Radost v kabině Barcelony po triumfu ve Španělském superpoháru měla nečekanou dohru. Mladík Lamine Yamal při oslavách omylem natočil spoluhráče Wojciecha Szczesného, jak v šatně kouří. Vysílání okamžitě ukončil se slovy, že tohle „se nesmí nahrávat“.

Fotbalisté Barcelony v neděli v Saúdské Arábii porazili Real Madrid 3:2 a zvedli nad hlavu rekordní šestnáctou trofej ze Španělského superpoháru. O vítězství rozhodly dvě branky Raphinhy a jeden zásah Roberta Lewandowského, přičemž utkání nabídlo divoký první poločas se třemi góly v nastavení.

Nikdy se tím netajil. Szczęsny je často přistižen s cigaretou
Wojciech Szczesny
Wojciech Szczesny v brance Barcelony likviduje šanci Serhoua Guirassyho (vpravo) z Dortmundu. Přihlíží Jules Koundé.
Útočník Tomáš Čvančara ve velké šanci tentokrát polského brankáře Wojciecha Szczesného nepřekonal.
Zklamaný polský brankář Wojciech Szczesny po inkasovaném gólu v osmifinále proti Francii
Po závěrečném hvizdu vypukly v barcelonské kabině bujaré oslavy. Osmnáctiletý Lamine Yamal se rozhodl fanouškům ukázat zákulisí a spustil živé vysílání na Instagramu. Tanec, zpěv a smích ale na chvíli přerušil detail v pozadí záběru.

Na kameře se totiž krátce objevil polský brankář Wojciech Szczesny, který jasně vyfukoval kouř. Yamal okamžitě otočil kameru zpět na sebe a pohotově pronesl: „Tohle se nemůže nahrávat.“ Vysílání následně ukončil.

Szczesny do finále nezasáhl, v bráně dostal přednost Joan García. Zkušený gólman, který v této sezoně nastoupil napříč soutěžemi k devíti zápasům, však dlouhodobě patří k hráčům, kteří se kouřením nikdy netajili.

Už v minulosti měl kvůli tomuto zvyku potíže – v roce 2015 byl po prohraném utkání Ligy mistrů vyřazen ze sestavy AS Řím a ještě předtím zaplatil pokutu v londýnském Arsenalu za kouření v šatně.

