Jeho první trefa byla jubilejní. Yamal totiž po vyrovnávací brance Raphinhy vstřelil gól na 2:1, svůj 50. za Barcelonu, a navíc způsobem, který je pro něj typický. Z levé strany si našel prostor a nádhernou ranou levačkou poslal míč přesně do horního rohu.
Na metu 50 gólů se dostal ve věku 19 let a 49 dní. Stal se tak nejmladším hráčem Barcelony, který této hranice dosáhl, a zároveň nejmladším fotbalistou v historii pěti nejlepších evropských lig, kterému se to povedlo.
A právě srovnání s největšími hvězdami posledních dvou dekád ukazuje, jak výjimečné Yamalovo tempo je. Kylian Mbappé dosáhl 50 gólů ve věku 19 let a 241 dní, tedy o 192 dní později než Yamal. Erling Haaland na tuto metu dosáhl ve 20 letech a 196 dnech.
Ještě výraznější je srovnání s největší barcelonskou legendou. Lionel Messi, který nedávno ukončil reprezentační kariéru, se na 50 gólů v dresu Barcelony dostal ve věku 21 let a 120 dní. Yamal tak svého předchůdce překonal o více než dva roky.
A nechybí samozřejmě ani Cristiano Ronaldo. Portugalská hvězda se na hranici 50 klubových gólů dostala až po svých 22. narozeninách. Yamal tak v tomto ohledu předčil i jednoho z nejlepších střelců historie.
Teprve devatenáctiletý Yamal proti Rayu navíc nezůstal pouze u jubilejní trefy. Ve druhém poločase přidal další gól a svůj barcelonský účet posunul na 51 branek. Barcelona nakonec zvítězila 5:2.