Wolffová se do historie zapsala v roce 2014, kdy se jako první žena po 22 letech zúčastnila oficiální části závodního víkendu formule 1. Později ukončila závodní kariéru a přijala nabídku stát v čele F1 Academy. Své zážitky a životní cestu nyní popsala v knize Driven.
„Nechtěla jsem psát jen o své cestě motorsportem. Chtěla jsem ukázat i výzvy, kterým jsem čelila jako žena,“ řekla Wolffová v rozhovoru pro The Female Quotient. V knize se tak věnuje také mateřství, vlastní identitě a ambicím.
Wolffová je manželkou Tota Wolffa, šéfa týmu Mercedes, s nímž má syna Jacka. Po konci závodění si prý myslela, že by její další kariéra měla směřovat mimo motorsport. Když jí ale zavolal generální ředitel F1 Stefano Domenicali s nabídkou vést F1 Academy, brala to jako životní příležitost.
„Nikdy jsem nečekala, že majitelé formule 1 investují desítky milionů do platformy pro jezdkyně,“ přiznává. „V tomto sportu jsem strávila spoustu let. Mám zkušenosti s tím dobrým, špatným i ošklivým. Nastupující generace se tak může poučit z mých chyb,“ dodává.
Ve F1 Academy v sezoně 2026 závodí sedmnáct stálých jezdkyň. Podle Wolffové se sérii podařilo za krátkou dobu hodně a do budoucna s ní má další plány. „Jsem ale hrdá na to, jak velký dopad má F1 Academy už teď,“ říká.
Za jeden z nejdůležitějších přínosů F1 Academy považuje podporu, kterou dnes mladé jezdkyně dostávají. Sama ji prý během kariéry často postrádala. „Mnohokrát jsem neměla kolem sebe žádné ženy, se kterými bych si mohla promluvit nebo je požádat o radu,“ vzpomíná.
F1 Academy podle ní vytváří pro závodnice mnohem pozitivnější prostředí. „Ještě před pár let ženy v tomto sportu sice vynikaly, ale byly na to samy. Teď je to mnohem víc komunita.“ dodává Wolffová.