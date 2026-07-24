Bronzový olympijský medailista z Paříže 2024 se oženil v polovině července, přibližně rok po oznámení zásnub. Snoubenci si své ano řekli v zahradách historického sídla Old Westbury Gardens, jehož elegantní kulisy dodaly obřadu pohádkovou atmosféru.
Nevěsta oblékla korzetové šaty s bohatou širokou sukní, ženich zvolil klasický černý oblek s bílou košilí. Na sociálních sítích se novomanželé podělili o několik fotografií, které zachycují nejen honosné prostředí rezidence z počátku 20. století, ale také Paulovo dojetí během svatebního slibu.
„Měl jsem pocit, že mi srdce vyskočí z hrudi. Nedokázal jsem zadržet slzy,“ přiznal aktuálně 24. hráč světového žebříčku.
Ani výběr místa nebyl náhodný. „Přála jsem si, aby naše svatba odrážela to, kým jsme a kde náš příběh začal,“ vysvětlila Lorenzeová, kreativní ředitelka a zakladatelka značky Dairy Boy.
Jejich vztah začal jako dokonale moderní romance. Paul v roce 2022 několika lajky reagoval na její příspěvky na Instagramu. Lorenzeová se poté rozhodla udělat první krok a napsala mu zprávu.
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Nějaký čas si dopisovali, než se poprvé setkali během US Open. „Tommy mě pozval na jeden ze svých zápasů. A zbytek je historie,“ zavzpomínala nevěsta.