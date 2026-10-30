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Z basketbalové palubovky na fotbalový trávník. Čechová si užila neobvyklou roli

Autor:
  6:25
Emma Čechová na tréninku českých basketbalistek

Emma Čechová na tréninku českých basketbalistek | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Emma Čechová na MS v Berlíně.
Emma Čechová hovoří s českými novináři v Berlíně.
Emma Čechová na tréninku ve Wu-chanu.
Emma Čechová hází trestný hod v zápase s Hradcem Králové.
13 fotografií
Emma Čechová si v zámoří vyzkoušela, jaké to je být součástí fotbalové show. Česká basketbalistka, která letos započala kariéru v WNBA v dresu Minnesota Lynx, zavítala na stadion Allianz Field, kde se před zápasem domácího Minnesota United se Sporting Kansas City ujala role vyhrazené pro hosty z řad klubových legend či známých osobností.

Jejím úkolem bylo slavnostní losování mincí před úvodním hvizdem. Na tribunách bylo přes 18 tisíc diváků a mladá Češka si tak mohla užít atmosféru, která je pro americký profesionální sport typická. Tentokrát ovšem bez basketbalového míče a mimo prostředí, v němž se cítí nejlépe.

Fotbalisté Minnesoty jí připravili zajímavou podívanou. Domácí celek musel dohánět nepříznivý stav 0:1, po přestávce mu navíc nebyl uznán gól. V závěrečné dvacetiminutovce ovšem předvedl skvělý finiš a třemi brankami otočil duel na konečných 3:1.

Čechová má za sebou měsíce, které se od původních plánů výrazně odchylovaly. Talentovaná pivotka se po povedených výkonech v českém dresu vydala do Spojených států s cílem prosadit se v prestižní WNBA. Vážné zranění kolena jí však cestu výrazně zkomplikovalo.

Egle Šventoraiteová z Litvy, Emma Čechová a Alena Hanušová během utkání EuroBasketu.

Přetržené vazy si vyžádaly operaci a Češka přišla o možnost naplno pokračovat v sezoně. Zároveň nemohla nastoupit na mistrovství světa v Berlíně, na které se česká reprezentace kvalifikovala po dvanáctileté pauze.

Pobyt v zámoří tak pro ni vedle basketbalu znamená také dlouhou práci na návratu. Návštěva fotbalového stadionu jí nabídla příležitost užít si sport z jiné perspektivy a nasát atmosféru před několika tisíci fanoušků.

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