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Čeští yoyeři kouzlili v Japonsku. Z mistrovství světa vezou dvě medaile

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  14:00

Český yoyer Jakub Dolejš. | foto: Profimedia.cz

Zatímco na letošních světových šampionátech se českým hokejistům ani fotbalistům příliš nevedlo, z jiného mistrovství světa vezou povedený úlovek. Češi totiž patří mezi yoyo špičku a v japonském Himeji získali dvě stříbrné medaile.

Dvaadvacetiletý Jakub Dolejš skončil druhý v hlavní kategorii 1A, zatímco sedmnáctiletá Kateřina Halíková vybojovala stříbro v ženské kategorii. Šampionátu se přitom zúčastnilo více než 500 soutěžících z 28 zemí.

worldyoyocontest

1A FINAL
@kubdol

16. srpna 2026 v 8:54, příspěvek archivován: 18. srpna 2026 v 12:01
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Dolejš navíc potvrdil, že jeho úspěch rozhodně není náhodný. Vicemistrem světa se stal už podruhé, poprvé získal stříbro v roce 2024. A stejně jako tehdy ho ve finále porazil Jihokorejec Mir Kim, který letos získal titul už počtvrté za sebou. Třetího Američana Huntera Feuersteina porazil Dolejš o pouhých 0,1 bodu.

„Mám smíšené pocity. Na jednu stranu jsem víceméně spokojený s tím, jak se mi vystoupení povedlo, ale mým cílem bylo první místo. Jsem trochu smutný, že jsem na něj nedosáhl,“ přiznal Dolejš. Český yoyer přitom neskrývá, že jeho ambice je ještě vyšší. „Vzhledem k tomu, že už jsem jednou skončil druhý, je mým dlouhodobým cílem mistrovství světa vyhrát. Po dokončení vystoupení jsem ale věděl, že mám minimálně umístění v nejlepší trojici,“ dodal.

worldyoyocontest

WOMENS FINAL
@k.halikova_yo
@w1ld_official
@slusnyslusny

15. srpna 2026 v 6:10, příspěvek archivován: 18. srpna 2026 v 12:02
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Yoyeři během vystoupení kombinují stovky různých triků s hudbou a choreografií. Rozhoduje technická obtížnost, originalita i schopnost předvést celou sestavu s minimem chyb. „Mir přišel s opravdu velkým množstvím nových triků a všechny se mu povedly. Má toho natrénováno opravdu hodně. Mně se vystoupení také povedlo, ale pořád tam byly nějaké chyby,“ chválil vítěze český vicemistr světa.

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Živě4:4
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18. 8. 16:15
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Kolín vs. Pardubice BHokej - - 18. 8. 2026:Kolín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
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  • 2.23
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  • 2.54
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  • 1.24
  • 6.64
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Karlovy Vary vs. SokolovHokej - - 18. 8. 2026:Karlovy Vary vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
18. 8. 17:00
  • 1.13
  • 10.90
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Siniaková vs. KeysováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 18. 8. 2026:Siniaková vs. Keysová //www.idnes.cz/sport
18. 8. 17:00
  • 3.99
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  • 1.26
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