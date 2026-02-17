Odstíny modré, zelené a tyrkysové barvy jsou s letošními olympijskými hrami úzce spojeny. Tvoří základ jejich vizuální identity i loga a objevují se napříč sportovišti. Na hokejových mantinelech ale nejtmavší odstín způsobil potíže.
Sledovat kotouč, když se podél nich pohybuje nebo dokonce letí vzduchem a opticky s nimi splývá, bylo pro hráče náročné. V NHL i v evropských profesionálních soutěžích jsou přitom mantinely obvykle bílé, i když je často překrývají reklamní bannery.
Olympijský turnaj už přinesl několik nečekaných situací, které lze přičíst právě horší viditelnosti puku.
Mezi nejvýraznější patří gól z pátečního zápasu USA s Dánskem. Brankář Jeremy Swayman v první třetině inkasoval po prudké střele obránce Nicka Jensena ze středního pásma. Podle všeho kotouč v rozhodující chvíli ztratil z dohledu.
|
ONLINE: Německo - Francie 3:1. Vítěz vyzve Slováky, veterán Bellemare šťastně snižuje
Po výhře USA 6:3 Swayman novinářům řekl, že Jensenovu střelu nedokázal sledovat, protože měla „ideální výšku — přesně mezi tribunou a úrovní mantinelů“.
|
Hvězdný Fin dal po zápase dítěti hokejku, pak se vrátil a vyprosil si ji zpátky
Na otázku, zda puk neviděl kvůli tmavým mantinelům, zavtipkoval: „Jsem barvoslepý, takže je mi to jedno.“ Barvu mantinelů však jako výmluvu nepoužil. „V NHL hrajeme každý večer v jiné aréně. Tohle je jen další z nich a výzva, kterou musíme přijmout,“ konstatoval.
IIHF nicméně obdržela stížnosti na zhoršenou viditelnost kotouče od více týmů i národních federací. Mantinely proto v pondělí odpoledne po semifinálovém utkání ženského turnaje mezi Kanadou a Švýcarskem doznaly úprav.