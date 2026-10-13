Pondělní souboj Levante se Sevillou nabídl v osmém kole španělské La Ligy pořádné drama. Hosté měli zápas dlouho pod kontrolou a po gólech Robbieho Ureho a Félixe Correii vedli 2:0. Domácí se však nevzdali a po snížení Ivána Romera začali usilovat o vyrovnání.
⚪️🔴 | Cordero Vega ha expulsado a Isaac Romero por mandar callar a la afición del Levante en la celebración del gol. 🟥🇪🇸 🏟️ Levante - Sevilla https://t.co/7ckqcYHjpr— Laliga News (@laligaa_neews) October 12, 2026
A to se jim povedlo. Adrián de la Fuente se ve 92. minutě trefil zpoza pokutového území a rozpoutal na stadionu velkou euforii. Sevilla ovšem našla na inkasovanou branku rychlou odpověď. O tři minuty později napřáhl Isaac Romero a přesnou střelou vrátil hostům vedení 3:2.
Španělský útočník si ovšem po vstřelené brance neodpustil gesto směrem k domácím příznivcům. Naznačil jim, aby mlčeli, čímž vyvolal další vlnu emocí a reakcí na tribunách. Rozhodčí Adrián Cordero Vega jeho počínání vyhodnotil jako provokaci a ukázal mu druhou žlutou kartu, po níž následovalo vyloučení.
První žlutou kartu přitom útočník obdržel jen několik minut před svým gólem za faul na Ivána Romera. Ani vyloučením však drama neskončilo. Levante využilo závěrečný tlak a v desáté minutě nastavení se prosadil Ifeanyi Ndukwe. Domácí tak podruhé v závěru srovnali skóre a zachránili remízu 3:3.
Podle španělských médií Sevilla s vyloučením nesouhlasí a zpochybňuje přísnost rozhodčího. Pravidla však umožňují trestat gesta vůči publiku, pokud je sudí vyhodnotí jako provokativní.