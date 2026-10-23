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Show, která láká hvězdy. Na finále WNBA dorazili Curry s dcerou či rapperka Latto

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Fotočlánek   16:06
Stephen Curry se svou dcerou na finále WNBA mezi Atlantou Dream a Golden State... Stephen Curry Chris Paul 2 Chainz Draymond Green Latto (vpravo) Alanis Morissette Ludacris Sheryl Swoopes T.I. Cam Newton Quavo
Finále prestižní WNBA má za sebou tři duely. Basketbalistky Atlanta Dream po úvodní porážce zabraly, dvakrát vyhrály a nad Golden State Valkyries vedou v sérii 2:1. Kdo z celebrit si velkou show nenechal ujít?

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Philadelphia vs. AnaheimHokej - - 24. 10. 2026:Philadelphia vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • 3.50
  • 2.35
  • 2.90
Nitra vs. PopradHokej - 14. kolo - 24. 10. 2026:Nitra vs. Poprad //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.01
  • 35.00
  • 300.00
Lens vs. Paris FCFotbal - 8. kolo - 24. 10. 2026:Lens vs. Paris FC //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.25
  • 3.30
  • 3.20
Lazio vs. ParmaFotbal - 8. kolo - 24. 10. 2026:Lazio vs. Parma //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.48
  • 3.70
  • 8.50
Atlético vs. A CoruňaFotbal - 10. kolo - 24. 10. 2026:Atlético vs. A Coruňa //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.25
  • 5.60
  • 12.00
New Jersey vs. Los AngelesHokej - - 24. 10. 2026:New Jersey vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
24. 10. 21:30
  • 1.90
  • 4.17
  • 3.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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