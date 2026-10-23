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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
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KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?
Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!
Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí
Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...
Ondra pokořil Exodii za čtyři dny, nejtěžší boulder světa má od něj novou známku
Na skále řešil tlak, jaký zažívá na mistrovství světa či olympiádě. Adam Ondra v pátek jako druhý člověk na světě zdolal italskou Exodii, kterou její autor Elias Iagnemma loni označil jako první...
Nosková se pochlubila novým tetováním. Přísahám, že má skrytý význam, tvrdí
Tenistka Linda Nosková se pochlubila novým tetováním. Na levé ruce jí přibyl drobný nápis, který zřejmě odkazuje na tenis. Úspěšná česká hráčka ale naznačila, že tetování má i jiný význam.
Výrazná proměna. Biatlonistka Voborníková se pochlubila novým účesem
Biatlonistka Tereza Voborníková se rozhodla pro změnu vzhledu. V úterý vyrazila ke kadeřníkovi, odkud odcházela s výrazně světlejší barvou vlasů. Novým účesem se pochlubila i fanouškům na sociálních...
City poprvé prohrálo a Arsenal toho využil, Tottenham ovládl derby proti Chelsea
Čtyřmi zápasy pokračovalo 8. kolo anglické fotbalové ligy. Manchester City prohrál na hřišti Aston Villy 1:2 a poprvé ztratil body. Arsenal porazil Everton 2:0 a bodově se tak dotáhl na čelo tabulky....
Cupák v lize skóroval po osmi měsících, vyrovnávací trefu poslal do nebe
Na ten okamžik čekal dlouho – od prvního března, kdy dvěma zásahy srazil Plzeň. Teď Michal Cupák svým gólem zajistil Zlínu ve fotbalové Chance Lize proti Olomouci druhý bod v sezoně. „Dlouho jsem měl...
Slavia - Ml. Boleslav 1:1, po půli obrovský tlak, domácí ale jen srovnali gólem Chytila
Slávističtí fotbalisté podruhé za sebou v Chance Lize jen remizovali. Ve 12. kole vydolovali bod z utkání s Mladou Boleslaví, která v Edenu dlouho vedla 1:0 po gólu Šuberta. Domácí měli ve druhé půli...
Siniaková vs. Kruegerová v TV: Kde sledovat finále WTA v Ósace, kurzy
Kateřina Siniaková si po třech letech zahraje finále turnaje WTA ve dvouhře. V japonské Ósace ji čeká Američanka Ashlyn Kruegerová, se kterou dosud neprohrála ani jeden ze čtyř vzájemných zápasů....