MMA zápasník Radek Roušal se fanouškům brzy představí v neobvyklé roli. Bojovník, který působí v Oktagonu, se společně se svou partnerkou Nelou Slovákovou zúčastnil reality show Výměna manželek.
MMA zápasník Radek Roušal s partnerkou Nelou Slovákovou letos v dubnu na Oktagonu v Karlových Varech.

MMA zápasník Radek Roušal s partnerkou Nelou Slovákovou letos v dubnu na Oktagonu v Karlových Varech. | foto: OKTAGON MMA

Radek Roušal (vpravo) měl zápasit na turnaji Oktagonu 30. Kvůli nevhodnému...
Nela Slováková, partnerka zápasníka Radka Roušala.
Nela Slováková na Plese v Intru (Brno, 2. března 2024)
Radek Roušal po výhře nad Adrianem Hamerskim na Oktagonu na Štvanici.
Spekulace o účasti slavného páru v populárním pořadu kolovaly už během léta. Před koncem roku je pak potvrdila samotná TV Nova, když zveřejnila první ukázky z nové řady.

Roušal a Slováková v rozhovorech přiznali, že nabídku přijali spíš jako zajímavou životní výzvu než jako honbu za pozorností. Zatímco influencerka se ocitla v prostředí, na které nebyla zvyklá, pro Roušala to byla jen formální změna.

Nová Výměna je tady a s ní dvě naprosto rozdílné rodiny! ✨ Nela žije moderní podnikatelský život v Brně. Anežka si naopak určuje tempo podle dětí a zvířat na dvorku. Co se stane, když si vymění životy? Sledujte premiérový díl už tuto středu ve 20.20 na Nově!
„Pro mě to bylo furt to stejné,“ popsal Roušal s nadhledem svou zkušenost v rozhovoru pro extra.cz. V náhradní domácnosti podle svých slov fungoval v podobném režimu, jen s jinou partnerkou po boku. Zároveň dodal, že i náhradní manželka měla velmi komfortní podmínky. Celou situaci tak bral spíš jako běžný život než jako dramatickou televizní podívanou.

Z pohledu aktivního sportovce bylo pro Roušala zajímavé i setkání s odlišným životním stylem náhradní rodiny. Pár otevřeně přiznal, že se v průběhu natáčení dotkl témat zdraví a pohybu.

Za jmění zlomená čelist. Jaký byl nápad postavit do klece celebritu proti profíkovi?

„Jsme sportovně založení… Samozřejmě jsme dostali v náhradní rodině obézní lidi. Zbytek se dozvíte. My proti obezitě bojujeme, není zdravá. Musíme říct, že v téhle rodině jsme zabojovali velmi úspěšně, mají třeba 30 kilo dole,“ zaznělo z jejich strany v rozhovoru pro portál super.cz.

Výměna manželek je tradičně spojená s konflikty a vyostřenými situacemi, tentokrát ale diváci podle samotných účastníků uvidí spíš civilnější díl. Zápasník totiž s úsměvem poznamenal, že šlo o „normální život bez velkých hrotů“.

