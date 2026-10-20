Dcera bývalé basketbalové hvězdy NBA Dennise Rodmana debutovala v neděli 18. října na Victoria’s Secret Fashion Show 2026 v Los Angeles. Objevila se po boku světově proslulých modelek, jako jsou Gigi Hadidová, Adriana Lima či Candice Swanepoelová. Přestože je zvyklá na vypjaté zápasy před tisíci fanoušků, přiznala, že před svou premiérou na prestižní „andělské přehlídce“ byla nervóznější než obvykle.
„Je to úplně jiné prostředí. A pořádně stresující. Řekla bych, že jsem z toho nervóznější než ze zápasu na mistrovství světa,“ svěřila se před akcí.
Rodmanová předvedla třpytivé minikraťasy, krátkou vestu a podprsenku zdobenou flitry. Kudrnaté vlasy, které na hřišti obvykle nosí stažené do pevného culíku, tentokrát nechala volně rozpuštěné.
„Cítím se silná, sebevědomá a žensky. Je to příjemné,“ popsala své pocity pro Entertainment Tonight.
Čtyřiadvacetiletá Rodmanová si na módní přehlídku odskočila uprostřed náročného fotbalového programu. Její Washington Spirit si krátce před akcí zajistil postup do play-off americké ženské ligy NWSL po vítězství nad Gotham FC. V předchozím týdnu navíc reprezentovala USA ve dvou přípravných utkáních proti Španělsku.
|
Andílci opět na molu. Jennerová v podprsence za miliardu, show si užila i Alagia
Vedle fotbalu se však věnuje také módě. Už dříve v rozhovoru pro magazín Vogue popsala svůj styl jako výrazný, barevný a kreativní.