s vlastním vnímáním těla.

Dvanáct let se její nemoc držela v remisi, v roce 2023 se ale problémy znovu vrátily. I o tomto období Digginsová otevřeně promluvila. Dnes se snaží své zkušenosti využívat k osvětě a upozorňovat na to, že poruchy příjmu potravy se nevyhýbají ani vrcholovým sportovcům.

Loučení hodné královny. Digginsová během kariéry přesáhla i hranice sportu

„Když jsem onemocněla, rychle jsem ztratila naději. Myslela jsem si, že takhle budu žít navždy. Ale uzdravení je možné a já jsem toho důkazem,“ napsala Digginsová.

Zároveň vyzvala všechny, kteří se potýkají s podobnými problémy, aby nečekali a nebáli se požádat o pomoc. „Zasloužíte si péči, soucit a šanci žít šťastný a zdravý život,“ dodala americká šampionka.

Za medailemi skrývala velký boj. Digginsová promluvila o poruše příjmu potravy

