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Finále prestižní WNBA má za sebou tři duely. Basketbalistky Atlanta Dream po úvodní porážce zabraly, dvakrát vyhrály a nad Golden State Valkyries vedou v sérii 2:1. Kdo z celebrit si velkou show nenechal ujít?
Autor: Profimedia.cz
Stephen Curry (vlevo dole) dorazil s dcerou do Chase Center, kde hrají kromě Valkyries také jeho Golden State Warriors.
Autor: Profimedia.cz
Z basketbalových hvězd dorazil také Chris Paul, který byl dvanáctkrát vybrán do Utkání hvězd NBA a s americkou reprezentací získal dvě olympijská zlata.
Autor: ČTK
Americký rapper 2 Chainz, vlastním jménem Tauheed Epps, patří mezi výrazné osobnosti atlantské hudební scény. Proto jeho spojení s finále WNBA nepřekvapí.
Autor: Profimedia.cz
Draymond Green (uprostřed) je dalším zástupcem Golden State Warriors, který podporuje své kolegyně.
Autor: Profimedia.cz
Latto, vlastním jménem Alyssa Michelle Stephens, patří mezi nejvýraznější rapperky současné americké hudební scény. Na snímku slaví s Angel Reeseovou, hvězdou Atlanta Dream.
Autor: ČTK
Ludacris se prosadil jako rapper i hollywoodský herec. Narodil se v Illinois, ale jeho kariéra je úzce spojená s Atlantou, která je jedním z center amerického hip hopu.
Autor: Profimedia.cz
Sheryl Swoopesová (v růžovém) patří mezi největší legendy ženského basketbalu. V roce 1997 se stala jednou z prvních hvězd nově vzniklé WNBA a s Houston Comets získala čtyři mistrovské tituly v řadě.
Autor: ČTK
Clifford Harris Jr., známý pod uměleckým jménem T.I., patří mezi průkopníky takzvaného trapu, hudebního směru, který výrazně ovlivnil současný rap. Společně s dalšími atlantskými hvězdami pomohl vytvořit na tribunách atmosféru, která hnala Dream za úspěchem.
Autor: Profimedia.cz
Finále WNBA sledoval také Cam Newton, který patřil dlouhé roky mezi výrazné tváře amerického fotbalu. V roce 2015 získal cenu MVP NFL a s Carolina Panthers se následně dostal až do Super Bowlu.
Autor: Profimedia.cz
Quavo, který se proslavil jako člen rapové skupiny Migos, se zapojil do přestávkového programu.
Autor: Profimedia.cz
Fandila také Ty Youngová (vlevo), bývalá profesionální basketbalistka, která v zámořské WNBA působila několik sezon.
Autor: Profimedia.cz
Ženský basketbal přišla podpořit také Kerry Washingtonová, která patří mezi respektované hollywoodské herečky. Největší popularitu jí přinesla role Olivie Popeové v seriálu Skandál.
Autor: ČTK
Zpěvačka Monica pochází z Atlanty, takže finálový večer WNBA v domácí aréně si nemohla nechat ujít.
Autor: Profimedia.cz
Přišla také Eva Marcilleová. Ta se proslavila především vítězstvím ve třetí řadě americké soutěže America’s Next Top Model.
Autor: Profimedia.cz
Trenérka Kim Mulkeyová podporovala Angel Reeseovou, kterou vedla na univerzitě v týmu LSU Tigers.
Autor: Profimedia.cz
Too Short (druhý zleva), vlastním jménem Todd Shaw, je jednou z legend amerického hip hopu. Při finálovém utkání se zapojil také do předzápasového programu.
Autor: Profimedia.cz
U palubovky seděl také Common, vlastním jménem Lonnie Rashid Lynn, rapper a herec, který dokázal uspět v obou oblastech.
Autor: Profimedia.cz
Mistah F.A.B., vlastním jménem Stanley Cox, je rapper, skladatel a výrazná osobnost hudební scény v Oaklandu. Na finále WNBA zavítal do San Franciska.
Autor: Profimedia.cz