Ještě před pár lety se zdálo, že Lionel Messi a Cristiano Ronaldo budou neohroženými vládci fotbalového trhu snad navždy. Rok 2025 ale přinesl zlom. Podle statistik portálu Score 90 se nejprodávanějším hráčem světa stal barcelonský Yamal.
Mladý křídelník katalánského klubu prodal od začátku minulého roku 1,32 milionu dresů, čímž těsně porazil Messiho (1,28 milionu), který v současnosti působí v Interu Miami. Třetí skončil další barcelonský hráč Robert Lewandowski s 1,11 milionu kusů.
Zajímavý je i širší pohled na evropský trh. Hned pět z deseti nejprodávanějších hráčů působí ve španělské La Lize, především v Barceloně a Realu Madrid. Naproti tomu anglická Premier League má v top 10 jen jedno jméno – Bruna Fernandese z Manchesteru United, jehož dresů se prodalo 878 tisíc.
A Mbappé? Mbappé sice patří mezi komerčně nejsilnější hvězdy světa, ale na Barcelonu momentálně nestačí.
|Pořadí
|Hráč
|Tým
|Tržba v roce 2025 v Korunách
|1
|Lamine Yamal
|Barcelona
|32,1 mil.
|2
|Lionel Messi
|Inter Miami
|31,2 mil.
|3
|Robert Lewandowski
|Barcelona
|27,0 mil.
|4
|Kylian Mbappé
|Real Madrid
|24,8 mil.
|5
|Vinícius Júnior
|Real Madrid
|24,1 mil
|6
|Giorgian de Arrascaeta
|Flamengo
|23,7 mil.
|7
|Cristiano Ronaldo
|Al-Nassr
|22,5 mil.
|8
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|21,4 mil.
|9
|Harry Kane
|Bayern Mnichov
|21,1 mil.
|10
|Rodrygo
|Real Madrid
|19,4 mil.
Zatímco Messi se i po odchodu do USA drží těsně pod čelem, Cristiano Ronaldo už takovou sílu nemá. Hvězdy saúdskoarabského an-Nasru se v roce 2025 prodalo „jen“ 925 tisíc dresů, což nestačilo ani na hranici jednoho milionu.
Do první desítky se dostali ještě například Harry Kane nebo uruguayský Giorgian de Arrascaeta z Flamenga.
Kolik to Barceloně vydělává?
Na oficiálním e-shopu Barcelony stojí Yamalův dres přibližně 114 eur, tedy zhruba 2 900 korun. Pokud by se tato cena vztahovala na všechny prodané kusy, znamenalo by to hrubý obrat kolem 135 milionů eur, přibližně 3,4 miliardy korun – jen na dresech se jménem Yamal za jediný rok.
Pro klub, který ještě nedávno řešil vážné finanční potíže, jde o mimořádně důležitý zdroj příjmů.
Yamal přitom sám odmítá srovnávání s Messim, které ho provází od mládežnických let.
„Messi je nejlepší hráč historie. Když vás s ním někdo srovnává, znamená to, že něco děláte správně. Ale snažím se být sám sebou,“ řekl v jednom z rozhovorů.
A čísla mu dávají za pravdu. V roce 2025 neměl ve fotbalovém světě žádný jiný hráč větší obchodní tah než právě teenager z Barcelony.