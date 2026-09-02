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Yamal slaví další unikátní milník. 50. gólem překonal Haalanda i Messiho

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  12:53
Lamine Yamal oslavuje proti Vallecanu svou jubilejní 50. branku v dresu...

Lamine Yamal oslavuje proti Vallecanu svou jubilejní 50. branku v dresu Barcelony. | foto: Profimedia.cz

Lamine Yamal v zápase s Vallecanem.
Lamine Yamal se svými spoluhráči Pedrim a Raphinhou oslavuje proti Vallecanu...
Lamine Yamal a jeho typická šajtle v utkání s Vallecanem.
Lamine Yamal vstřelil proti Vallecanu svou jubilejní 50. branku v dresu...
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Lamine Yamal znovu ukázal, proč se o něm mluví jako o dost možná největším talentu současného fotbalu. V pondělním utkání Barcelony proti Rayu Vallecano se dvakrát zapsal mezi střelce a při vítězství 5:2 oslavil významný kariérní milník.

Jeho první trefa byla jubilejní. Yamal totiž po vyrovnávací brance Raphinhy vstřelil gól na 2:1, svůj 50. za Barcelonu, a navíc způsobem, který je pro něj typický. Z levé strany si našel prostor a nádhernou ranou levačkou poslal míč přesně do horního rohu.

Na metu 50 gólů se dostal ve věku 19 let a 49 dní. Stal se tak nejmladším hráčem Barcelony, který této hranice dosáhl, a zároveň nejmladším fotbalistou v historii pěti nejlepších evropských lig, kterému se to povedlo.

A právě srovnání s největšími hvězdami posledních dvou dekád ukazuje, jak výjimečné Yamalovo tempo je. Kylian Mbappé dosáhl 50 gólů ve věku 19 let a 241 dní, tedy o 192 dní později než Yamal. Erling Haaland na tuto metu dosáhl ve 20 letech a 196 dnech.

Ještě výraznější je srovnání s největší barcelonskou legendou. Lionel Messi, který nedávno ukončil reprezentační kariéru, se na 50 gólů v dresu Barcelony dostal ve věku 21 let a 120 dní. Yamal tak svého předchůdce překonal o více než dva roky.

A nechybí samozřejmě ani Cristiano Ronaldo. Portugalská hvězda se na hranici 50 klubových gólů dostala až po svých 22. narozeninách. Yamal tak v tomto ohledu předčil i jednoho z nejlepších střelců historie.

Teprve devatenáctiletý Yamal proti Rayu navíc nezůstal pouze u jubilejní trefy. Ve druhém poločase přidal další gól a svůj barcelonský účet posunul na 51 branek. Barcelona nakonec zvítězila 5:2.

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