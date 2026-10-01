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Z hvězdy za miliardy je hráč bez angažmá. Sancho trénuje v areálu týmu z desáté ligy

Autor:
  16:55
Jadon Sancho s pohárem pro vítěze Evropské ligy.

Jadon Sancho s pohárem pro vítěze Evropské ligy. | foto: Profimedia.cz

Jadon Sancho v dresu Aston Villy oslavuje vítězství v Evropské lize se svými...
Jadon Sancho s pohárem pro vítěze Evropské lig v dresu Aston Villy.
Jadon Sancho s pohárem pro vítěze Evropské ligy.
Jadon Sancho z Aston Villy bojuje s hráči z Fenerbahce.
17 fotografií
Ještě před pár lety patřil mezi největší talenty světového fotbalu. Manchester United za něj zaplatil přes dvě miliardy korun, dnes je však Jadon Sancho bez klubového angažmá. Aby se udržel v kondici, využívá tréninkové centrum týmu z desáté anglické ligy. A podle posledních informací nevyšel ani pokus o angažmá v Rusku.

Když v létě 2021 přicházel křídelník z Borussie Dortmund k United, očekávání byla obrovská. V tradičním celku věřili, že získávají jednu z budoucích hvězd Premier League.

Po pěti letech je situace úplně jiná.

Sancho v létě Manchester definitivně opustil a jako volný hráč stále čeká na nové angažmá. V poslední sezoně v dresu Aston Villy sice triumfoval v Evropské lize, v anglické nejvyšší soutěži však ve 23 zápasech neskóroval a připsal si pouze dvě asistence.

Jadon Sancho v dresu Aston Villy oslavuje vítězství v Evropské lize se svými...
Jadon Sancho s pohárem pro vítěze Evropské lig v dresu Aston Villy.

Jadon Sancho v dresu Aston Villy oslavuje vítězství v Evropské lize se svými spoluhráči.

Šestadvacetiletý křídelník si přitom potřebuje udržovat kondici. V létě začal individuálně trénovat v areálu Flixton FC, klubu z nižších pater anglického fotbalu.

Sancho však za výběr z desáté ligy nenastupuje. Klub mu pouze umožnil využívat své zázemí pro individuální trénink. Hřiště přitom leží jen kousek od tréninkového centra Manchesteru United v Carringtonu.

Podle klubu se Sancho po tréninku ochotně fotografoval s mladými fanoušky a rozdával autogramy. „Naše dveře mu budou vždy otevřené,“ uvedl klub ve vyjádření.

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Mezitím se řeší, kam kroky hráče, který z United hostoval v sezoně 2024/25 v Chelsea, povedou dál. Podle informací španělského deníku AS byl Sancho nabídnut ruskému Krasnodaru.

Ani tam k dohodě nedošlo.

Přitom ještě nedávno se mluvilo Sanchově možném návratu do Dortmundu, kde během prvního působení vyhrál bundesligu a dostal se do finále Ligy mistrů. Ve hře měl být také brazilský Palmeiras, ale ani tento transfer se nakonec neuskutečnil.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Basile vs. KrumichTenis - Osmifinále - 1. 10. 2026:Basile vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • 2.00
  • -
  • 1.80
Ázerbájdžán vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina 2 - 1. 10. 2026:Ázerbájdžán vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 18:00
  • 1.09
  • 10.10
  • 37.00
Sparta vs. Č. BudějoviceHokej - 7. kolo - 1. 10. 2026:Sparta vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
1. 10. 18:30
  • 1.50
  • 4.85
  • 5.28
Dánsko vs. PortugalskoFotbal - Skupina 4 - 1. 10. 2026:Dánsko vs. Portugalsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 20:45
  • 3.38
  • 3.90
  • 2.03
Wales vs. NorskoFotbal - Skupina 4 - 1. 10. 2026:Wales vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 20:45
  • 7.15
  • 5.03
  • 1.41
Německo vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 1. 10. 2026:Německo vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 20:45
  • 1.18
  • 7.61
  • 14.20
Program a výsledky
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Výsledky

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