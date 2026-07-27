Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Hvězda WNBA má vlastní panenku Barbie. Odráží lásku k basketbalu i módě, chválí ji

Autor:
  13:57
Basketbalistka Angel Reesová se svou vlastní panenkou Barbie.

Basketbalistka Angel Reesová se svou vlastní panenkou Barbie. | foto: Instagram/@angel.reese

Basketbalistka Angel Reesová se svou vlastní panenkou Barbie.
Basketbalistka Angel Reesová se svou vlastní panenkou Barbie.
Basketbalistka Angel Reesová se svou vlastní panenkou Barbie.
Panenka Barbie podle basketbalistky Angel Reeseové
22 fotografií
Angel Reeseová měla na univerzitě přezdívku Bayou Barbie. Ta nyní dostala nový rozměr. Basketbalová hvězda se totiž dočkala vlastní panenky Barbie, která spojuje její dvě velké vášně – sport a módu.

Společnost Mattel vybrala čtyřiadvacetiletou hráčku týmu Atlanta Dream do řad celebrit, které se pyšní svou vlastní panenkou Barbie, nejen kvůli jejím výkonům na palubovce, ale také aktivitám mimo ni. Prostřednictvím nadace Angel C. Reese Foundation basketbalistka podporuje dívky a znevýhodněné komunity a pomáhá jim získat lepší přístup ke sportu, vzdělání či finanční gramotnosti.

Pro Reeseovou má nová panenka i symbolický význam. Během působení na Louisiana State University si totiž vysloužila přezdívku Bayou Barbie.

„Upřímně je to pro mě splněný sen. Barbie je ikonická značka a jsem opravdu pyšná, že se mohu stát součástí jejího odkazu,“ řekla magazínu People.

Tvůrci si podle ní dali záležet i na nejmenších detailech. Panenka má dres s číslem 5, které Reeseová nosí v Atlanta Dream, ale i dres číslo 10 připomínající její působení v Chicago Sky a na univerzitě. Nechybí návlek na levé noze, čelenka, růžové boty Reebok ani velmi speciální detail v podobě dlouhých nehtů. Reeseová na sebe v minulosti nejednou upozornila právě výraznou stylovou manikůrou.

„Panenka odráží mou lásku k basketbalu i módě. Vždycky jsem věřila, že si člověk nemusí vybírat mezi bojovností na hřišti a tím, kým je mimo něj,“ uvedla hráčka WNBA.

Reeseová zároveň přiznala, že jako malá patřila mezi velké fanynky Barbie. Blízká jí byla především myšlenka, že panenka může být čímkoliv, čím se rozhodne. Stejné poselství by nyní ráda předala i mladým dívkám.

„Basketbal je mou vášní a otevřel mi dveře. Zároveň jsem ale mohla rozjet vlastní podnikání, pracovat v módě a pomáhat komunitě prostřednictvím své nadace,“ řekla. „Chci mladým lidem ukázat, že mohou následovat všechny své vášně, tvrdě pracovat a přitom zůstat sami sebou.“

Reeseová se tak zařadila mezi další slavné sportovkyně, které mají vlastní Barbie. V minulosti se této pocty dočkaly například tenistky Serena a Venus Williamsovy či Naomi Ósakaová, atletka Ewa Swobodová, fotbalistka Chloe Kellyová nebo automobilová závodnice Regina Sirvent Alvaradová.

Sestry Williamsovy i Pellegriniová. Které sportovkyně inspirovaly panenku Barbie?
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Kolář vs. KumstátTenis - - 27. 7. 2026:Kolář vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
Živě2:6, 6:4, 2:2
  • 2.17
  • -
  • 1.69
Zacharovová vs. FruhvirtováTenis - - 27. 7. 2026:Zacharovová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
Živě5:5
  • 1.36
  • -
  • 3.07
Artis Brno vs. Ml. BoleslavFotbal - 1. kolo - 27. 7. 2026:Artis Brno vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
27. 7. 18:00
  • 3.59
  • 3.62
  • 2.04
Opava vs. KarvináFotbal - 1. kolo - 27. 7. 2026:Opava vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
27. 7. 18:00
  • 2.93
  • 3.25
  • 2.29
Schwärzler vs. MrvaTenis - - 28. 7. 2026:Schwärzler vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
28. 7. 10:00
  • 1.81
  • -
  • 1.91
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy

Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026

Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...

Nejdražší, nejúspěšnější, královnino, čínské. Kola na Tour: Jaké byste chtěli vy?

Egan Bernal na Tour de France.

Tour de France, přehlídka těch nejsilnějších v sedle a toho nejmodernějšího na dvou kolech. Výrobci se každoročně předbíhají v technologiích, kreativitě i designu. Někteří jsou mezi elitou noví, jiní...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projeli cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...

ONLINE: Artis Brno - Mladá Boleslav. Poslední duel kola, premiéra pro nováčka

Sledujeme online
Fotbalisté Artisu Brno slaví gól v zápase s Opavou.

