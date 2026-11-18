Po utkání si čtyřiadvacetiletý fotbalista nenechal ujít ani osobní setkání s krajanem. Zatímco Zverev mu udělal radost vítězstvím, Woltemade mu na oplátku věnoval fotbalový dres. Pro vysokého útočníka šlo o premiéru. „Bylo to poprvé, co jsem se díval na tenisový zápas. Všechno vzniklo spontánně, měl jsem z toho velkou radost.“
Bylo to opravdu skvělé,“ prozradil německý fotbalista v rozhovoru pro televizní stanici Sky. Návštěvu si podle svých slov užil a po utkání si s jednou z největších německých tenisových hvězd také krátce popovídal.
Woltemade si v posledních měsících zvyká na úplně nové prostředí. Po angažmá v anglickém Newcastlu zamířil na začátku září do Juventusu, kam přišel na sezonní hostování do června příštího roku. V Itálii se postupně snaží najít své místo v sestavě slavného klubu a podle vlastních slov se mu daří stále lépe.
„Je to tady moc pěkné. Juventus je obrovský klub a fanoušci mi dávají hodně najevo svou přízeň. Jsem velmi spokojený,“ popsal své dosavadní dojmy. Zároveň přiznal, že se v posledních zápasech cítí na hřišti stále jistější a postupně si zvyká na nové spoluhráče i herní prostředí.
Zajímavý je především rozdíl mezi jeho výkony v domácí soutěži a Evropské lize. V Serii A čekal na první gól poměrně dlouho. Dočkal se až 8. listopadu, kdy se prosadil při remíze 2:2 na hřišti Fiorentiny. Střelecké čekání tak ukončil těsně před listopadovou reprezentační přestávkou.
V evropských pohárech si naopak vede výrazně lépe. V úvodních čtyřech vystoupeních Evropské ligy dokázal třikrát skórovat a přidal také dvě asistence. Právě v této soutěži tak zatím ukazuje, proč o něj Juventus v létě stál.
Tentokrát ale vyměnil fotbalový trávník za tenisové tribuny. A premiéra v novém sportovním prostředí mu vyšla na jedničku. Viděl vítězství krajana Zvereva a domů si odnesl také zajímavé setkání s jednou z největších německých sportovních osobností.