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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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Další sportovní akce v roce 2026:
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové
Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: FIFA nabízí trávník z finále, nejdražší za 60 tisíc korun
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol
Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...
KVÍZ: Velký test Tour de France. Jak znáte nejslavnější cyklistický závod?
Cyklistický svátek jménem Tour de France je v plném proudu. Jak znáte jeho historii, současnost, slavné kopce či stopu, kterou na něm zanechali čeští zástupci? Otestujte své znalosti. Schválně,...
Tragédie na Masarykově okruhu. V Brně zemřeli dva motocykloví závodníci
Dva jezdci v sobotu zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili.
První etapu Bohemia rallye vyhrál Stříteský těsně před Marešem a Kopeckým
Vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství České republiky Dominik Stříteský ovládl první etapu Bohemia rallye Mladá Boleslav. Po osmi rychlostních zkouškách čtvrtého závodu seriálu má v čele náskok...
Odvrácené mečboly, senzace i dramatické finále. Jak Češky dobyly slavný Wimbledon
Ani jedna se do finále nemusela dostat. Linda Nosková i Karolína Muchová odvracely ve Wimbledonu mečboly, ale nakonec uspěly. A díky tomu se střetly v historicky prvním českém grandslamovém finále. V...
Klopp má blízko k německé reprezentaci. Dohodli jsme klíčové podmínky, tvrdí svaz
Vedení fotbalu v Německu je blízko k angažování nástupce Juliana Nagelsmanna. A Jürgen Klopp má zase o krok blíž k pozici trenéra národního mužstva. „V New Yorku jsme dokončili první jednání s...
Jsi bývalá kámoška, žertovala Muchová. Nosková poslala mamince polibek do nebe
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Copak si o tom zápase asi řeknou, až se za pár let potkají? Ocení, že byly aktérkami jednoho z nejnapínavějších grandslamových finále? Proměněním až šestého mečbolu proti Karolíně Muchové vstoupila...
Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol
Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...
OBRAZEM: Česká radost na grandslamu. Princezna, dojetí a teď dramatické derby
Už osmkrát vedle jména vítěze grandslamové dvouhry zářila česká vlajka. Nefalšovanou radost zajistili tuzemským tenisovým fanouškům Petr Korda, Jana Novotná, hned dvakrát Petra Kvitová i Barbora...
Dravost a touha, cesta do Premier League. Vítek o budoucnosti i brankářích z Česka
Ve čtvrtek se poctivě hlásil na startu letní přípravy slavného Manchesteru United, kterému patří už šest let. S trochou nadsázky se ale v následujících dnech více než Radek Vítek zapotí jeho agenti...
Wimbledon 2026: program, výsledky, čeští tenisté, historie
Tenisový Wimbledon 2026 přinesl úchvatný český příběh. V pavouku ženské dvouhry se ve finále utkaly Karolína Muchová a Linda Nosková, která nakonec slavila svůj první grandslamový titul. 139. ročník...
Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hráli čeští tenisté?
Tenisová sezona má za sebou jeden z tradičních vrcholů. Wimbledon 2026 se hrál od 29. června do 12. července. Podívejte se na kompletní pavouky dvouhry mužů a žen. Do turnaje zasáhlo celkem čtrnáct...
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Slavia podlehla Slovanu, Sparta dala tři góly Japoncům, Baník má remízu a prohru
Sparťanští fotbalisté v přípravě vyhráli i druhý zápas, na soustředění v Německu porazili Gambu Osaka 3:0. Bohemians na soustředění v Polsku utrpěli debakl 0:4 s Lechem Poznaň. Baník Ostrava tamtéž...
Merlier si opět podmanil spurt, Bittner finišoval pátý. Otruba slavil na prémii
Neměl nejlepší pozici, musel se skrumáží v závěru prodírat sám, přesto byl Tim Merlier z týmu Soudal Quick-Step podruhé za sebou nejrychlejším cyklistou v pelotonu a ovládl osmou etapu Tour de...