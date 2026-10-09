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Yankees prohráli po bizarním momentu. O homerun je připravil vlastní fanoušek

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  17:09
Baseballový duel Yankees vs Tampa Bay Rays.

Baseballový duel Yankees vs Tampa Bay Rays. | foto: ČTK

Baseballový duel Yankees vs Tampa Bay Rays.
Baseballový duel Yankees vs Tampa Bay Rays.
Pohled na stadion baseballového týmu New York Yankees. Před startem mistrovství...
Pohled na stadion baseballového týmu New York Yankees. Před startem mistrovství...
5 fotografií
Ve třetím zápase play off mezi New York Yankees a Tampa Bay Rays se pálkaři domácímu Anthonymu Volpemu povedl odpal, kterým mohl srovnat stav zápasu. Míček, který směřoval mimo hrací plochu, ale chytil fanoušek Yankees a připravil tak svůj tým o dvoubodový homerun.

Yankees v tu chvíli prohrávali s Rays 2:4 a v šesté směně třetího zápasu série play off potřebovali zabrat. Volpe odpálil míček vysoko do levého pole a domácí tribuny už slavily zdánlivý dvoubodový homerun, který by znamenal vyrovnání. Jenže do hry zasáhl divák v první řadě. Natáhl se přes plot a míčku se dotkl ještě ve chvíli, kdy byl nad hrací plochou.

Rozhodčí nejprve homerun uznali, po přezkoumání videozáznamu ale verdikt změnili. „Po zhlédnutí všech relevantních úhlů rozhodčí opakovaného přehrávání definitivně rozhodl, že divák se dotknul míče ještě nad hrací plochou. Míč by hřiště neopustil ani by nebyl chycen,“ vysvětlila MLB. Volpe tak místo dvoubodového homerunu dostal double, tedy odpal za dvě mety, a Yankees díky situaci snížili na 3:4.

Naděje na obrat ale dlouho nevydržela. Tým z New Yorku nakonec stejným výsledkem prohrál a po třetí porážce v sérii pro něj sezona skončila. To někteří domácí příznivci neunesli a na hřiště létaly plechovky od piva i další odpadky.

Kritika následně panovala také na sociálních sítích. Novinář a televizní moderátor MLB Jared Carrabis nešetřil ostrými slovy směrem k příznivcům Yankees. „Nejhorší fanoušci ve sportu. Zaslouží si každou ponižující prohru, které každoročně zažívají,“ napsal na síti X.

Podobně reagovali i další uživatelé. „Nejhorší fanouškovská základna na světě,“ stálo v jednom z příspěvků. I další si pak rýpl do příznivců Yankees: „Fanoušci, kteří věří, že jejich tým má nárok na homerun kdykoli, když jeho pálkaři odpálí míč do dosahu fanoušků v první řadě v poli.“

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