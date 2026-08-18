Dvaadvacetiletý Jakub Dolejš skončil druhý v hlavní kategorii 1A, zatímco sedmnáctiletá Kateřina Halíková vybojovala stříbro v ženské kategorii. Šampionátu se přitom zúčastnilo více než 500 soutěžících z 28 zemí.
Dolejš navíc potvrdil, že jeho úspěch rozhodně není náhodný. Vicemistrem světa se stal už podruhé, poprvé získal stříbro v roce 2024. A stejně jako tehdy ho ve finále porazil Jihokorejec Mir Kim, který letos získal titul už počtvrté za sebou. Třetího Američana Huntera Feuersteina porazil Dolejš o pouhých 0,1 bodu.
„Mám smíšené pocity. Na jednu stranu jsem víceméně spokojený s tím, jak se mi vystoupení povedlo, ale mým cílem bylo první místo. Jsem trochu smutný, že jsem na něj nedosáhl,“ přiznal Dolejš. Český yoyer přitom neskrývá, že jeho ambice je ještě vyšší. „Vzhledem k tomu, že už jsem jednou skončil druhý, je mým dlouhodobým cílem mistrovství světa vyhrát. Po dokončení vystoupení jsem ale věděl, že mám minimálně umístění v nejlepší trojici,“ dodal.
Yoyeři během vystoupení kombinují stovky různých triků s hudbou a choreografií. Rozhoduje technická obtížnost, originalita i schopnost předvést celou sestavu s minimem chyb. „Mir přišel s opravdu velkým množstvím nových triků a všechny se mu povedly. Má toho natrénováno opravdu hodně. Mně se vystoupení také povedlo, ale pořád tam byly nějaké chyby,“ chválil vítěze český vicemistr světa.