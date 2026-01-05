Spekulace o účasti slavného páru v populárním pořadu kolovaly už během léta. Před koncem roku je pak potvrdila samotná TV Nova, když zveřejnila první ukázky z nové řady.
Roušal a Slováková v rozhovorech přiznali, že nabídku přijali spíš jako zajímavou životní výzvu než jako honbu za pozorností. Zatímco influencerka se ocitla v prostředí, na které nebyla zvyklá, pro Roušala to byla jen formální změna.
„Pro mě to bylo furt to stejné,“ popsal Roušal s nadhledem svou zkušenost v rozhovoru pro extra.cz. V náhradní domácnosti podle svých slov fungoval v podobném režimu, jen s jinou partnerkou po boku. Zároveň dodal, že i náhradní manželka měla velmi komfortní podmínky. Celou situaci tak bral spíš jako běžný život než jako dramatickou televizní podívanou.
Z pohledu aktivního sportovce bylo pro Roušala zajímavé i setkání s odlišným životním stylem náhradní rodiny. Pár otevřeně přiznal, že se v průběhu natáčení dotkl témat zdraví a pohybu.
„Jsme sportovně založení… Samozřejmě jsme dostali v náhradní rodině obézní lidi. Zbytek se dozvíte. My proti obezitě bojujeme, není zdravá. Musíme říct, že v téhle rodině jsme zabojovali velmi úspěšně, mají třeba 30 kilo dole,“ zaznělo z jejich strany v rozhovoru pro portál super.cz.
Výměna manželek je tradičně spojená s konflikty a vyostřenými situacemi, tentokrát ale diváci podle samotných účastníků uvidí spíš civilnější díl. Zápasník totiž s úsměvem poznamenal, že šlo o „normální život bez velkých hrotů“.