Z předaleké galaxie zpět do klece. Hvězda Mandaloriana se po letech vrací k zápasení

Gina Caranová se po dlouhých sedmnácti letech vrací k MMA. Herečka známá mimo jiné ze seriálu Mandalorian znovu oblékne zápasnické rukavice a už tento týden ji čeká comeback. V Los Angeles nastoupí proti bývalé šampionce UFC Rondě Rouseyové.
Gina Caranová během veřejného tréninku před duelem s Rondou Rouseyovou.

Gina Caranová během veřejného tréninku před duelem s Rondou Rouseyovou. | foto: London Entertainment/ShutterstockProfimedia.cz

Naposledy se Caranová v MMA představila v roce 2009, kdy se utkala s Cris Cyborg. Zápas tehdy prohrála už v prvním kole a od té doby se bojovým sportům na profesionální úrovni nevěnovala. Místo klece dala přednost herectví. Nejvýrazněji se zapsala do povědomí fanoušků jako Cara Dune v seriálu Mandalorian ze světa Star Wars.

Nyní se ale čtyřiačtyřicetiletá zápasnice vrací. Duel s Rondou Rouseyovou bude hlavním tahákem galavečera, který se uskuteční v noci z 16. na 17. května v Los Angeles.

Caranová má za sebou náročnou přípravu, během níž viditelně zhubla a nabrala svaly. Ve středu se fanouškům ukázala také během veřejného tréninku. Záběry zveřejnil na sociálních sítích účet Uncrowned, který se zaměřuje na bojové sporty s komentářem: „Po 17 letech mimo klec to vypadá, že je Gina Caranová ve velmi dobré formě.“

Fanoušci na sociálních sítích návrat hvězdy očekávají s napětím. Neskrývají zvědavost, jak si povede proti bývalé šampionce UFC. Mnozí chválí její současnou formu.

Sama Caranová přitom říká, že MMA se za dobu její nepřítomnosti výrazně proměnilo. „Dřív jsme prostě přišli do tělocvičny a navzájem se tam zmlátili skoro do bezvědomí. Dnes je trénink chytřejší, víc se řeší regenerace. Je to úplně jiný sport než v době, kdy jsem začínala a kdy jsme se hlavně ničili,“ popsala pro Uncrowned rozdíl mezi tehdejší a současnou přípravou.

Galavečer pořádá ve spolupráci s Netflixem organizace MVP, kterou spoluvlastní influencer a boxer Jake Paul. Ten je dlouhodobě výraznou a kontroverzní postavou sportovního i internetového světa, mimo jiné kvůli své podpoře Donalda Trumpa.

Kontroverze se však nevyhnuly ani samotné Caranové. Přestože si její postava Cary Dune v Mandalorianovi získala značnou popularitu, herečka musela projekt ze světa Star Wars opustit. Důvodem byly její výroky na sociálních sítích.

Gina Caranová v seriálu The Mandalorian

Mimo jiné přirovnávala USA za vlády Joea Bidena k nacistickému Německu, kritizovala podporu LGBTQ+ komunity a během pandemie označovala roušky a respirátory za „zhoubu společnosti“. V reakci na to s ní společnost Disney, která projekty Star Wars produkuje, ukončila spolupráci. Spor se později přesunul k soudu a nakonec skončil vyrovnáním.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci.

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května.

Šestá etapa cyklistického Gira nabízí skvělou šanci pro sprintery.

Slovenskou fotbalovou reprezentaci po čtrnácti letech znovu povede Vladimír Weiss.

Za ránu loktem a zranění soupeře si odpyká dlouhý trest. Slávistický fotbalista David Moses obdržel od disciplinární komise stopku na osm zápasů.

I kdyby fotbalisté Baníku Ostrava sestoupili do druhé ligy, stavba Nových Bazalů, moderního stadionu zhruba pro 20 tisíc diváků, není podle ostravského primátora Jana Dohnala ohrožená.

Mistrovské oslavy vypukly naplno v sobotu, když Slavia v derby zdolala Spartu, a stvrdila tím zisk svého 23. ligového titulu.

Dávno bylo hotovo. Zbývalo sice dohrát ještě půl hodiny, ale stejně se už rozléhalo skandování: „Šampióóóni, šampióóóni!"

Sudí správně uznali vedoucí gól fotbalistů Slavie v duelu s Jabloncem, branka Severočechů v souladu s pravidly neplatila.

Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily na antukovém turnaji v Římě do semifinále.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Už před startem turnaje cítí: „Bude to o několik úrovní výš, než na co jsem zvyklý." I tak se Matyáš Melovský nemůže prvního zápasu dočkat.

Opravdu se nový hlavní trenér Patrik Augusta domluvil se Spartou na smlouvě už před rokem?

Po olympijských hrách mají hokejové reprezentace další vrcholnou akci v sezoně v podobě mistrovství světa.

