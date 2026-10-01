Když v létě 2021 přicházel křídelník z Borussie Dortmund k United, očekávání byla obrovská. V tradičním celku věřili, že získávají jednu z budoucích hvězd Premier League.
Po pěti letech je situace úplně jiná.
Sancho v létě Manchester definitivně opustil a jako volný hráč stále čeká na nové angažmá. V poslední sezoně v dresu Aston Villy sice triumfoval v Evropské lize, v anglické nejvyšší soutěži však ve 23 zápasech neskóroval a připsal si pouze dvě asistence.
Jadon Sancho v dresu Aston Villy oslavuje vítězství v Evropské lize se svými spoluhráči.
Šestadvacetiletý křídelník si přitom potřebuje udržovat kondici. V létě začal individuálně trénovat v areálu Flixton FC, klubu z nižších pater anglického fotbalu.
Sancho však za výběr z desáté ligy nenastupuje. Klub mu pouze umožnil využívat své zázemí pro individuální trénink. Hřiště přitom leží jen kousek od tréninkového centra Manchesteru United v Carringtonu.
Podle klubu se Sancho po tréninku ochotně fotografoval s mladými fanoušky a rozdával autogramy. „Naše dveře mu budou vždy otevřené,“ uvedl klub ve vyjádření.
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Mezitím se řeší, kam kroky hráče, který z United hostoval v sezoně 2024/25 v Chelsea, povedou dál. Podle informací španělského deníku AS byl Sancho nabídnut ruskému Krasnodaru.
Ani tam k dohodě nedošlo.
Přitom ještě nedávno se mluvilo Sanchově možném návratu do Dortmundu, kde během prvního působení vyhrál bundesligu a dostal se do finále Ligy mistrů. Ve hře měl být také brazilský Palmeiras, ale ani tento transfer se nakonec neuskutečnil.