Yankees v tu chvíli prohrávali s Rays 2:4 a v šesté směně třetího zápasu série play off potřebovali zabrat. Volpe odpálil míček vysoko do levého pole a domácí tribuny už slavily zdánlivý dvoubodový homerun, který by znamenal vyrovnání. Jenže do hry zasáhl divák v první řadě. Natáhl se přes plot a míčku se dotkl ještě ve chvíli, kdy byl nad hrací plochou.
Rozhodčí nejprve homerun uznali, po přezkoumání videozáznamu ale verdikt změnili. „Po zhlédnutí všech relevantních úhlů rozhodčí opakovaného přehrávání definitivně rozhodl, že divák se dotknul míče ještě nad hrací plochou. Míč by hřiště neopustil ani by nebyl chycen,“ vysvětlila MLB. Volpe tak místo dvoubodového homerunu dostal double, tedy odpal za dvě mety, a Yankees díky situaci snížili na 3:4.
Naděje na obrat ale dlouho nevydržela. Tým z New Yorku nakonec stejným výsledkem prohrál a po třetí porážce v sérii pro něj sezona skončila. To někteří domácí příznivci neunesli a na hřiště létaly plechovky od piva i další odpadky.
Kritika následně panovala také na sociálních sítích. Novinář a televizní moderátor MLB Jared Carrabis nešetřil ostrými slovy směrem k příznivcům Yankees. „Nejhorší fanoušci ve sportu. Zaslouží si každou ponižující prohru, které každoročně zažívají,“ napsal na síti X.
Podobně reagovali i další uživatelé. „Nejhorší fanouškovská základna na světě,“ stálo v jednom z příspěvků. I další si pak rýpl do příznivců Yankees: „Fanoušci, kteří věří, že jejich tým má nárok na homerun kdykoli, když jeho pálkaři odpálí míč do dosahu fanoušků v první řadě v poli.“