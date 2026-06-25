Crop top a elegantní sukně. Wimbledonský outfit Gauffové sklízí chválu

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  16:56
Coco Gauffová představila bílý wimbledonský outfit od New Balance a Miu Miu,...

Coco Gauffová představila bílý wimbledonský outfit od New Balance a Miu Miu, který kombinuje sportovní střih s elegantními detaily. | foto: New Balance

Coco Gauffová představila bílý wimbledonský outfit od New Balance a Miu Miu,...
Coco Gauffová představila bílý wimbledonský outfit od New Balance a Miu Miu,...
Coco Gauffová představila bílý wimbledonský outfit od New Balance a Miu Miu,...
Coco Gauffová představila bílý wimbledonský outfit od New Balance a Miu Miu,...
46 fotografií
Světová sedmička Coco Gauffová ladí před Wimbledonem formu i garderobu. Americká hráčka představila bílý outfit, který pro ni připravily značky New Balance a Miu Miu. Na sociálních sítích už sklízí nadšené reakce.

Gauffová nastoupí na travnaté kurty v dvoudílném kompletu s kompresním crop topem a plisovanou sukní s decentním rozparkem. Elegantní vzhled dotváří jemně vroubkované lemování kolem výstřihu a švů, tmavě modré detaily i společné logo obou značek v modro-červené kombinaci.

miumiu

Introducing the next chapter of @newbalance x Miu Miu’s collaboration with American champion @cocogauff — blending tennis dynamism with refined style and craftsmanship.
Available from June 23rd for a limited time in select Miu Miu stores and on miumiu.com.
Discover more via link in bio.

Photographer: @chaumont_zaerpour
Stylist: @lottavolkova

#NewBalancexMiuMiu #MiuMiu

23. června 2026 v 10:00, příspěvek archivován: 25. června 2026 v 11:57
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Součástí kolekce je také lehké svrchní oblečení, který má hráčce zajistit ochranu, prodyšnost i volnost pohybu. Mimo kurt pak Gauffová představila koženou verzi tenisek New Balance, čepice a čelenky ve stejném stylu.

Na snímky z oficiálního focení se následně snesly pochvalné komentáře. Fanoušci vyzdvihovali čistý bílý vzhled, elegantní sukni i detail kolem výstřihu topu. Nadšeně reagovala také hráččina matka Candi, která snímky sdílela na sociálních sítích s emotikony srdíček a plamínků.

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Dvaadvacetiletá Američanka je dlouhodobou tváří New Balance a jako jedna z mála tenistek má i vlastní řadu obuvi.

Ani spojení sportovní značky s italským módním domem Miu Miu není v jejím případě novinkou. Loni pro ni společně připravily několik outfitů pro antukovou a travnatou část sezony, které oblékla při turnajích v Římě, Berlíně i při vítězném tažení na Roland Garros.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Mariaová vs. ValentováTenis - - 25. 6. 2026:Mariaová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 3:3
  • 1.20
  • -
  • 4.35
Muchová vs. TausonováTenis - - 25. 6. 2026:Muchová vs. Tausonová //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.05
  • -
  • 1.77
Ekvádor vs. NěmeckoFotbal - Skupina E - 25. 6. 2026:Ekvádor vs. Německo //www.idnes.cz/sport
25. 6. 22:00
  • 5.30
  • 4.54
  • 1.61
Curaçao vs. Pobřeží slonovinyFotbal - Skupina E - 25. 6. 2026:Curaçao vs. Pobřeží slonoviny //www.idnes.cz/sport
25. 6. 22:00
  • 18.20
  • 8.38
  • 1.17
Tunisko vs. NizozemskoFotbal - Skupina F - 26. 6. 2026:Tunisko vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
26. 6. 01:00
  • 26.70
  • 11.30
  • 1.10
Japonsko vs. ŠvédskoFotbal - Skupina F - 26. 6. 2026:Japonsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
26. 6. 01:00
  • 1.89
  • 3.37
  • 4.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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