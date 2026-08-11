Yamal je na záběrech v tmavé kapuci a snaží se působit nenápadně. Přesto ho cestující rychle poznali a začali natáčet.
Fanoušci na Instagramu a TikToku řešili, proč hráč s obrovskou popularitou cestoval podobně jako běžní pasažéři. Z dostupných fotek je navíc patrné, že se pohyboval v letištním autobuse s ostatními cestujícími.
Devatenáctiletý mistr světa i Evropy si dovolenou v Jižní Americe užíval. Ovšem nyní se už vrátil do Barcelony, kde s týmem zahájí přípravu na novou sezonu.
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Nejroztomilejší fanoušek Španělska. Yamalův tříletý bratr se stal hvězdou MS
Španělská liga odstartuje již v sobotu, mistrovský celek z uplynulých dvou sezon však do soutěže vstoupí až následující víkend na hřišti Elche.