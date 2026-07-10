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Wimbledon zažil den ve znamení české dominance, na který se bude vzpomínat. Jízdu Karolíny Muchové a Lindy Noskové za historickým čistě českým finále sledovaly z tribun i slavné tváře. Byli mezi nimi známí herci, osobnosti ze světa sportu i členka královské rodiny.
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I jedenáctý den Wimbledonu přivítal zástupce královské rodiny. Nenechala si jej ujít lady Helen Taylorová, dcera prince Edwarda, vévody z Kentu.
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Po boku lady Helen Taylorové seděla v královské lóži bývalá tenistka Deborah Jevansová.
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Po levici lady Helen Taylorové usedla podnikatelka Sahar Hashemiová, známá britská byznysmenka a spoluzakladatelka kavárenské značky Coffee Republic.
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Zápasy českých tenistek sledoval také Tom Hiddleston, kterého diváci znají především jako Lokiho z filmů a seriálů komiksového světa Marvelu.
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Herečka Lily Jamesová, známá například z filmové Popelky nebo muzikálu Mamma Mia 2, patřila k dalším slavným tvářím, které navštívily jedenáctý den Wimbledonu.
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Bývalá primabalerína a porotkyně Strictly Come Dancing, britské předlohy české show StarDance, Darcey Bussellová rovněž patřila k výrazným osobnostem, které ve čtvrtek přišly fandit.
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Herečka Priyanka Chopra si tenisové odpoledne ve Wimbledonu viditelně užívala. Fandila přímo z první řady královské lóže.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák Nick Jonas se do Wimbledonu osobně dostavit nemohl. Jeho manželka Priyanka Chopra mu proto výhled z královské lóže zprostředkovala přes videohovor.
Autor: Profimedia.cz
Herec Alex Jennings dorazil na Wimbledon s manželkou Lesley Moorsovou a společně si užili atmosféru tenisového turnaje z královské lóže.
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