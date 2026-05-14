Naposledy se Caranová v MMA představila v roce 2009, kdy se utkala s Cris Cyborg. Zápas tehdy prohrála už v prvním kole a od té doby se bojovým sportům na profesionální úrovni nevěnovala. Místo klece dala přednost herectví. Nejvýrazněji se zapsala do povědomí fanoušků jako Cara Dune v seriálu Mandalorian ze světa Star Wars.
Nyní se ale čtyřiačtyřicetiletá zápasnice vrací. Duel s Rondou Rouseyovou bude hlavním tahákem galavečera, který se uskuteční v noci z 16. na 17. května v Los Angeles.
Caranová má za sebou náročnou přípravu, během níž viditelně zhubla a nabrala svaly. Ve středu se fanouškům ukázala také během veřejného tréninku. Záběry zveřejnil na sociálních sítích účet Uncrowned, který se zaměřuje na bojové sporty s komentářem: „Po 17 letech mimo klec to vypadá, že je Gina Caranová ve velmi dobré formě.“
Fanoušci na sociálních sítích návrat hvězdy očekávají s napětím. Neskrývají zvědavost, jak si povede proti bývalé šampionce UFC. Mnozí chválí její současnou formu.
Sama Caranová přitom říká, že MMA se za dobu její nepřítomnosti výrazně proměnilo. „Dřív jsme prostě přišli do tělocvičny a navzájem se tam zmlátili skoro do bezvědomí. Dnes je trénink chytřejší, víc se řeší regenerace. Je to úplně jiný sport než v době, kdy jsem začínala a kdy jsme se hlavně ničili,“ popsala pro Uncrowned rozdíl mezi tehdejší a současnou přípravou.
Galavečer pořádá ve spolupráci s Netflixem organizace MVP, kterou spoluvlastní influencer a boxer Jake Paul. Ten je dlouhodobě výraznou a kontroverzní postavou sportovního i internetového světa, mimo jiné kvůli své podpoře Donalda Trumpa.
Kontroverze se však nevyhnuly ani samotné Caranové. Přestože si její postava Cary Dune v Mandalorianovi získala značnou popularitu, herečka musela projekt ze světa Star Wars opustit. Důvodem byly její výroky na sociálních sítích.
Mimo jiné přirovnávala USA za vlády Joea Bidena k nacistickému Německu, kritizovala podporu LGBTQ+ komunity a během pandemie označovala roušky a respirátory za „zhoubu společnosti“. V reakci na to s ní společnost Disney, která projekty Star Wars produkuje, ukončila spolupráci. Spor se později přesunul k soudu a nakonec skončil vyrovnáním.