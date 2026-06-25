Gauffová nastoupí na travnaté kurty v dvoudílném kompletu s kompresním crop topem a plisovanou sukní s decentním rozparkem. Elegantní vzhled dotváří jemně vroubkované lemování kolem výstřihu a švů, tmavě modré detaily i společné logo obou značek v modro-červené kombinaci.
Součástí kolekce je také lehké svrchní oblečení, který má hráčce zajistit ochranu, prodyšnost i volnost pohybu. Mimo kurt pak Gauffová představila koženou verzi tenisek New Balance, čepice a čelenky ve stejném stylu.
Na snímky z oficiálního focení se následně snesly pochvalné komentáře. Fanoušci vyzdvihovali čistý bílý vzhled, elegantní sukni i detail kolem výstřihu topu. Nadšeně reagovala také hráččina matka Candi, která snímky sdílela na sociálních sítích s emotikony srdíček a plamínků.
|
Ósakaová předvedla zdobené šaty na Wimbledon. Fanoušci je ihned vykoupili
Dvaadvacetiletá Američanka je dlouhodobou tváří New Balance a jako jedna z mála tenistek má i vlastní řadu obuvi.
Ani spojení sportovní značky s italským módním domem Miu Miu není v jejím případě novinkou. Loni pro ni společně připravily několik outfitů pro antukovou a travnatou část sezony, které oblékla při turnajích v Římě, Berlíně i při vítězném tažení na Roland Garros.