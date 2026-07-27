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Hvězda WNBA má vlastní panenku Barbie. Odráží lásku k basketbalu i módě, chválí ji

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  13:57
Basketbalistka Angel Reesová se svou vlastní panenkou Barbie.

Basketbalistka Angel Reesová se svou vlastní panenkou Barbie. | foto: Instagram/@angel.reese

Basketbalistka Angel Reesová se svou vlastní panenkou Barbie.
Basketbalistka Angel Reesová se svou vlastní panenkou Barbie.
Basketbalistka Angel Reesová se svou vlastní panenkou Barbie.
Panenka Barbie podle basketbalistky Angel Reeseové
22 fotografií
Angel Reeseová měla na univerzitě přezdívka Bayou Barbie. Ta nyní dostala nový rozměr. Basketbalová hvězda se totiž dočkala vlastní panenky Barbie, která spojuje její dvě velké vášně – sport a módu.

Společnost Mattel vybrala čtyřiadvacetiletou hráčku týmu Atlanta Dream do řad celebrit, které se pyšní svou vlastní panenkou Barbie, nejen kvůli jejím výkonům na palubovce, ale také aktivitám mimo ni. Prostřednictvím nadace Angel C. Reese Foundation basketbalistka podporuje dívky a znevýhodněné komunity a pomáhá jim získat lepší přístup ke sportu, vzdělání či finanční gramotnosti.

Pro Reeseovou má nová panenka i symbolický význam. Během univerzitního působení na Louisiana State University si totiž vysloužila přezdívku Bayou Barbie.

„Upřímně je to pro mě splněný sen. Barbie je ikonická značka a jsem opravdu pyšná, že se mohu stát součástí jejího odkazu,“ řekla magazínu People.

Tvůrci si podle ní dali záležet i na nejmenších detailech. Panenka má dres s číslem 5, které Reeseová nosí v Atlantě Dream, ale i dres číslo 10 připomínající její působení v Chicago Sky a na univerzitě. Nechybí návlek na levé noze, čelenka, růžové boty Reebok ani velmi speciální detail v podobě dlouhých nehtů. Reeseová na sebe v minulosti nejednou upozornila právě výraznou stylovou manikůrou.

„Panenka odráží mou lásku k basketbalu i módě. Vždycky jsem věřila, že si člověk nemusí vybírat mezi bojovností na hřišti a tím, kým je mimo něj,“ uvedla hráčka WNBA.

Reeseová zároveň přiznala, že jako malá patřila mezi velké fanynky Barbie. Blízká jí byla především myšlenka, že panenka může být čímkoliv, čím se rozhodne. Stejné poselství by nyní ráda předala i mladým dívkám.

„Basketbal je mou vášní a otevřel mi dveře. Zároveň jsem ale mohla rozjet vlastní podnikání, pracovat v módě a pomáhat komunitě prostřednictvím své nadace,“ řekla. „Chci mladým lidem ukázat, že mohou následovat všechny své vášně, tvrdě pracovat a přitom zůstat sami sebou.“

Reeseová se tak zařadila mezi další slavné sportovkyně, které mají vlastní Barbie. V minulosti se této pocty dočkaly například tenistky Serena a Venus Williamsovy či Naomi Ósakaová, atletka Ewa Swobodová, fotbalistka Chloe Kellyová nebo automobilová závodnice Regina Sirvent Alvaradová.

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