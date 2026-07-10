Dcera prince i filmové hvězdy. Celebrity sledovaly český úspěch ve Wimbledonu

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  10:48
Celebrity sledovaly český úspěch na Wimbledonu Jedenáctý den Wimbledonu si nenechala ujít lady Helen Taylorová, dcera prince... Lady Helen Taylorová a bývalá britská tenistka Deborah Jevansová v královské... Deborah Jevansová, Helen Taylorová a Sahar Hashemiová. Cynthia Erivo Britský herec Tom Hiddleston Herečka Lily Jamesová Baletka Darcey Brussellová Herečka Hannah Waddinghamová Herečka Priyanka Chopra Manžel Priyanky Chopry Nick Jonas se nemohl zúčastnit osobně. Herečka mu tak... Herec Alex Jennings a jeho manželka Lesley Moorsová
Wimbledon zažil den ve znamení české dominance, na který se bude vzpomínat. Jízdu Karolíny Muchové a Lindy Noskové za historickým čistě českým finále sledovaly z tribun i slavné tváře. Byli mezi nimi známí herci, osobnosti ze světa sportu i členka královské rodiny.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Norsko vs. AnglieFotbal - Čtvrtfinále - 11. 7. 2026:Norsko vs. Anglie //www.idnes.cz/sport
11. 7. 23:00
  • 3.99
  • 3.87
  • 1.92
Argentina vs. ŠvýcarskoFotbal - Čtvrtfinále - 12. 7. 2026:Argentina vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
12. 7. 03:00
  • 1.72
  • 3.55
  • 5.87
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