Fotbalisté Artisu Brno se premiérově představují v nejvyšší soutěži. V pondělní dohrávce čelí doma favoritovi z Mladé Boleslavi. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

27. července 2026  17:30

Šíříte nenávist, zatímco FIFA tvrdě pracuje. Infantino po MS pálí do kritiků

Předseda FIFA Gianni Infantino během 76. kongresu FIFA v kanadském Vancouveru....

Pokud patříte mezi kritiky letošního mistrovství světa, prezident FIFA má pro vás jasný vzkaz. „Všem, kteří věnují svůj čas a energii nenávisti vůči nám: najděte si chvíli na zamyšlení, meditaci,...

27. července 2026  16:55

Kdo pojede v srpnu Czech Tour? Hirt, Turgis, Haig nebo taky Swift

Jan Hirt v cíli 20. etapy Gira.

Na start 18. ročníku cyklistické Czech Tour, která se letos poprvé uskuteční jako závod druhé nejvyšší kategorie UCI ProSeries, by se měl postavit i Jan Hirt. Mezi účastníky figurují Francouz Anthony...

27. července 2026  16:43

Ve 120 trefil během rallye strom. Auto na odpis, Stříteský už opustil nemocnici

Dominik Stříteský během závodu FIA European Rally Championship v Katowicích

Jen dva dny zůstal v nemocnici v polských Katovicích předloňský mistr republiky v automobilových soutěžích Dominik Stříteský. Musel do ní po vážné havárii. Ve stodvacetikilometrové rychlosti trefil...

27. července 2026  16:29

Veselý z Bohemians žádá posily: Máme problémy vzadu, to nespadlo z vesmíru

Trenér Jaroslav Veselý z Bohemians během zápasu s Teplicemi

Porážka v premiéře a znovu apel na posílení. Nový tank Ladislav Almási dal za fotbalové Bohemians 1905 hned gól, čipera Václav Pilař kmital v letošní ligové premiéře po hřišti jako zamlada, ale...

27. července 2026  15:44

Konec v závodě i srážka se Sainzem. Piastri naštvaně pravil: Kámo, ani na mě nemluv

Oscar Piastri z McLarenu během tréninků v Ázerbájdžánu

Závěr závodu klidně může označit za noční můru. Když už se totiž zdálo, že si dojede pro první vítězství v sezoně, všechno se pokazilo. Kolize s o kolo pozadu jedoucím Carlosem Sainzem ho nejprve...

27. července 2026  15:42

Tenisty zachvátila svatební horečka: zásnuby, pohádkové veselky i tajný obřad

Které tenisové hvězdy letos řekly své ano?

Tenisový svět v poslední době nežije jen grandslamy, tituly a dramatickými zápasy. Řada hvězd udělala velký krok také v soukromí a zdá se, že mezi hráči propukla svatební horečka. Světová jednička...

27. července 2026  15:28

Pro PSG byl drahý, talentovaný křídelník teď prý míří do Realu. Odejde Vinícius?

Yan Diomandé útočí proti obraně Norska.

Může to být jeden z největších přestupů léta. Talentovaný křídelník Yan Diomandé, o něhož měl velký zájem PSG, podle posledních informací nakonec z Lipska zamíří do Realu Madrid. Ten by za něj mohl...

27. července 2026  14:58

ATP Los Cabos 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka sleduje míček v osmifinále Wimbledonu.

V mexickém Los Cabos se od 27. července 2026 koná jubilejní 10. ročník tenisového turnaje pro muže. Patří do kategorie ATP 250 a české fanoušky těší, že je nasazenou jedničkou Jiří Lehečka. Kde...

27. července 2026  14:54

Zdraví je na prvním místě. Siniaková kvůli kolenu vynechá po Praze i Washington

Kateřina Siniaková ve druhém kole Wimbledonu.

Kvůli problému s kolenem si deblová světová jednička Kateřina Siniaková dopřeje delší pauzu a po domácím turnaji v Praze nebude hrát ani ve Washingtonu. Na tenisové kurty by se měla vrátit až za...

27. července 2026  14:40

Z výtečných dělá průměrné. Littler boří rekordy, cílí na unikát. Vyhraje všechno?

Luke Littler pózuje s trofejí pro vítěze World Matchplay.

Při sledování cesty světové jedničky do finále World Matchplay utrousil: „Někteří soupeři mu zápasy šíleně usnadňují.“ Když přišla řada na něj, dopadl stejně jako všichni ostatní. Gerwyn Price na...

27. července 2026  14:05

Hvězda WNBA má vlastní panenku Barbie. Odráží lásku k basketbalu i módě, chválí ji

Basketbalistka Angel Reesová se svou vlastní panenkou Barbie.

Angel Reeseová měla na univerzitě přezdívku Bayou Barbie. Ta nyní dostala nový rozměr. Basketbalová hvězda se totiž dočkala vlastní panenky Barbie, která spojuje její dvě velké vášně – sport a módu.

27. července 2026  13:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×