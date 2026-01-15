Fotbalisté Barcelony v neděli v Saúdské Arábii porazili Real Madrid 3:2 a zvedli nad hlavu rekordní šestnáctou trofej ze Španělského superpoháru. O vítězství rozhodly dvě branky Raphinhy a jeden zásah Roberta Lewandowského, přičemž utkání nabídlo divoký první poločas se třemi góly v nastavení.
Po závěrečném hvizdu vypukly v barcelonské kabině bujaré oslavy. Osmnáctiletý Lamine Yamal se rozhodl fanouškům ukázat zákulisí a spustil živé vysílání na Instagramu. Tanec, zpěv a smích ale na chvíli přerušil detail v pozadí záběru.
Na kameře se totiž krátce objevil polský brankář Wojciech Szczesny, který jasně vyfukoval kouř. Yamal okamžitě otočil kameru zpět na sebe a pohotově pronesl: „Tohle se nemůže nahrávat.“ Vysílání následně ukončil.
Szczesny do finále nezasáhl, v bráně dostal přednost Joan García. Zkušený gólman, který v této sezoně nastoupil napříč soutěžemi k devíti zápasům, však dlouhodobě patří k hráčům, kteří se kouřením nikdy netajili.
Už v minulosti měl kvůli tomuto zvyku potíže – v roce 2015 byl po prohraném utkání Ligy mistrů vyřazen ze sestavy AS Řím a ještě předtím zaplatil pokutu v londýnském Arsenalu za kouření v šatně.