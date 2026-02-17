Z mantinelů na olympiádě zmizela tmavá barva. Hráči kvůli ní neviděli puk

Mantinely během hokejových zápasů v aréně Milano Santagiulia budou po zbytek olympijských her 2026 vypadat lehce odlišně. Mezinárodní hokejová federace (IIHF) nechala dosavadní tmavou barvu nahradit světlejším odstínem. Puk byl totiž na tmavých okrajích kluziště během hry hůře viditelný.
Odstíny modré, zelené a tyrkysové barvy jsou s letošními olympijskými hrami úzce spojeny. Tvoří základ jejich vizuální identity i loga a objevují se napříč sportovišti. Na hokejových mantinelech ale nejtmavší odstín způsobil potíže.

Sledovat kotouč, když se podél nich pohybuje nebo dokonce letí vzduchem a opticky s nimi splývá, bylo pro hráče náročné. V NHL i v evropských profesionálních soutěžích jsou přitom mantinely obvykle bílé, i když je často překrývají reklamní bannery.

Při zápase Německo - Francie v předkole play-off hokejového turnaje měly mantinely už světlejší barvu. (17. února 2026)

Olympijský turnaj už přinesl několik nečekaných situací, které lze přičíst právě horší viditelnosti puku.

Mezi nejvýraznější patří gól z pátečního zápasu USA s Dánskem. Brankář Jeremy Swayman v první třetině inkasoval po prudké střele obránce Nicka Jensena ze středního pásma. Podle všeho kotouč v rozhodující chvíli ztratil z dohledu.

ONLINE: Německo - Francie 3:1. Vítěz vyzve Slováky, veterán Bellemare šťastně snižuje

Po výhře USA 6:3 Swayman novinářům řekl, že Jensenovu střelu nedokázal sledovat, protože měla „ideální výšku — přesně mezi tribunou a úrovní mantinelů“.

Hvězdný Fin dal po zápase dítěti hokejku, pak se vrátil a vyprosil si ji zpátky

Na otázku, zda puk neviděl kvůli tmavým mantinelům, zavtipkoval: „Jsem barvoslepý, takže je mi to jedno.“ Barvu mantinelů však jako výmluvu nepoužil. „V NHL hrajeme každý večer v jiné aréně. Tohle je jen další z nich a výzva, kterou musíme přijmout,“ konstatoval.

Americký brankář Jeremy Swayman po inkasované brance v utkání s Dánskem.

IIHF nicméně obdržela stížnosti na zhoršenou viditelnost kotouče od více týmů i národních federací. Mantinely proto v pondělí odpoledne po semifinálovém utkání ženského turnaje mezi Kanadou a Švýcarskem doznaly úprav.

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Plíšková má trhlinu v úponu lýtkového svalu. Doufá, že se vrátí v březnu

Karolína Plíšková podává ve třetím kole Australian Open.

Tenistka Karolína Plíšková má od turnaje v Dauhá, kde před týdnem skrečovala osmifinálové české derby s pozdější šampionkou Karolínou Muchovou, trhlinu v úponu lýtkového svalu a na kurty se vrátí...

Někdejšího olympionika Mertla baví hokej v Táboře. S nováčkem chce hrát play off

Tomáš Mertl v dresu prvoligového Tábora

Sám také zažil, jaké je být olympionikem, před osmi lety s národním hokejovým týmem skončil čtvrtý na hrách v korejském Pchjongčchangu. „Jednou bude co vyprávět vnoučatům. Měl by to být cíl každého...

Po šesti porážkách první olympijské vítězství. Curleři otočili zápas s Německem

Češi Lukáš Klíma, Martin Jurík, Marek Černovský a Lukáš Klípa se radují po...

Čeští curleři vybojovali na olympijském turnaji v Cortině první výhru, Německo porazili 9:7. Výběr skipa Lukáše Klímy otočil nepříznivý vývoj ze stavu 2:5 a uspěl poprvé po šesti porážkách. Ve středu...

11. den ZOH 2026 ONLINE: České hokejisty čeká klíčový duel, biatlonisté jedou štafetu

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Lukáš...

Na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo začínají v jedenáctý den vyřazovací zápasy mužského hokejového turnaje. Zatímco čtyři týmy postoupily přímo do čtvrtfinále, ty zbývající se...

ONLINE: Německo - Francie 3:1. Vítěz vyzve Slováky, veterán Bellemare šťastně snižuje

Tim Stutzle z Německa v akci s Hugem Galletem a Julianem Juncou z Francie. (17....

Hokejový turnaj na olympijských hrách vstupuje do play off. Úterní program osmifinále zahajuje duel Německa s Francií, přičemž na vítěze čeká ve čtvrtfinále Slovensko. Zápas můžete sledovat od 12.10...

Přestaňte ponižovat ruské sportovce, vzkazuje Šipulin. Jinak medaili nevrátí

Ruský biatlonista Anton Šipulin na trati vytrvalostního závodu na MS v...

O víkendu proběhly v olympijském biatlonovém středisku v italské Anterselvě medailové ceremoniály, které se vůbec netýkaly současného dění. Sešli se při nich na pódiu závodníci, kteří už dávno...

ONLINE: Švýcarsko - Itálie 2:0. Favorit zvyšuje, v přesilovce se trefuje Josi

Philipp Kurashev ze Švýcarska slaví první gól se svými spoluhráči během zápasu...

V závěrečném skupinovém utkání předčili v prodloužení Čechy a zajistili si lepší pozici do play off. Švýcarští hokejisté nyní v osmifinále olympijského turnaje čelí domácí Itálii, zápas můžete...

Sáblíková závod na 1500 metrů nepojede. O trénování Zdráhalové se ještě rozhodne

Poslední olympijský start pro Martinu Sáblíkovou. (12. února 2026)

Závod na 5000 metrů, ve kterém se po nemoci protrápila k 11. místu, byl pro Martinu Sáblíkovou posledním olympijským startem v kariéře. Osmatřicetiletá rychlobruslařka v úterý oznámila, že do...

Návrat ženy mrazivých pohledů. Drsná Eteri si „hýčká“ největší ruský klenot her

Ruská krasobruslařská trenérka Eteri Tutberidzeová

Od našeho zpravodaje v Itálii Je oficiálně akreditována jako trenérka gruzínského krasobruslařského týmu. Především však vede „neutrální“ Adeliji Petrosjanovou, největší naději Ruska na olympijské zlato z Milána. Eteri...

Severskou kombinaci na velkém můstku vede Jamamoto, Češi jsou ve třetí desítce

Jiří Konvalinka z České republiky v akci během skokanské části severské...

Do olympijského závodu na velkém můstku z dvojice českých sdruženářů lépe vstoupil Jiří Konvalinka. Po skoku mu patří 21. místo a do běžecké části bude vyrážet se ztrátou minuty a 58 sekund na...

Na trati jsou soupeři, večer spolu hrají hry. Francouzi a Norové ukázali, jak si krátí čas

Bitva mezi francouzskými a norskými biatlonisty trochu jinak. V předvečer...

Rivalita mezi norskými a francouzskými biatlonisty je nepřehlédnutelná. Na trati si nic nedarují, mimo stadion ale dokážou fungovat překvapivě uvolněně. Dokazuje to i video z hotelového pokoje, kde...

