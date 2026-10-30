Jejím úkolem bylo slavnostní losování mincí před úvodním hvizdem. Na tribunách bylo přes 18 tisíc diváků a mladá Češka si tak mohla užít atmosféru, která je pro americký profesionální sport typická. Tentokrát ovšem bez basketbalového míče a mimo prostředí, v němž se cítí nejlépe.
Fotbalisté Minnesoty jí připravili zajímavou podívanou. Domácí celek musel dohánět nepříznivý stav 0:1, po přestávce mu navíc nebyl uznán gól. V závěrečné dvacetiminutovce ovšem předvedl skvělý finiš a třemi brankami otočil duel na konečných 3:1.
Čechová má za sebou měsíce, které se od původních plánů výrazně odchylovaly. Talentovaná pivotka se po povedených výkonech v českém dresu vydala do Spojených států s cílem prosadit se v prestižní WNBA. Vážné zranění kolena jí však cestu výrazně zkomplikovalo.
Přetržené vazy si vyžádaly operaci a Češka přišla o možnost naplno pokračovat v sezoně. Zároveň nemohla nastoupit na mistrovství světa v Berlíně, na které se česká reprezentace kvalifikovala po dvanáctileté pauze.
Pobyt v zámoří tak pro ni vedle basketbalu znamená také dlouhou práci na návratu. Návštěva fotbalového stadionu jí nabídla příležitost užít si sport z jiné perspektivy a nasát atmosféru před několika tisíci fanoušků.