Třicetiletý křídelník Manchesteru City, který v této sezoně hostuje v Evertonu, podstoupil operaci před čtyřmi týdny. Přestože pro něj sezona skončila předčasně, dobrou náladu neztrácí.
Na Instagramu sdílel dvanáct fotografií z posledního měsíce a přidal i jasný vzkaz: „Tvrdě pracuji na tom, abych se vrátil lepší a silnější než kdy dřív.“
Po operaci nejprve nosil sádru, kterou později nahradila ochranná ortopedická bota. Pohyb po bytě mu usnadňuje kolenní skútr. Na dalších snímcích pak ukázal i samotný průběh rehabilitace. Fotbalista tráví dny v posilovně, sauně, podstupuje i ledové koupele.
Když se zrovna nesoustředí na svůj návrat na trávník, věnuje se rodině. A také své zálibě: u mixážního pultu piluje své dovednosti jako DJ.
V komentářích se mu dostalo podpory i od bývalých spoluhráčů z Manchesteru City. Nathan Aké a Oleksandr Zinčenko mu popřáli brzké uzdravení. Připojil se také James Maddison, který je kvůli zranění rovněž mimo hru až do konce sezony.
Během svého hostování v Evertonu odehrál Grealish v této sezoně 22 zápasů, vstřelil dva góly a přidal šest asistencí. Naposledy nastoupil 18. ledna při výhře 1:0 na hřišti Aston Villy.
Podle webu Daily Mail má Everton dál zájem získat Grealishe natrvalo. K tomu by ale podle dostupných informací byla potřeba nabídka ve výši 50 milionů liber.